Программу социальной газификации по улице Московская в Якутске реализуют досрочно

Компания «Сахатранснефтегаз» продолжает реализацию Народной программы Партии «Единая Россия» по догазификации домовладений. В частности, в городе Якутске досрочная реализация программы будет по улице Московская в микрорайоне Марха.

«Для этого «Сахатранснефтегаз» привлёк подрядную организацию ООО «ЛенаГаз». Строительство сетей и вывод газопроводов-отводов к границам домовладений по плану должны быть завершены в конце августа месяца. В сентябре уже должны быть пуски газа внутри домов. Всего будет построено порядка 4,5 км сетей», — рассказал генеральный директор национальной газовой компании Алексей Колодезников.

Сейчас жители данной улицы отапливают свои дома дровами. 22 семьи уже подали заявление на социальную газификацию и с ними подписаны договора, но количество перспективных домовладений на подключение более 40.

«Таким образом мы в этом году досрочно завершим газификацию жителей улицы Московская по программе социальной газификации», — отметил руководитель газовой компании.

Напомним, что в марте текущего года руководитель газовой компании Алексей Колодезников и депутат Государственной Думы ФС РФ Галина Данчикова рассматривали их обращение в адрес партии «Единая Россия».