Программа празднования «Ысыах Туймаады 2019»

ПРОГРАММА Национального праздника «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ-2019» Местность: «Үс Хатын» Дата проведения: 29-30 июня 2019 г. 29 июня 2019 г. № Время Название мероприятия Место 08:00 Оформление түhүлгэ улусов, округов, предприятий, землячеств. Размещение гостей («Алаhа») по отдельному плану. Түhүлгэ №27, 28 «Алаhа» 08:00 «Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословения гостей. Алгыс Входная арка №1 «Аан Аартык» 08:00 «Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения Түhүлгэ №32 «Аар Кудук чэрчи мас» 11:30 Торжественное открытие национального праздника «Ысыах Туймаады-2019» Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах» 13:30 «Улуу Туймааданы уруйдуубут!» осуохай, посвященный Году консолидации в РС(Я), Году добрососедства в г. Якутске и д.ф.н. СО РАН РФ Н.Е.Петрову Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах» 14:00 «Өбүгэлэр оонньуулара» — «Игры предков» состязание сильнейших и ловких Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка» 14:00 «Саргылаах саха кылыһахтаах куолаһа» фестиваль исполнителей фольклорных жанров Түhүлгэ №7 «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» 14:00 «Саламаат–2019» конкурс якутской национальной кухни Түhүлгэ №31 Торговые ряды 14:00 «Ойуу-бичик түһүлгэтэ» — «За далью в даль» выставка художника живописца из Дальнего Востока Владимира Листрового и молодых художников, студентов АГИКИ Түhүлгэ №7 «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» 14:00 «Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды. Түhүлгэ №10 «Саха уһаайбата» «Якутская усадьба» 14:00 «Доҕордоһуу кустугун анныгар» праздничная концертная программа ДДН им.А.Е.Кулаковского Түһүлгэтэ №16 «Талба талаан» 14:00 «Хотугу сир кустуга» программа землячеств и народностей Севера, посвященная 30-летию создания ассоциации КМНС Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 14:00 «Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей. Түhүлгэ №2 «Күну көрсүү» «Центр встречи солнца» 14.00 «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» спектакль по якутской народной сказке. Театр юного зрителя Түhүлгэ №4 «Оһуохай» 14:00 «Кэрэхсэллээх кэрэ киэргэл» выставка-ярмарка якутских украшений Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 14.00 «Самаан сайыны уруйдуох!» концерт солистов оркестра НТТ им.С.А.Зверева-Кыыл Уола Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 14:00 «Көмүс ыллык» праздничная концертная программа Түhүлгэ №10 «Саха уһаайбата» «Якутская усадьба» 14:00 «Айар талаан кустуга» выставка-смотр народных художественных промыслов Якутии Түhүлгэ №12 выставочный павильон «Симэх» 14:00 «Дьоллоох о5о саас» праздничная программа детского ансамбля «Бриллианты Якутии», рук.з.а. РС (Я) Зоя Соловьева и з.а. РФ, з.а. РС (Я) Афанасий Соловьев Түһүлгэ№ 5 «О5о-аймах түhүлгэтэ» 14:00 «Уус түһүлгэтэ» выставка-ярмарка Союза кузнецов РС(Я) Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 14:00 «Саха талба – мааны таҥаһа» конкурс национальной якутской одежды Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 14:00 «Ырыа ыллыгынан» праздничная программа вокальной студии «Эйгэ» Түhүлгэ №14 «Битии» 14:00 «ETNO—FEST» праздничная молодёжная программа Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй» 14:00 «Остуол оонньуулара» национальные якутские настольные игры Түhүлгэ №10 «Саха уһаайбата» «Якутская усадьба» 14:00 «Sakhainnovation-2019» выставка инновационных проектов и изобретений Түhүлгэ №23 «Технопарк Якутия» 14:30 «Күлэ-үөрэ ыһыахтыах!» программа мини-театра «Көөчөөн-көрө” Аркадия Новикова с. Майя Мегино-Кангаласского улуса Түhүлгэ №4 «Оһуохай» 14:30 «Бастыҥ батыйа» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я) Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 14:30 «Хозяйка чума, сохрани свой очаг» конкурсы кочевых народов Севера Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 14:30 «Якутия – наш общий дом» праздничная программа национально-культурных объединений Түһүлгэтэ №16 «Талба талаан» 15:00 «Дьиэрэй ырыа, ыраахха диэри» праздничный концерт солистовГТОиБ им.Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 15:00 «Үҥкүү тэтимэ» концерт детского танцевального ансамбля «Тэтим» Түһүлгэ№ 5 «О5о-аймах түhүлгэтэ» 15:00 «Наследники традиций» гала-концерт фольклорного фестиваля «Поют и танцуют дети Севера» Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 15.00 «Дьиэрэй сахам ырыата!» праздничный концерт з.а. РС (Я) Вари Аманатовой Түhүлгэ №14 «Битии» 15:30 «Бриллиантовые нотки» праздничный концерт победителей фестиваля Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 15:30 «Дьээбэ-хообо дьэбэлэйдэрэ» программа Народного театра с.Бердигестях, Горный улус Түhүлгэ №4 «Оһуохай» 15:30 «Эрэкэ-дьэрэкэ – сир симэхтэрэ» конкурс детских национальных костюмов Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 16:00 «Сахам сирэ барахсан!» праздничная программа вокального ансамбля «Далбар» и народного хора «Арчы» Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 16.00 «Сылааһынан угуттуур олбох» народный конкурс мастериц Түhүлгэ №10 «Саха уһаайбата» «Якутская усадьба» 16.00 «Кыл Саха алгыстаах дорҕоонноро» праздничный концерт ансамбля этнической музыки «Кыл Саха» Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 16:00 «Айархаан абылаҥа» конкурс хомусистов Түhүлгэ №7 «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» 16:00 «Ырыа ымыылаах оҕо саас» концерт творческой студии «Сырдык сүүрээн» рук.н.а.РС(Я) Екатерина и Алексей Егоровы Түһүлгэ№ 5 «О5о-аймах түhүлгэтэ» 16:00 «Тэтим, өссө төгүл тэтим!» праздничная программа барабанщиков этно-группы «Тэтим», рук. н.а. РС (Я) Клавдия и Герман Хатылаевы Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй» 16:00 «Сайылык ырыатын ахтылҕана» праздничная программа Түhүлгэ №10 «Саха уһаайбата» «Якутская усадьба» 16:00 «Ыһыаҕым ымыылаах ырыата» праздничная программа з.а. РС(Я) Анастасии Готовцевой Түhүлгэ №14 «Битии» 16:00 «Кымыстыы кутуллар ырыалар» II республиканский конкурс песни «ысыаха» Түһүлгэтэ №16 «Талба талаан» 16.30 «Праздник первой путины» русско-устьинский обрядовый праздник Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 16:30 «Опера – театр үрдүк чыпчаала» праздничная программа ГТОиБ им.Д.К.Сивцева – Суорун Омоллоона Түhүлгэ №4 «Оһуохай» 17:00 «Туймаада хочото — доҕордоһуу биһигэ» праздничная программа гостей ысыаха Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 17:00 «Күөрэгэй – алаас ырыата» праздничная программа з.а. РС (Я) Алевтины Лукиновой Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 17:00 «Саха уран иэйиитэ» праздничная программа з.а. РС(Я) Александра Дьячковского – Ырыа Саарын Түhүлгэ №14 «Битии» 17:30 «Ыһыах күнүн уруйдаан! » праздничный концерт Түhүлгэ №10 «Саха уһаайбата» «Якутская усадьба» 17:30 «Лоокуут уонна Ньургуһун» драма Саха академического театра им.П.