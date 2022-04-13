13.04.2022
12:47
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Православие

Программа XXI Республиканского Пасхального фестиваля искусств «Золотые купола»

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

Якутская  и Ленская епархия Русской Православной Церкви

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова»

АУ «Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко»

«ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»

Программа XXI Республиканского Пасхального фестиваля искусств

24 апреля – 6 мая 2022 г.

24 апреля — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Дата/ДеньВремяМероприятие  Место проведения
24 апреля воскресенье18:00Торжественное открытие РПФИ «Золотые купола» Приветствие Владыки Романа – Архиепископа Якутского и Ленского Большой праздничный концерт Симфонический хор Государственной филармонии РС(Я) Хормейстер — Людмила Шумилова Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica Государственной филармонии РС(Я) Дирижер — Павел ВаськовскийГосударственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина, пр. Ленина, 21
24 апреля воскресенье16:00«Живая встреча» Диалог молодёжи и учащихся со слушателем Духовной семинарии об иконах, о церквях, об образовании в семинарии…Музейный комплекс «Моя история» ул. К.Уткина, д. 5
24 апреля – 1 мая В. Лёвочкин «Пути господни» Спектакль Театра юного зрителя                                Онлайн трансляция на You TubeYou Tube
24 апреля воскресенье  14:30Фильмы о вере Просмотр документальных фильмов Светланы СивцевойМузейный комплекс «Моя история» ул. К.Уткина, д. 5
24 апреля воскресенье14:00Мастер-класс по раскрашиванию пасхальных яиц Партнер – библиотека «Мир приключений»Музейный комплекс «Моя история» ул. К.Уткина, д. 5
24 апреля воскресенье17:00Ж. Батуев «Чурумчуку» Балет в 3-х действиях Спектакль ГТОиБ РС(Я) — жемчужины национального репертуара Якутии   (платно)Государственный театр оперы и балета РС(Я) пр. Ленина 46/1
25 апреля понедельник15:00100-летию ЯАССР Вечер фортепианной музыки Из цикла концертов «Наши выпускники» Концерт выпускников Высшей школы музыки РС(Я) (институт) (СПО): Валерии Хабаровой, Анастасии Яковлевой, Анны Слепцовой, Анжелы ТыринойДетская школа искусств № 2 ул. Ларионова, 12а
26 апреля вторник                            15:00Г. Свиридов «Отчалившая Русь» Вокальный цикл на стихи С. Есенина Романсы русских композиторов Прасковья Герасимова (вокал), Сергей Лебедев (фортепиано), лауреатов Международных конкурсовДетская школа искусств № 2 ул. Ларионова, 12а
26 апреля вторник                            18:00А. Островский «Не всё коту масленица» (комедия)                                   Спектакль ГАРДТ им. А.С. Пушкина                                            12+ (благотворительный)ГАРДТ им. А.С. Пушкина пр. Ленина, 21
27 апреля — 100-летие образования Якутской АССР  
28 апреля четверг11:00100-летию ЯАССР «Якутские мотивы» Концерт студентов и выпускников кафедры специального фортепиано ВШМ РС(Я), класс профессора Ю.М. УпхоловойКонцертный зал ВШМ РС(Я) ш. Покровское, 16 км.
28 апреля четверг16:00Вечер скрипичной музыки Из цикла концертов «Наши выпускники» Концерт выпускников ККСИ  ВУЗа и СПО Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. БосиковаНациональный художественный Музей РС(Я) ул. Кирова, 9      
28 апреля четверг18:30«История Якутии в песнях» Концерт хора Театра Эстрады им. Ю.Е. ПлатоноваТеатр Эстрады Акустический зал, 3 эт. пр. Ленина, 47
29 апреля пятница15:00Вечер русских романсов Концерт ведущих солистов ГТОиБ РС(Я): Григорий Петров, Прасковья Герасимова, Ольга Чемпосова, Егор Колодезников, Анна Згонникова, Анна ДьячковскаяМузей музыки и фольклора народов Якутии ул. Кирова, 31
29 апреля пятница16:00100-летию ЯАССР Вечер фортепианной музыки. Музыка якутских композиторов Из цикла концертов «Мастера» Концерт преподавателей кафедры специального фортепиано Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. БосиковаНациональный художественный Музей РС(Я) ул. Кирова, 9       Фойе 2-го этажа
30 апреля суббота15:00«Звучит виолончель!» Концерт класса профессора О.Г. Кошелевой, Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. БосиковаНациональный художественный Музей РС(Я) ул. Кирова, 9      
30 апреля суббота18:00Закрытие Пасхальной недели Большой праздничный концерт Симфонический хор Государственной филармонии РС(Я) Хормейстер — Людмила Шумилова Солисты, инструментальные ансамбли ВШМ РС(Я) ГАС РС(Я) «Виртуозы Якутии» Камерный оркестр ВШМ РС(Я). Дирижер — Станислав Афанасенко Духовой оркестр ВШМ РС(Я). Дирижер — Александр Кузьмин Духовой оркестр Lena River Brass Государственной филармонии РС(Я) Дирижер — Павел ВаськовскийГАРДТ им. А.С. Пушкина пр. Ленина, 21
1 мая — Праздник Весны и Труда  
2 мая понедельник16:00Концерт камерной музыки Ефросинья Ефимова (скрипка), Вера Бютель (виолончель), Влада Константинова (фортепиано)Большой зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52
3 мая вторник16:00«Звучит русский романс» Концерт студентов кафедры академического пения и оперной подготовки Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. БосиковаЯкутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова ул. Кирова, 23А
4 мая среда18:00Концерт фортепианной музыки Сольный концерт Дарины Сергеевой, студентки V курса Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова,  лауреата международного и республиканского конкурсов, класс профессора Ю.М. УпхоловойНациональный художественный Музей РС(Я) ул. Кирова, 9      
5 мая четверг16:00Концерт фортепианной музыки Из цикла концертов «Мастера» Сольный концерт Валерии Бугаевой и  Константина Данилова, лауреатов Международных конкурсов, преподавателей КСФ Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. БосиковаНациональный художественный Музей РС(Я) ул. Кирова, 9      
5 мая четверг16:00Музыкальная гостиная «Радуйся, Росско земле…» (к 350-летию со дня рождения Петра I) Из цикла «Беседы о русской истории и  культуре» Доктор исторических наук — Андриан Борисов, Ведущая — Татьяна Павлова-БорисоваНациональная библиотека РС (Я) ул. Ленина, 40      
6 мая пятница16:00«Арфовое искусство Якутии» Концерт учащихся и студентов ККСИ Высшей школы музыки РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова, класс профессора Л.П. НовгородовойНациональный художественный Музей РС(Я) ул. Кирова, 9      

Рады видеть Вас на всех мероприятиях фестиваля

С праздником Светлой Пасхи!

Художественный руководитель и режиссер фестиваля – Сергей Чигирев, заслуженный деятель искусств РС(Я)

Ведущая фестиваля Елена Ким-Татаринова, заслуженный деятель искусств РС(Я)

Координатор фестиваля – Елена Агафонова

Идея фестиваля – Тамара Сафронова, Юрий Козловский

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оргкомитет.
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