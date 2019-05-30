Происшествие в авиакомпании «Якутия»

В Якутске по постановлению транспортной прокуратуры к административной ответственности за нарушения законодательства о безопасности полетов привлечен пилот авиакомпании «Якутия».

Якутской транспортной прокуратурой в апреле 2019 года проведена проверка по авиационному происшествию, произошедшему с самолетом АО «Авиакомпания «Якутия».

Установлено, что 11 марта 2019 года экипаж самолета Ан-24 выполнял регулярный пассажирский рейс по маршруту Якутск – Жиганск.

После вылета самолета из аэропорта «Якутск» на месте его стоянки обнаружены фрагменты остекления бортовых аэронавигационных огней.

При послеполетном осмотре воздушного судна в аэропорту «Жиганск» экипажем обнаружено повреждение обтекателя бортовых аэронавигационных огней правого полукрыла.

По результатам расследования авиационного инцидента установлено, что одной из его причин явилось ошибочное определение вторым пилотом при рулении расстояния между правым крылом самолета и погрузчиком.

В этой связи, транспортной прокуратурой руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

В отношении второго пилота возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.11.3 КоАП РФ (повреждение воздушного судна), по результатам рассмотрения которого постановлением Саха (Якутского) межрегионального территориального государственного отдела УГАН НОТБ ДФО ему назначено наказание в виде штрафа.