А. Ойунского Түhүлгэ №4 «Оһуохай» 17:30 «Килвей» чукотский обрядовый праздник Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 17:30 «Уйгу-быйаҥ ыһыаҕынан!» праздничный концерт Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 18:00 «Күн көрө» праздничная программа вокального объединения «Кыырай» Түһүлгэ№ 5 «О5о-аймах түhүлгэтэ» 18:00 «Хейро» долганский обрядовый праздник Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 18:00 «Толбоннурар уһун суһуох» семейный конкурс женских поколений. Түhүлгэ №7 «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» 18:00 «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына» отборочные состязания сильнейших Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка» 18:00 «Истиий дуу, баяным ырыатын» праздничная программа баянной песни Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 18:00 «Поэзия – колыбель добра и дружбы» фестиваль поэзии Түһүлгэтэ №16 «Талба талаан» 18:00 «Самаан сайын ыһыаҕынан!» праздничный концерт ГВА «Туймаада» Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 18:00 «Дьөhөгөй күрэҕэ». Конные скачки на призы Главы ГО «город Якутск» Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй» 18:30 «Уйгу-быйаҥ түһүлгэтэ» праздничный концерт артистов эстрады и художественной самодеятельности Түhүлгэ №10 «Саха уһаайбата» «Якутская усадьба» 18:30 «Киэргэ – нагрудные украшения народов мира» показ национальных украшений народов мира Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 19:00 «Ала Булкун» спектакль именитого олонхосута Чээбий. Театр Олонхо Түhүлгэ №4 «Оһуохай» 19:00 «Көтөллөр көмүс дорҕооннор» праздничная программа мелодистов Якутии Түhүлгэ № 6 «Ырыа –тойук кырдала» 19:00 «Эрчимнээх Элэстэй Бэргэн» сказка-олонхо. Кукольный театр. Түһүлгэ№ 5 «О5о-аймах түhүлгэтэ» 19:00 «Дойду» театрализованный концерт студентов ЯККиИ Түhүлгэ №14 «Битии» 19:00 «Кымыстаах чороону көтөҕөн» праздничная концертная программа Түһүлгэтэ №16 «Талба талаан» 19:00 «Поклонение солнцу» конкурс круговых танцев народов Севера Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 19:00 «Куйаар хомус» юбилейный концерт этно-группы «Айархаан» Түhүлгэ №14 «Битии» 19:00 «Эҕэрдэ эйиэхэ –Туймаадам!» праздничная программа творческой студии «Арыллыы» Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 19:30 «Ойор күннээх оҕо саас» праздничная программа детского подросткового ценра «Автобус радости» Түһүлгэ№ 5 «О5о-аймах түhүлгэтэ» 19:30 «Алгыстаах ырыам тыллара» праздничная концертная программа Түhүлгэ №10 «Саха уһаайбата» «Якутская усадьба» 20:00 «Алгыстаах алаһа» праздничная программа-декламация Түhүлгэ №7 «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» 20:00 «Үүнүү» праздничная программа Айаала Сильверсана Түhүлгэ №14 «Битии» 20:00 «Дуорай, сахам ырыата!» праздничная программа этнической культуры Түhүлгэ № 6 «Ырыа –тойук кырдала» 20:00 «Сытыы быһах» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я) Түhүлгэ №29 «Кымыс кырдала» 20:00 «Күлүм — Чаҕыл» праздничная программа хомусиста-импровизатора Георгия Слепцова – Ча5ылхан Түhүлгэ №33 «Кымыскырдала» 20:00 «Доктор САРО» праздничная программа цирковой группы Түһүлгэ№ 5 «О5о-аймах түhүлгэтэ» 20:30 «Бассаап барахсан» спектакль-комедия Д.Наумова. Хатасский народный театр Түhүлгэ №4 «Оһуохай» 20:30 «Үрүҥ тунах ыһыахха» праздничная концертная программа Түhүлгэ №10 «Саха уһаайбата» «Якутская усадьба» 21:00 «Сарсыарда» праздничная программа з.а. РС (Я) Валентины Романовой — Чыскыырай Түhүлгэ № 6 «Ырыа–тойук кырдала» 21:00 «Уруйдан, Туймаадам!» праздничная программа Айсена Аммосова Түhүлгэ №14 «Битии» 21:00 «Дяландя — праздник танца» танцевальный этно-марафон Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 21:00 «Киристэпиэл кэрэхсэлэ» праздничный концерт победителей конкурса народных песен «дэгэрэҥ» им. Х.