Прохожего задержали как организатора осуохая?

25 сентября житель Якутска Винокуров Афанасий шел в аптеку за лекарствами и остановился на площади Орджоникидзе. В это время он увидел, как полиция начала задерживать женщин, участвующих в осуохае, а его супруга, находящаяся там, попала в общую массу, после чего он попытался ей помочь. Но сотрудники полиции задержали и его, когда пытался вызволить супругу.

В отношении задержанного Винокурова полиция возбудила дело за организацию незаконного публичного мероприятия и участие в нем.

Но судья Якутского горсуда Наталья Жиркова 1 ноября прекратило дело, указав, что материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих вину Винокурова, сообщает тгк Торбозное радио