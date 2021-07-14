Прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ составил 77,8%

Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ в июне 2021 года составил 77,8%.

На второй технологической линии Амурского ГПЗ идет подготовка к пусконаладочным работам под нагрузкой. Обеспечена готовность к холодному пуску второй пары газоперекачивающих агрегатов «Ладога» дожимной компрессорной станции.

На пятой технологической линии завершена подготовка фундамента для монтажа крупнотоннажного оборудования. Смонтирован основной кольцевой кран грузоподъемностью 1600 тонн, предназначенный для монтажа колонн газоразделения. Проводится монтаж металлоконструкций основных зданий и трубопроводных эстакад. Осуществляется сборка этажерки под основное оборудование и размещение емкостей налива гелия на третьей установке тонкой очистки и сжижения гелия.

На второй установке осушки и очистки сырьевого газа произведен розжиг печи для приема сырьевого газа.

На азотно-воздушной станции в штатном режиме функционируют 2 технологические линии: подачи воздуха и азота.

В центральной операторной завершены отделочные работы и благоустройство прилегающей территории.

Резервуарный парк №3 товарно-сырьевой базы принимает ШФЛУ в штатном режиме. Идет благоустройство территории.

Идут ПНР на станции водоподготовки для хозяйственно-питьевых и производственных нужд.

Здание лаборатории передано в эксплуатацию.