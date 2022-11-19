19.11.2022
13:14
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Судебная хроника

Прохожего задержали как организатора осуохая?

25 сентября житель Якутска Винокуров Афанасий шел в аптеку за лекарствами и остановился на площади Орджоникидзе. В это время он увидел, как полиция начала задерживать женщин, участвующих в осуохае, а его супруга, находящаяся там, попала в общую массу, после чего он попытался ей помочь. Но сотрудники полиции задержали и его, когда пытался вызволить супругу.
В отношении задержанного Винокурова полиция возбудила дело за организацию незаконного публичного мероприятия и участие в нем.
Но судья Якутского горсуда Наталья Жиркова 1 ноября прекратило дело, указав, что материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих вину Винокурова, сообщает тгк Торбозное радио

Фото: Соцсети
Источник: тгк Торбозное радио

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