Происшествие на озере Щорса в Якутске

В соцсетях распространяется видео, под которым утверждается, что пьяную девушку в расстроенных чувствах вытащили из озера Щорса в Якутске. Девушку спасли друзья.

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