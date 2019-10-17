Программирование — необходимость нашего времени

Как мы уже знаем, Кампус молодежных инноваций «Цифровое поколение» в Центре «Сосновый бор» состоялся благодаря победе в грантовом конкурсе Министерства просвещения Российской Федерации для реализации национального проекта «Образование» и национальной программы «Цифровая экономика».

Одним из авторов и кураторов программы «Цифровое поколение» является Александр Сыромятников, IT-специалист Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Более подробно о себе и о смене он рассказал юным корреспондентам:

Александр Сыромятников профессионально в IT-индустрии с 2014 г. Работал программистом и системным администратором в компании YKT.ru, автор и соавтор различных старт-ап проектов интернет-сервисов, руководитель студенческого объединения «Киберотряд» СВФУ, член ассоциации развития IT-отрасли Республики Саха (Якутия), в данное время педагог и IT-специалист Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Помимо преподавания, Александр успешно занимается научной деятельностью, как специалист, интересуется всеми инновационными IT направлениями, участвует во всех хакатонах, которые проводятся в республике, успешно принимает участие в различных конкурсах республиканского, всероссийского и международного уровней. Дипломант и лауреат I и II степеней на Всероссийском конкурсе проектных работ «СОЗИДАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО», Всероссийской конференции «Научный потенциал XXI», XIII студенческой конференции “Молодежь. Наука. Творчество – 2017», принял участие в конкурсе WorldSkillsRussia в компетенции «Мобильные роботы» в городе Казань, в международной конференции по Кибербезопасности «SkolkovoCyberDay 2017». По итогам достижений имя Александра Сыромятникова, как молодого инноватора и it-специалиста, внесено в специальное печатное издание «Ими гордится Россия» (2012-2013 уч. год) в части 3 «Научный потенциал –XXI» (стр.164), за высокие результаты в конкурсах программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».

— Во времена моего становления как специалиста, во времена моего студенчества, у нас не было свободного, дешевого доступа в интернет. Из-за этой ограниченности выхода в мировой интернет, нам приходилось создавать внутренние сайты по интересам самим. Поэтому стал увлекаться программированием, дизайном. Так, методом проб и ошибок научился делать программы. Это было необходимостью нашего времени.

Как it-специалист, я постоянно стремлюсь внедрять инновации в различные сферы жизни человека, а как педагог, стараюсь привить это качество подрастающему поколению.

На этой смене Кампуса молодежных инноваций «Цифровое поколение» ребята имеют прекрасную возможность проявить себя, раскрыть свои таланты в IT. Лучшие из лучших будут обязательно замечены и поедут представлять Якутию в российских IT-конкурсах, хакатонах. Сейчас команды разрабатывают проекты, которые должны будут иметь новизну, реалистичность и полезность. С ними работают молодые, творческие преподаватели-магистранты по программированию, моделированию и дизайну. Также в качестве менторов выступают крупные IT-компании Якутии, такие как Венчурная компания «Якутия», «Майтона», «Синет», которые здесь возможно заметят одарённых детей и будут с ними дальше работать. Мы им очень благодарны, что согласились с нами работать на этой смене. Они вносят свой труд в дело развития будущего IT-поколения. Одна из главных целей этой смены является профориентация. Ребята после окончания смены должны уйти с каким-то багажом знаний и открытий. Может быть они увидят здесь свое будущее, и будут к этому стремиться. Желаю всем ребятам удачи, не стесняться своих идей, стремиться смело к своим мечтам!