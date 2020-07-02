02.07.2020
17:45
64

Спорт

Программа скачек на Приз главы Якутии

16-й розыгрыш главных скачек года пройдет 4 июля в 09.00 ч. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/65-konnyj-sport/12475-utverzhdennaya-programma-skachek-na-priz-glavy-respubliki-sakha-yakutiya
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