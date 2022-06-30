Программа «Земский доктор» помогает привлечь компетентных специалистов

Привлечь в село компетентных специалистов всегда было сложно. Но появилось то, что позволило решить проблему — федеральная программа «Земский доктор», действующая с 2012 года. Принцип прост: государство предоставляет врачу для обустройства на новом месте миллион рублей, а он отрабатывает в сельском медучреждении не менее пяти лет. Недавно программа была продлена и расширена. Теперь она охватывает не только врачей, но и фельдшеров.

Во врачебной амбулатории села Улах-Ан, кроме врача, есть акушерка, процедурная, участковая медсестры. Действует дневной стационар, вскоре откроется аптека, что большой плюс для селян.

И швец, и жнец…

Молодой врач Яна Дмитриева приехала в село Улах-Ан два года назад.

У заведующей амбулаторией общей практики очень широкий спектр работы. Она и заведующий, и врач, ей приходится одновременно решать и организационные, и лечебно-диагностические вопросы. В селе порядка 1000 человек взрослых и детей. Поэтому приходится быть одновременно терапевтом, педиатром, врачом скорой помощи.

За месяц врач принимает более 400 человек, а в дневном стационаре на три койко-места всегда очередь.

Ковид как проверка на прочность

Весной и осенью, как правило, наступает период сезонных простудных заболеваний. В остальное время люди обращаются с заболеваниями сердечно-сосудистой, опорно-двигательной системы, хронической пневмонией.

«Сложное время ковида пережили и сейчас уже ничего не страшно», — говорят работники сельской амбулатории.

Эти два года стали временем испытания на прочность, профпригодность и приобретения нового опыта в лечении неизвестной до сих пор болезни.

Как ни странно, но в селе особые панические настроения в это время не наблюдались. Это говорит об авторитете врача, когда селяне верят не фейковой информации, а доктору. Поэтому и вакцинация в селе, как сказали в администрации наслега, 100-процентная.

Не пальпацией и перкуссией

Радует, что в последние годы в республике оснащенность и амбулаторий, и ФАПов становится лучше.

Но не в этой сельской амбулатории.

Основная проблема в улаханской амбулатории — здание, которое рушится на глазах. Нет

здесь современного диагностического оборудования, так как оно не предусмотрено для амбулатории села с населением

1000 человек.

Как и свой транспорт. Поэтому на все вызовы на дом, даже и ночные, врач ходит пешком…

Как выходят из ситуации, если врач сомневается в постановке диагноза или требуется более точная диагностика?

Как сказала Яна Николаевна, направляют больного к узким специалистам в Покровск.

«Ведь гораздо важнее опознать болезнь на ранних стадиях, чем запустить ее и после не иметь шансов на спасение жизни и здоровья».

Послесловие

Богатый опыт – это большой плюс в работе сельского врача. Но есть и минусы в приобретении этого опыта.

Например, очень сложно планировать личное время — сельский врач не хозяин своей жизни, ведь кроме дневного приема, у него нередко бывают и ночные вызовы. А утром снова на работу…

Яна Дмитриева говорит, что после окончания срока контракта пока уезжать не собирается. Но скорее всего молодой врач, для которой работа в селе стала хорошей практической школой, уедет. Как уезжают десятки молодых докторов, согласившись работать в селе по федеральной программе. И не стоит их винить в этом решении.

Для многих основной причиной становится то, что не всегда есть возможности для профессионального развития. Например, как уже отмечали выше, нет в сельских больницах необходимых современных материалов и техники, да и здания оставляют желать лучшего. Не во всех наслегах республики молодым докторам предоставляют комфортное жилье. Немаловажна и социокультурная сторона вопроса.

В общем, проблем в здравоохранении немало, но есть и много положительных моментов. Как сказал Нюргун Степанов, главный врач Хангаласской ЦРБ, постепенно в районе строятся новые ФАПы и сельские врачебные амбулатории, делаются ремонты, закупается оборудование, обновляется материально-техническая база.

«В ближайшее время и в селе Улах-Ан появится новое современное здание врачебной амбулатории, оснащенное всем необходимым оборудованием. Работа над этим идет в Минздраве республики и администрации ЦРБ. До начала отопительного сезона, после утверждения финансирования, будет проведен аукцион на строительство нового модульного здания амбулатории», — отметил Нюргун Степанов.