Происшествие в гостинице Якутска

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» обратился постоялец одной из гостиниц города с заявлением о краже. У мужчины был похищен сотовый телефон.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый в краже. Им оказался ранее судимый 41-летний охранник данной гостиницы. Он признался в содеянном.

Задержанный пояснил, что в тот день распивал на рабочем месте спиртные напитки. В состоянии алкогольного опьянения он зашел в комнату к постояльцу. Воспользовавшись его отсутствием, похитил лежащий на столе сотовый телефон и покинул комнату. Позже он удалил с камер видеонаблюдения записи с моментом кражи. Похищенное мужчина планировал сбыть, но не успел.

Телефон изъят и передан законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.