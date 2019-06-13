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Якутск
13 июня 2019, 18:43
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Программа празднования «Ысыах Туймаады 2019»

 ПРОГРАММА

Национального праздника «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ-2019»

 Местность: «Үс Хатын»

Дата проведения: 29-30 июня 2019 г.

29 июня 2019 г.

 

Время Название мероприятия Место
  08:00 Оформление түhүлгэ улусов, округов, предприятий, землячеств.

Размещение гостей («Алаhа») по отдельному плану.

 Түhүлгэ №27, 28 «Алаhа»

 
  08:00

 

 «Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословения гостей. Алгыс Входная арка №1

«Аан Аартык»
  08:00 «Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения Түhүлгэ №32

«Аар Кудук чэрчи мас»
  11:30 Торжественное открытие национального праздника «Ысыах Туймаады-2019»

 

 Түhүлгэ №3

Центр кумысопития «Тунах»
  13:30 «Улуу Туймааданы уруйдуубут!» осуохай, посвященный Году консолидации в РС(Я), Году добрососедства в г. Якутске и д.ф.н. СО РАН РФ Н.Е.Петрову Түhүлгэ №3

Центр кумысопития «Тунах»
  14:00 «Өбүгэлэр оонньуулара» — «Игры предков» состязание сильнейших и ловких Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
  14:00 «Саргылаах саха кылыһахтаах куолаһа» фестиваль исполнителей фольклорных жанров Түhүлгэ №7

«Тойук то5ойо. Хомус кырдала»
  14:00 «Саламаат–2019» конкурс якутской национальной кухни Түhүлгэ №31

Торговые ряды
  14:00 «Ойуу-бичик түһүлгэтэ» — «За далью в даль» выставка художника живописца из Дальнего Востока Владимира Листрового и молодых художников, студентов АГИКИ Түhүлгэ №7

«Тойук то5ойо. Хомус кырдала»
  14:00

 

 «Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды. Түhүлгэ №10

«Саха уһаайбата»

«Якутская усадьба»
  14:00

 

 «Доҕордоһуу кустугун анныгар» праздничная концертная программа ДДН им.А.Е.Кулаковского Түһүлгэтэ №16

«Талба талаан»
  14:00

 

 «Хотугу сир кустуга» программа землячеств и народностей Севера, посвященная 30-летию создания ассоциации КМНС Түhүлгэ №30

«Северное сияние»
  14:00 «Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей. Түhүлгэ №2

«Күну көрсүү» «Центр встречи солнца»
  14.00 «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» спектакль по якутской народной сказке. Театр юного зрителя Түhүлгэ №4

«Оһуохай»
  14:00 «Кэрэхсэллээх кэрэ киэргэл» выставка-ярмарка якутских украшений Түhүлгэ № 29

«Киэргэ»
  14.00 «Самаан сайыны уруйдуох!» концерт солистов оркестра НТТ им.С.А.Зверева-Кыыл Уола Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
  14:00 «Көмүс ыллык» праздничная концертная программа Түhүлгэ №10

«Саха уһаайбата»

«Якутская усадьба»
  14:00 «Айар талаан кустуга» выставка-смотр народных художественных промыслов Якутии Түhүлгэ №12 выставочный павильон «Симэх»
  14:00 «Дьоллоох о5о саас» праздничная программа детского ансамбля «Бриллианты Якутии», рук.з.а. РС (Я) Зоя Соловьева и з.а. РФ, з.а. РС (Я) Афанасий Соловьев Түһүлгэ№ 5

«О5о-аймах түhүлгэтэ»
  14:00 «Уус түһүлгэтэ» выставка-ярмарка Союза кузнецов РС(Я) Түhүлгэ № 29

«Киэргэ»
  14:00 «Саха талба  –  мааны таҥаһа» конкурс национальной якутской одежды Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»
  14:00 «Ырыа ыллыгынан» праздничная программа вокальной студии «Эйгэ» Түhүлгэ №14 «Битии»
  14:00  «ETNOFEST» праздничная молодёжная программа Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
  14:00 «Остуол оонньуулара» национальные якутские настольные игры Түhүлгэ №10

«Саха уһаайбата»

«Якутская усадьба»
  14:00 «Sakhainnovation-2019» выставка инновационных проектов и изобретений Түhүлгэ №23

