Прогресс строительства Амурского ГПЗ составил 74,6%

В марте 2021 года общий прогресс проекта Амурского ГПЗ достиг 74,6%.

На установке газоразделения первой технологической линии полностью завершена изоляция оборудования. Производятся работы по заполнению холодного блока перлитом. Продолжается монтаж металлоконструкций на 4 технологической линии. На 5 технологической линии идёт строительство этажерки для установки крупногабаритного оборудования летом 2021 года. К холодному пуску готова первая пара газоперекачивающих агрегатов (ГПА) Ладога-32. На установке осушки и очистки сырьевого газа №1 проводятся дополнительные испытания на герметичность. На азотно-воздушной станции произведена маслопрокачка основных компрессоров по производству воздуха и азота. На коммерческих узлах учета сырьевого газа проведены испытания измерительного трубопровода, электрооборудования и электрического кабеля. На факельной установке выполнен подъем трех факельных стволов и осуществлён пробный розжиг первого ствола. В центральную операторную подана электроэнергия по постоянной схеме. На строительстве водоочистных сооружений завершено заполнение водой всех 6 резервуаров.