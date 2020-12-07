Происшествие на АЗС в Якутске

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление о краже болгарки с автозаправочной станции. Установлено, что рабочие оставили инструмент на улице без присмотра и зашли в здание, чтобы погреться, а вернувшись, обнаружили, пропажу и обратились в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен «по горячим следам». Им оказался безработный 41-летний уроженец Нюрбинского района.

Выяснилось, что подозреваемый во время заправки транспортного средства увидел болгарку, похитил чужое имущество и уехал с места происшествия. Затем похищенное он сдал в ломбард, а вырученные 3000 рублей потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.