«Технопарк Якутия»
  14:30 «Күлэ-үөрэ ыһыахтыах!» программа мини-театра  «Көөчөөн-көрө” Аркадия Новикова с. Майя Мегино-Кангаласского улуса Түhүлгэ №4

«Оһуохай»
  14:30 «Бастыҥ батыйа» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я) Түhүлгэ № 29

«Киэргэ»
  14:30 «Хозяйка чума, сохрани свой очаг» конкурсы кочевых народов Севера Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
  14:30 «Якутия – наш общий дом» праздничная программа национально-культурных объединений Түһүлгэтэ №16

«Талба талаан»
  15:00 «Дьиэрэй ырыа, ыраахха диэри» праздничный концерт солистовГТОиБ им.Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона Түhүлгэ №6

«Ырыа –тойук кырдала»
  15:00 «Үҥкүү тэтимэ» концерт детского танцевального ансамбля «Тэтим» Түһүлгэ№ 5

«О5о-аймах түhүлгэтэ»
  15:00 «Наследники традиций» гала-концерт фольклорного фестиваля «Поют и танцуют дети Севера» Түhүлгэ №30

«Северное сияние»
  15.00 «Дьиэрэй сахам ырыата!» праздничный концерт з.а. РС (Я) Вари Аманатовой Түhүлгэ №14 «Битии»
  15:30 «Бриллиантовые нотки» праздничный концерт победителей фестиваля Түhүлгэ № 29

«Киэргэ»
  15:30 «Дьээбэ-хообо дьэбэлэйдэрэ» программа Народного театра с.Бердигестях, Горный улус Түhүлгэ №4

«Оһуохай»
  15:30 «Эрэкэ-дьэрэкэ – сир симэхтэрэ» конкурс детских национальных костюмов Түhүлгэ № 29

«Киэргэ»
  16:00 «Сахам сирэ барахсан!» праздничная программа вокального ансамбля «Далбар» и народного хора «Арчы» Түhүлгэ №6

«Ырыа –тойук кырдала»
  16.00 «Сылааһынан угуттуур олбох» народный конкурс мастериц Түhүлгэ №10

«Саха уһаайбата»

«Якутская усадьба»
  16.00 «Кыл Саха алгыстаах дорҕоонноро» праздничный концерт ансамбля этнической музыки «Кыл Саха» Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»
  16:00 «Айархаан абылаҥа»  конкурс хомусистов Түhүлгэ №7

«Тойук то5ойо. Хомус кырдала»
  16:00 «Ырыа ымыылаах оҕо саас» концерт творческой студии «Сырдык сүүрээн» рук.н.а.РС(Я) Екатерина и Алексей Егоровы Түһүлгэ№ 5

«О5о-аймах түhүлгэтэ»
  16:00 «Тэтим, өссө төгүл тэтим!» праздничная программа барабанщиков этно-группы «Тэтим», рук. н.а. РС (Я) Клавдия и Герман Хатылаевы Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
  16:00 «Сайылык ырыатын ахтылҕана» праздничная программа Түhүлгэ №10

«Саха уһаайбата»

«Якутская усадьба»
  16:00 «Ыһыаҕым ымыылаах ырыата» праздничная программа з.а. РС(Я) Анастасии Готовцевой Түhүлгэ №14 «Битии»
  16:00 «Кымыстыы кутуллар ырыалар» II республиканский конкурс  песни «ысыаха» Түһүлгэтэ №16

«Талба талаан»
  16.30 «Праздник первой путины» русско-устьинский обрядовый праздник Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
  16:30 «Опера – театр үрдүк чыпчаала» праздничная программа ГТОиБ им.Д.К.Сивцева – Суорун Омоллоона Түhүлгэ №4

«Оһуохай»
  17:00 «Туймаада хочото — доҕордоһуу биһигэ» праздничная программа гостей ысыаха Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»
  17:00 «Күөрэгэй – алаас ырыата» праздничная программа з.а. РС (Я) Алевтины Лукиновой Түhүлгэ №6

«Ырыа –тойук кырдала»
  17:00 «Саха уран иэйиитэ» праздничная программа з.а. РС(Я) Александра Дьячковского – Ырыа Саарын Түhүлгэ №14 «Битии»
  17:30 «Ыһыах күнүн уруйдаан! » праздничный концерт Түhүлгэ №10

