Происшествие на Лене

Вечером 22 сентября, около 22 ч 50 мин, на выходе с протоки Мархинка (остров Понамарев на стороне Якутск) столкнулись два парома «Паром-9» и «СПТО-832», принадлежащие частным перевозчикам ООО «Первая паромная переправа» и ООО «Ассоциация строителей АЯМ». Жертв нет. Одно из судов получило повреждения в районе аппарели, второе судно — повреждения в носовой части. Рейс был отменен.

В отношении этого инцидента будет проведена проверка комиссии Северо-Восточного управления государственного морского и речного надзора и транспортной полиции. Сбоев работы паромной переправы не наблюдается. В настоящее время ведется оформление документов, идут восстановительные работы.