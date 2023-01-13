Программа «Земский учитель» — в действии

С 10 января начался и 15 апреля 2023 года будет завершён прием документов претендентов для участия в конкурсном отборе учителей, изъявивших желание работать в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках, в поселках городского типа, либо в городах с населением до 50 тыс. человек.

Это программа «Земский учитель», действующая уже 3-й год в Российской Федерации в целях улучшения системы школьного обучения в сельской местности. Отобранные по конкурсу претенденты — учителя заключают двухсторонний договор с Министерством образования и науки РС (Я), где оговариваются обязательные 5 лет работы в выбранной местности и предусмотрена компенсационная выплата.

Заявки от претендентов для конкурсного отбора подаются через федеральный портал «Земский учитель» https://zemteacher.apkpro.ru/

В этом году в республику выделено 22 вакансии для отбора учителей в запрашиваемые местности: учителей математики в количестве 8 человек, учителей русского языка и литературы – 6, химии/биологии – 3, а также по одной вакансии учителя начальных классов, английского плюс немецкого языков, физики плюс информатики, математики плюс физики, математики плюс информатики.

По географическому расположению требуются специалисты в арктические улусы 7 педагогов, 6 – в центральную группу улусов, 5 — в южно-якутскую и 4 педагога в вилюйскую группу.

Региональный оператор проекта — АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II». Просьба по всем вопросам обращаться к представителю регионального оператора, к Даниловой Сардане Эркинбековне по телефону 89142322403.

С подробной информацией о перечне вакансий и о ходе конкурсного отбора можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в разделе «Деятельность», вкладка «Педагогические кадры» – «Земский учитель», http://iroipk-sakha.ru/. Консультации по участию в конкурсном отборе также можно получить по телефону 8(4112) 506-476.

Следует отметить, Программа является хорошим шансом для тех, кто находится на начале своего педагогического пути, также и для учителей со стажем, готовых переехать в село.

Ждем откликов от желающих учителей со всей России.