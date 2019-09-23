23.09.2019
10:48
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Происшествия

Происшествие на Лене

Вечером 22 сентября, около 22 ч 50 мин, на выходе с протоки Мархинка (остров Понамарев на стороне Якутск) столкнулись два парома «Паром-9» и «СПТО-832», принадлежащие частным перевозчикам ООО «Первая паромная переправа» и ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Жертв нет. Одно из судов получило повреждения в районе аппарели, второе судно — повреждения в носовой части. Рейс был отменен.

В отношении этого инцидента будет проведена проверка комиссии Северо-Восточного управления государственного морского и речного надзора и транспортной полиции. Сбоев работы паромной переправы не наблюдается. В настоящее время ведется оформление документов, идут восстановительные работы.

Фото: Якутия24.
Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).
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