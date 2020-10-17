Происшествие в гостинице Якутска

На пульт централизованной охраны Якутского ОВО поступил сигнал экстренного вызова Росгвардии с охраняемого объекта – одной из гостиниц города. Кнопку нажала администратор заведения после обращения постояльца, который утверждал, что из его номера похищены денежные средства.

На месте происшествия наряд группы задержания Росгвардии установил личность потерпевшего, находившегося в нетрезвом состоянии. 29-летний ранее судимый за совершение разбойного нападения уроженец Кобяйского района, как оказалось, сам подозревается в совершении имущественного преступления и находится в федеральном розыске.

Горе-заявитель и мужчина, подозреваемый в хищении у него денежных средств, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.