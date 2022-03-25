Программа «Земский учитель» в Якутии

25 марта 2022 года в режиме онлайн состоялось совместное рабочее совещание Министерства образования и науки РС(Я), Института развития образования и повышения квалификации, улусных управлений образованием с участниками федеральной программы «Земский учитель 2020-2021 гг.» арктической зоны республики. На совещании были рассмотрены по 2 блокам насущные вопросы.

Первое — «Обеспечение льготными авиаперевозками участников федеральной программы «Земский учитель». По данному вопросу была выслушана информация Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), с которой выступила Семенова Нюргустана Федоровна, главный специалист Департамента воздушного транспорта, кадрового и правового обеспечения. Также разъяснения по субсидированным билетам предоставили Петрова Изольда Николаевна, начальник службы тарифов, продаж и расписаний АО «Полярные авиалинии» и Губанова Наталья Юрьевна, начальник управления доходами АО «Авиакомпания «Якутия». Было заявлено, что Авиакомпания «Полярные авиалинии» намерена осуществлять авиаперевозки по 11 маршрутам: Батагай, Белая Гора, Жиганск, Зырянка, Саккырыыр, Саскылах, Среднеколымск, Тикси, Усть-Куйга, Хонуу, Черский. Авиакомпания «Якутия» — по 6 маршрутам: Батагай, Депутатский, Оленёк, Среднеколымск, Тикси, Чокурдах.

Вопрос субсидированных авиабилетов, предусматривающий период с июня месяац по октябрь включительно по данным направлениям, рассмотрит на днях Министерство транспорта и дорожного хозяйства и начнет продажу. Право на авиаперевозку по специальному тарифу участникам программы предоставляется при обязательном предьявлении Формы №3 — «Свидетельства о регистрации по месту пребывания». Субсидированный билет для учителей по программе «Земский учитель» может получить только сам участник, на его семью данная льгота не распространяется. Авиабилеты можно приобрести только в пунктах продаж, то есть в кассах.

По 2-му блоку «Реализация программы «Земский учитель» в Республике Саха (Якутия)»региональный оператор АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» сообщает, что за два года было предусмотрено 35 вакансий. В данное время по программе работают в школах республики 32 учителя, в том числе из других регионов – 21 учителей, успешно прошедших все конкурсные процедуры.

Отрадно отметить, что земские учителя, работающие в школах республики, проявляют активное участие в деятельности педагогических коллективов, выступают с докладами на педагогических чтениях, научно-практических конференциях, делятся опытом работы. Так, на научно-практической конференции «Алексеевские чтения — 2022» учитель физики МБОУ «Зырянская СОШ» Верхнеколымского района Сухомясова Майя Иннокентьевна успешно выступила с докладом «Экспериментальные задачи по физике в формировании познавательной активности обучающихся». Бочарова Оксана Столетовна, учитель английского языка МБОУ «Адычинская СОШ им. В.С. Чирикова» МО «Верхоянский район», стала победителем улусного конкурса «Учитель года – 2022» Верхоянского улуса и примет участие в республиканском конкурсе «Учитель года Республики Саха (Якутия)-2022».

Наряду с этим учителя активно обучаются на курсах повышения квалификации ИРО и ПК по вопросам методики подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ, по освоению современных технологий дистанционного обучения. В школах, где открыты Центры «Точки роста», учителя реализуют научные проекты с обучающимися.

В 2022 году программа «Земский учитель» вошла в состав национального проекта «Образование» при проекте «Современная школа», что говорит о возросшей ответственности реализации данного проекта в республике.

На 2022-2023 учебный год Министерство просвещения РФ предоставило республике 15 вакансий. На сегодня на портале программы «Земский учитель» подано 235 заявок из республик Тыва, Дагестан, Бурятия, Марий Эл, Калмыкия, Алтай, также Амурской, Липецкой, Свердловской, Тамбовской, Астраханской областей, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия). В журнале регионального оператора зарегистрировано 70 пакетов документов от 70 претендентов: Республики Саха (Якутия) – 19, республики Тыва – 17, Алтайского края — 6, Республики Бурятия – 4, Забайкальского края – 3, Иркутской области – 3, Республики Калмыкия – 2. По одному претенденту заявлено из Калининградской, Амурской, Астраханской, Тамбовской областей, Ханты-Мансийского АО, Республики Марий Эл». Конкурсный отбор претендентов по программе «Земский учитель» продолжается. Вся работа по реализации проекта находится на контроле администрации Института.

По итогам совещания участниками принята ценная рекомендация о создании «Ассоциации земских учителей», которая на ближайшем мероприятии ИРО и ПК «Международный летний институт» в июне месяце сможет организовать знакомство всех участников и будущих членов проекта с целью обмена опытом и дальнейшего планирования работы.

Дария Санникова, Отдел по связям с общественностью ИРОиПК