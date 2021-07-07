07.07.2021
15:42
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Происшествия

Происшествие на озере Щорса в Якутске

В соцсетях распространяется видео, под которым утверждается, что пьяную девушку в расстроенных чувствах вытащили из озера Щорса в Якутске.

Девушку спасли друзья.

Источник: https://t.me/ykt_top
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