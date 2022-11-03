Проходят командно-штабные учения по гражданской обороне

На территории Республики Саха (Якутия) накануне стартовали Всероссийские командно-штабные учения по гражданской обороне.

В течение двух дней личным составом ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» отработаны навыки аварийно-спасательных работ по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с представителями Якутской территориальной подсистемы РСЧС в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, объектов экономики и социальной инфраструктуры.

Так, спасатели и специалисты Службы спасения РС (Я) были задействованы в практических тренировках на Якутской ТЭЦ, а также на территории муниципальных районов республики.

В рамках учений представителями Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), руководством ГБУ РС (Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» проведены смотры личного состава и техники Службы спасения Якутии, готовности к выполнению мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По словам начальника ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» Михаила Шестакова, спасатели Службы спасения Республики Саха (Якутия) находятся в постоянной готовности к реагированию на оперативные события, ЧС природного и техногенного характера, и всегда готовы прийти на помощь людям.