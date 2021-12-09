Программу капремонта в Якутии обсудили в Ил Тумэне

Реализацию программы капитального ремонта домов Якутии обсудили 9 декабря на правительственном часе Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я).

На текущий момент в региональной программе капитального ремонта участвуют 3 779 многоквартирных дома, в том числе 1 211 деревянных домов. За пять лет в рамках программы отремонтировано общее имущество в 1 018 многоквартирных домов.

«Программа ежегодно реализуется исходя из финансовых возможностей, в связи с ограниченностью средств сроки проведения работ приходится отодвигать на более поздний период. При таком подходе количество домов, а также потребность в финансировании ежегодно увеличивается и соответственно сказывается на показателях исполнения программы, собираемости взносов, финансовой устойчивости и доверии граждан», — отметил Вячеслав Емельянов.

Потребность в реализации программы капремонта на 2021 год составляет порядка 13,94 млрд рублей. Ежегодно из госбюджета республики предусматривается более 200 млн рублей. В 2022 году принято решение увеличить государственную поддержку до 442 млн рублей.

Также министр заострил внимание народных депутатов на вопросе капремонта деревянных домов. В ходе реализации из программы исключено всего 3 106 многоквартирных домов, в которых проведение ремонта нецелесообразно. У 1 105 деревянных домов рекомендуемый срок эксплуатации уже превысил 30 лет. Основная причина, по которой органы местного самоуправления не признают дома нецелесообразными – это отсутствие возможности включить исключаемые дома в действующую программу переселения.

В соответствии с рекомендациями Минстроя России рассматривался вопрос исключения деревянных домов, путем создания отдельной программы, предполагая возможность расселения и сноса таких домов, либо проведение капитального ремонта по сокращенному перечню работ используя иные источники финансирования. Однако без внесения изменений в федеральное законодательство у региона отсутствуют такие полномочия.

«Никто не ставит под сомнение саму идею ремонта деревянных домов, но, прежде чем приступать к ремонту, необходимо иметь заключение о его целесообразности. Также важно понимать, как выполненная работа повлияет на сроки эксплуатации здания, когда будут возвращены в фонд затраченные от других домов средства», — отметил министр.

В целях улучшения финансовой устойчивости регпрограммы капремонта Вячеслав Емельянов выступил с предложениями в адрес Госсобрания РС (Я) инициировать внесение изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части наделения полномочиями субъектов РФ по исключению из региональной программы домов, в которых капитальный ремонт экономически нецелесообразен путем формирования отдельной программы по сокращенному перечню работ, оказать содействие по работе с ОМСУ в части погашения задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт.