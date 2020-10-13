Происшествие на рыбалке потрясло якутян

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе предварительного следствия установлено, что 9 октября 2020 года в Ленском районе группа мужчин находилась на рыбалке. В какой-то момент к ним присоединился ранее незнакомый мужчина, и компания начала распитие спиртных напитков.

В ходе застолья между одним из рыбаков и присоединившимся к ним мужчиной возник конфликт, затем завязалась драка, и в последующем незваный гость схватил нож и нанес потерпевшему один удар в бедренную части левой ноги. В результате причиненного телесного повреждения на следующий день мужчина скончался в реанимационном отделении ГБУ «Ленская центральная районная больница».

Мужчина, подозреваемый в смертельном ранении, задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается.