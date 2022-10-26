Программу семейной ипотеки продлили до 2024 года

В России продлевают действие программы семейной ипотеки до июля 2024 года. Ещё больше семей с детьми смогут рассчитывать на эту меру поддержки. Программу под 6% годовых распространят на семьи, в которых ребёнок родится до конца 2023 года. Глава Якутии Айсен Николаев поручил взять на контроль исполнение этого решения в республике.

При этом для жителей Дальнего Востока, в том числе Якутии, льготная ставка составит 5% при рождении ребенка с 1 января 2019 года.

Как уточнили в Минстрое республики, теперь действие программы распространяется на граждан, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребёнок или последующие дети.

Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора также продлевается на год вперёд – до 1 июля 2024 года.

Напомним, программа семейной ипотеки запущена в начале 2018 года. Она даёт возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке.

Всего с момента запуска программы улучшить жилищные условия смогли около 400 тыс. семей по всей России. В 2023-2024 годах планируется выдать ещё 240 тыс. льготных кредитов.