Происшествие в детской поликлинике

В дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району Якутии обратилась работница детской поликлиники, которая сообщила, что у нее похищены 14 500 рублей. Потерпевшая рассказала полицейским, что в тот день собиралась оплатить кредит. Женщина оставила сумку с деньгами в регистратуре, когда вернулась денег в кошельке уже не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 53-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник воспользовался заминкой в регистратуре и незаметно похитил из сумки деньги. На похищенные деньги он приобрел продукты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.