Максимова Түhүлгэ №7 «Тойук то5ойо. Хомус кырдала 21:00 «Илдьит санаа» праздничная программа Марианны Федотовой — Намыыны Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 22:00 «Саха киинэтэ биһиги олохпутугар» показ якутских художественных фильмов от кинотеатра «Синема Центр» Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка» 22:00 «Көрбүтүм эйиигин ыһыахха» праздничная концерт з.а.РС (Я) Владлены Бурнашевой — Сахаи Түhүлгэ №14 «Битии» 22:00 «Дьол түһүлгэтэ» праздничная программа с участием артистов эстрады Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах» 22:00 «Ырыа куттаах ыччаттар» праздничная программа Рустама Хон Түhүлгэ № 6 «Ырыа-тойуккырдала» 22:00 «Үрүҥ түүн – үҥкүү, битии» танцевальная программа Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 22:00 «Саина-голос Севера & Saina – the voice of the North» праздничный концерт з.а.РС (Я) Саины Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 23:00 «Кутуллар кылыһах дорҕооно» концертная программа исполнителей народной песни из улусов Түhүлгэ №7 «Тойук то5ойо. Хомус кырдала 23:00 «Ыһыах дуораана» праздничный концерт этно-рок-группы «103» Түhүлгэ № 6 «Ырыа-тойук кырдала» 23:00 «Көҥүл» праздничная программа Петра Кулаковского Түhүлгэ №14 «Битии» 23:00 «Үрүн түүн – ыһыах түүн» праздничная программа Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй» 00:00 «Саха ыччатын саргылаах түһүлгэтэ» праздничная программа студии «Добун» Түhүлгэ №14 «Битии» 30 июня 2019 г. 02:00 «Күнү көрсүү сиэрэ-туома» церемония встречи Солнца. Осуохай Түhүлгэ №2 «Күнү көрсүү» «Центр встречи солнца» 09:00 «Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения Түhүлгэ №32 «Аар Кудук чэрчи мас» 09:00 «Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословения. Алгыс Входная арка №1 «АанАартык» 10:00 «Айар талаан кустуга» выставка-смотр народных художественных промыслов Якутии Түhүлгэ №12 выставочный павильон «Симэх» 11:00 «Тыаһыыр хомус» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я) Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 11:00 «Игры предков» программа участников фест-форума «Наследники традиций» Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 11:00 «Көңүл оһуохай» осуохай Түhүлгэ №4 «Оһуохай» 11:00 «Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды Түhүлгэ №10 «Саха уһаайбата» «Якутская усадьба» 12:00 «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына». Финал Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах» 12:00 «Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей Түhүлгэ №2 «Күнү көрсүү» «Центр встречи солнца» 12:00 «Оонньуур-көрүлүүр оҕо саас» детская игровая программа Түһүлгэ№ 5 «О5о-аймах түhүлгэтэ» 12:30 «Поклонение солнцу» конкурс круговых танцев народов Севера Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 14:00 «Туойуо5ун Сахабыт сирин!» концерт народного вокального ансамбля «Сайсары» Түһүлгэтэ №16 «Талба талаан» 14:30 «Песни древней земли» фестиваль народных песен Севера Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 15:00 «Эдэр саас ыллыктаах ырыалара» праздничный концерт вокального ансамбля «Струны души» и Тайыына Түһүлгэтэ №16 «Талба талаан» 17:00 Награждение победителей «Игр Дыгына» Церемония закрытия «Ысыаха Туймаады–2019». Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах» 17:30 «Ытык сиргэ сүгүрүйүү» поклонение духу местности Үс Хатыҥ Түhүлгэ №8 «Ытык сир» 18:00 Республиканские конные скачки на призы Главы РС (Я) Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй» Источник: якутск.рф.

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82