Программа XXI Республиканского Пасхального фестиваля искусств «Золотые купола»

Дата/День Время Мероприятие Место проведения

24 апреля воскресенье 18:00 Торжественное открытие РПФИ «Золотые купола» Приветствие Владыки Романа – Архиепископа Якутского и Ленского Большой праздничный концерт Симфонический хор Государственной филармонии РС(Я) Хормейстер — Людмила Шумилова Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica Государственной филармонии РС(Я) Дирижер — Павел Васьковский Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина, пр. Ленина, 21

24 апреля воскресенье 16:00 «Живая встреча» Диалог молодёжи и учащихся со слушателем Духовной семинарии об иконах, о церквях, об образовании в семинарии… Музейный комплекс «Моя история» ул. К.Уткина, д. 5

24 апреля – 1 мая В. Лёвочкин «Пути господни» Спектакль Театра юного зрителя Онлайн трансляция на You Tube You Tube

24 апреля воскресенье 14:30 Фильмы о вере Просмотр документальных фильмов Светланы Сивцевой Музейный комплекс «Моя история» ул. К.Уткина, д. 5

24 апреля воскресенье 14:00 Мастер-класс по раскрашиванию пасхальных яиц Партнер – библиотека «Мир приключений» Музейный комплекс «Моя история» ул. К.Уткина, д. 5

24 апреля воскресенье 17:00 Ж. Батуев «Чурумчуку» Балет в 3-х действиях Спектакль ГТОиБ РС(Я) — жемчужины национального репертуара Якутии (платно) Государственный театр оперы и балета РС(Я) пр. Ленина 46/1

25 апреля понедельник 15:00 100-летию ЯАССР Вечер фортепианной музыки Из цикла концертов «Наши выпускники» Концерт выпускников Высшей школы музыки РС(Я) (институт) (СПО): Валерии Хабаровой, Анастасии Яковлевой, Анны Слепцовой, Анжелы Тыриной Детская школа искусств № 2 ул. Ларионова, 12а

26 апреля вторник 15:00 Г. Свиридов «Отчалившая Русь» Вокальный цикл на стихи С. Есенина Романсы русских композиторов Прасковья Герасимова (вокал), Сергей Лебедев (фортепиано), лауреатов Международных конкурсов Детская школа искусств № 2 ул. Ларионова, 12а

26 апреля вторник 18:00 А. Островский «Не всё коту масленица» (комедия) Спектакль ГАРДТ им. А.С. Пушкина 12+ (благотворительный) ГАРДТ им. А.С. Пушкина пр. Ленина, 21

27 апреля — 100-летие образования Якутской АССР

28 апреля четверг 11:00 100-летию ЯАССР «Якутские мотивы» Концерт студентов и выпускников кафедры специального фортепиано ВШМ РС(Я), класс профессора Ю.М. Упхоловой Концертный зал ВШМ РС(Я) ш. Покровское, 16 км.

28 апреля четверг 16:00 Вечер скрипичной музыки Из цикла концертов «Наши выпускники» Концерт выпускников ККСИ ВУЗа и СПО Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова Национальный художественный Музей РС(Я) ул. Кирова, 9

28 апреля четверг 18:30 «История Якутии в песнях» Концерт хора Театра Эстрады им. Ю.Е. Платонова Театр Эстрады Акустический зал, 3 эт. пр. Ленина, 47

29 апреля пятница 15:00 Вечер русских романсов Концерт ведущих солистов ГТОиБ РС(Я): Григорий Петров, Прасковья Герасимова, Ольга Чемпосова, Егор Колодезников, Анна Згонникова, Анна Дьячковская Музей музыки и фольклора народов Якутии ул. Кирова, 31

29 апреля пятница 16:00 100-летию ЯАССР Вечер фортепианной музыки. Музыка якутских композиторов Из цикла концертов «Мастера» Концерт преподавателей кафедры специального фортепиано Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова Национальный художественный Музей РС(Я) ул. Кирова, 9 Фойе 2-го этажа

30 апреля суббота 15:00 «Звучит виолончель!» Концерт класса профессора О.Г. Кошелевой, Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова Национальный художественный Музей РС(Я) ул. Кирова, 9

30 апреля суббота 18:00 Закрытие Пасхальной недели Большой праздничный концерт Симфонический хор Государственной филармонии РС(Я) Хормейстер — Людмила Шумилова Солисты, инструментальные ансамбли ВШМ РС(Я) ГАС РС(Я) «Виртуозы Якутии» Камерный оркестр ВШМ РС(Я). Дирижер — Станислав Афанасенко Духовой оркестр ВШМ РС(Я). Дирижер — Александр Кузьмин Духовой оркестр Lena River Brass Государственной филармонии РС(Я) Дирижер — Павел Васьковский ГАРДТ им. А.С. Пушкина пр. Ленина, 21

1 мая — Праздник Весны и Труда

2 мая понедельник 16:00 Концерт камерной музыки Ефросинья Ефимова (скрипка), Вера Бютель (виолончель), Влада Константинова (фортепиано) Большой зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52

3 мая вторник 16:00 «Звучит русский романс» Концерт студентов кафедры академического пения и оперной подготовки Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова ул. Кирова, 23А

4 мая среда 18:00 Концерт фортепианной музыки Сольный концерт Дарины Сергеевой, студентки V курса Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова, лауреата международного и республиканского конкурсов, класс профессора Ю.М. Упхоловой Национальный художественный Музей РС(Я) ул. Кирова, 9

5 мая четверг 16:00 Концерт фортепианной музыки Из цикла концертов «Мастера» Сольный концерт Валерии Бугаевой и Константина Данилова, лауреатов Международных конкурсов, преподавателей КСФ Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова Национальный художественный Музей РС(Я) ул. Кирова, 9

5 мая четверг 16:00 Музыкальная гостиная «Радуйся, Росско земле…» (к 350-летию со дня рождения Петра I) Из цикла «Беседы о русской истории и культуре» Доктор исторических наук — Андриан Борисов, Ведущая — Татьяна Павлова-Борисова Национальная библиотека РС (Я) ул. Ленина, 40