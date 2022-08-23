23.08.2022
17:15
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Якутск

Программу социальной газификации по улице Московская в Якутске реализуют досрочно

Компания «Сахатранснефтегаз» продолжает реализацию Народной программы Партии «Единая Россия» по догазификации домовладений. В частности, в городе Якутске досрочная реализация программы будет по улице Московская в микрорайоне Марха.

«Для этого «Сахатранснефтегаз» привлёк подрядную организацию ООО «ЛенаГаз». Строительство сетей и вывод газопроводов-отводов к границам домовладений по плану должны быть завершены в конце августа месяца. В сентябре уже должны быть пуски газа внутри домов. Всего будет построено порядка 4,5 км сетей», — рассказал генеральный директор национальной газовой компании Алексей Колодезников.

Сейчас жители данной улицы отапливают свои дома дровами. 22 семьи уже подали заявление на социальную газификацию и с ними подписаны договора, но количество перспективных домовладений на подключение более 40.

«Таким образом мы в этом году досрочно завершим газификацию жителей улицы Московская по программе социальной газификации», — отметил руководитель газовой компании.

Напомним, что в марте текущего года руководитель газовой компании Алексей Колодезников и депутат Государственной Думы ФС РФ Галина Данчикова рассматривали их обращение в адрес партии «Единая Россия».

Фото: Пресс-службы АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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