Программа «Земский учитель»: год спустя

Программа «Земский учитель», инициированная президентом Российской Федерации В.В. Путиным в феврале 2019 года в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию, является одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества. И буквально с января 2020 года в стране началась реализация Федеральной программы «Земский учитель»,направленная на решение кадровых вопросов в школах сельской местности и малых городов.

Благодаря данной программе все педагоги, подавшие заявки, смогут получить по 1 млн. рублей для покупки жилья, погашения ипотеки или оплаты курсов повышения квалификации, либо на другие траты по своему усмотрению. Если учитель переезжает на Дальний Восток, размер выплат возрастает до 2 млн. рублей. Напомним, обязательное условие для участников программы согласно трудовому договору – дальнейшая работа в выбранной школе 5 лет с учётом нагрузки не менее 18 часов.

Всего за период реализации программы с 2020 по 2022 годы в нашей республике предусмотрено 50 квот, в том числе в 2020 году было19 на сумму 38 млн. рублей, в 2021 году – 16 на сумму 32 млн. рублей, в 2022 году – 15 на сумму 30 млн. рублей. В 2023 году по дополнительному соглашению будет выделено 22 квоты на сумму 44 млн. рублей.

В прошлом году в портал программы «Земский учитель» на 2019-2020 учебный год было подано 291 заявка: из регионов России – 176, из Республики Саха (Якутия) — 115.

По итогам конкурсного отбора в журнале регионального оператора экспертами зарегистрировано 43 документа от 43 претендентов. Из них 25 — из Республики Саха (Якутия), 18 – из других регионов.Конкурс, как видно, был немаленький, как и нынешний.

А теперь почитаем отзывы прошлогодних участников программы, где и как они устроились, работают сегодня, т.е. год спустя:

Антипина Майя Дмитриевна, учитель английского языка МБОУ «Саскылахская СОШ» Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района:

«Приехала в августе 2020 года в село Саскылах Анабарского района со своей семьей из Якутска по Федеральной программе «Земский учитель» на вакансию учителя английского языка в Саскылахскую СОШ. Саскылах расположен на берегу прекрасной реки Анабар. Нас тепло и добродушно встретила Августина Васильевна Свешникова, директор школы. Нам предоставили квартиру в двухквартирном доме с центральным отоплением, обставленную необходимыми бытовыми предметами. Проезд на авиабилеты школа оплатила. Сын Дьулустан учится в 3 классе, дочь Вероника ходит в детский сад «Чуораанчык» в подготовительную группу. Школа двухэтажная, каменная, построена в 2011 году, в которой обучаются более 260 учащихся. Есть все условия для работы. Адаптацию на новом месте прошли успешно. До этого я никогда не бывала в северных районах нашей республики. Было интересно увидеть природу и ознакомиться с бытом жителей арктических районов, узнать культуру и обычаи народов крайнего Севера. Впервые попробовала блюда и деликатесы из оленины, увидела своими глазами куропатку, природу тундры, северное сияние, солнцестояние и полярные ночи. Очень рада и горда, что мне представилась такая прекрасная возможность благодаря программе «Земский учитель». Выражаю благодарность нашим ответственным кураторам по программе Ушницкой Сардаане Егоровне и Даниловой Сардане Эркинбековне. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Гареева Розалия Фаиловна, МАОУ СОШ №24, учитель биологии г.Удачный Мирнинского района:

«По приезду предоставили комнату в общежитии со всеми условиями, интернет есть, можно подключить телевидение. Нагрузка составляет 24 часа, есть внеурочная деятельность. Предоставили кабинет, в котором проведен ремонт, есть лаборатория, много наглядности, таблиц. Коллектив принял доброжелательно, при обращении всегда подсказывают и помогают».

Сыромятникова Анна Прокопьевна, учитель математики «Кобяконской СОШ» Намского улуса:

«То, что победила в конкурсе это чудесно. Во — первых, всегда хотела избавиться от кредита и это получилось, спасибо организаторам. Во — вторых, этот проект дал мне почувствовать себя еще раз молодой учительницей: начать все с нуля, но с большим багажом педагогического опыта. Конечно, опыт помогает во всем и на это, думаю, ориентирована Программа. Адаптацию прошла успешно, если бы не пандемия, то было бы еще быстрее. Коллектив хороший, дружный. Как бывает в деревнях, относятся настороженно, но уважительно. Пока привыкают. Мне нравится еще, что администрация школы и профком поддерживают во всем и помогают в работе. В классах очень мало детей. У меня и репетиторского опыта тоже немало, но это другое. Поняла, что обучить одного немотивированного ученика в классе чему-либо очень сложно, нежели 30 детей. За один год высоких показателей не получится, но над проблемой работаю. Радует, что есть сдвиги.

Герасимова Татьяна Сергеевна, учитель биологии и химии Чокурдахской СОШ им. А.Г.Чикачева:

«Хочу поблагодарить министерство образования и науки РС (Я) в лице министра М.П.Сивцева, I заместителя министра М.Ю.Присяжного, Институт развития образования и повышения квалификации в лице Г.И.Алексеевой, администрацию Аллаиховского улуса ( Забара Е.В.) Управление образования (Ахновская О.Н.) и администрацию своей школы ( Стручкова В.В.). Все условия проживания, прописанные в Договоре, выполняются: выделена благоустроенная квартира, проезд до места работы оплачен, установлены теплые отношения. Никаких проблем и трудностей не испытала почти за год работы».

Такие же отзывы прислали нам Лиана Геннадиевна Никитина из Колымской школы Нижнеколымского района, Тамдын Салбакмаа Севооновна из Жиганской школы, Власта Михайловна Тысова из Сюлинской СОШ имени С.С.Сюльского Нюрбинского района и др. Всё это говорит о том, что программа «Земский учитель» начала успешную реализацию в Республике Саха (Якутия).

Что ж, пожелаем нынешним победителям программы «Земский учитель» таких же доброжелательных встреч и адаптации на новом месте работы! Ждём прекрасных отзывов!