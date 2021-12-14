Программа «ЯТЭК» вошла в пятерку лучших корпоративных мероприятий Якутии

Якутская топливно-энергетическая компания вошла в ТОП-5 организаций с лучшей корпоративной программой сохранения и укрепления здоровья работников. Таковы результаты конкурса, который проводился министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

В конкурсе приняли участие 13 организаций и предприятий Якутии. Комиссия оценивала корпоративные программы с учетом их актуальности, опыта и сроков реализации мероприятий, охвату сотрудников, эффективности, а также множеству других критериев.

Программа «Сохранение и укрепление здоровья работников на рабочих местах» утверждена в июле 2021 года. Согласно документу, корпоративное здравоохранение ЯТЭК отличается комплексным подходом. Так, в компании созданы условия, снижающие риск профессиональных заболеваний, а также риск развития социально значимых хронических заболеваний.

Большинство из них связано с нерациональным питанием, недостатком физической активности, стрессах на рабочем месте, наличии вредных привычек. План уделяет особое внимание укреплению здоровья сотрудников, поощряя здоровый образ жизни и профилактику заболеваний.

По словам руководитель служба охраны труда, пожарной и промышленной безопасности ЯТЭК Владимира ЯНГОЛЕНКО, эффективность программы здравоохранения во многом зависит от вовлеченности самих сотрудников.



«Подобного рода программа в компании введена впервые. Мы рады, что ее уже успели оценить по достоинству на официальном уровне. Новая оценка результативности ждет в декабре, когда эффективность программы будет проверена путем проведения общего анкетирования. Примечательно то, что сотрудники всех уровней предприятия могут принять участие в ее корректировке и улучшении. По результатам анкетирования в действующий план будут внесены корректировки и дополнения, которые предложит команда ЯТЭК», – подчеркнул Янголенко.