«Саха уһаайбата»

«Якутская усадьба»
  17:30 «Лоокуут уонна Ньургуһун» драма Саха академического театра им.П.А. Ойунского Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
  17:30 «Килвей» чукотский обрядовый праздник Түhүлгэ №30

«Северное сияние»
  17:30 «Уйгу-быйаҥ ыһыаҕынанпраздничный концерт Түhүлгэ № 29

«Киэргэ»
  18:00 «Күн көрө» праздничная программа вокального объединения «Кыырай» Түһүлгэ№ 5

«О5о-аймах түhүлгэтэ»
  18:00 «Хейро» долганский обрядовый праздник Түhүлгэ №30

«Северное сияние»
  18:00 «Толбоннурар уһун суһуох» семейный конкурс  женских поколений. Түhүлгэ №7

«Тойук то5ойо. Хомус кырдала»
  18:00 «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына» отборочные состязания сильнейших Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
  18:00 «Истиий дуу, баяным ырыатын» праздничная программа баянной песни Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»
  18:00 «Поэзия – колыбель добра и дружбы»  фестиваль поэзии Түһүлгэтэ №16

«Талба талаан»
  18:00 «Самаан сайын ыһыаҕынан!» праздничный концерт ГВА «Туймаада» Түhүлгэ №6

«Ырыа –тойук кырдала»
  18:00 «Дьөhөгөй күрэҕэ». Конные скачки на призы Главы ГО «город Якутск» Түhүлгэ №9

«Дьөhөгөй»
  18:30 «Уйгу-быйаҥ түһүлгэтэ» праздничный концерт артистов эстрады и художественной самодеятельности Түhүлгэ №10

«Саха уһаайбата»

«Якутская усадьба»
  18:30 «Киэргэ – нагрудные украшения народов мира» показ национальных украшений народов мира Түhүлгэ № 29

«Киэргэ»
  19:00 «Ала Булкун» спектакль именитого олонхосута Чээбий. Театр Олонхо Түhүлгэ №4

«Оһуохай»
  19:00 «Көтөллөр көмүс дорҕооннор» праздничная программа мелодистов Якутии Түhүлгэ № 6

«Ырыа –тойук кырдала»
  19:00 «Эрчимнээх Элэстэй Бэргэн» сказка-олонхо. Кукольный театр. Түһүлгэ№ 5

«О5о-аймах түhүлгэтэ»
  19:00 «Дойду» театрализованный концерт студентов ЯККиИ Түhүлгэ №14 «Битии»
  19:00 «Кымыстаах чороону көтөҕөн» праздничная концертная программа Түһүлгэтэ №16

«Талба талаан»
  19:00 «Поклонение солнцу» конкурс круговых танцев народов Севера Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
  19:00 «Куйаар хомус» юбилейный концерт этно-группы «Айархаан» Түhүлгэ №14 «Битии»
  19:00 «Эҕэрдэ эйиэхэ –Туймаадам!» праздничная программа творческой студии «Арыллыы» Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»
  19:30 «Ойор күннээх оҕо саас» праздничная программа детского подросткового ценра «Автобус радости» Түһүлгэ№ 5

«О5о-аймах түhүлгэтэ»
  19:30 «Алгыстаах ырыам тыллара» праздничная концертная программа Түhүлгэ №10

«Саха уһаайбата»

«Якутская усадьба»
  20:00 «Алгыстаах алаһа» праздничная программа-декламация Түhүлгэ №7

«Тойук то5ойо. Хомус кырдала»
  20:00 «Үүнүү» праздничная программа Айаала Сильверсана Түhүлгэ №14 «Битии»
  20:00 «Дуорай, сахам ырыата!» праздничная программа этнической культуры Түhүлгэ № 6

«Ырыа –тойук кырдала»
  20:00 «Сытыы быһах» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я) Түhүлгэ №29

«Кымыс кырдала»
  20:00 «Күлүм — Чаҕыл» праздничная программа хомусиста-импровизатора Георгия Слепцова – Ча5ылхан Түhүлгэ №33

«Кымыскырдала»
  20:00 «Доктор САРО» праздничная программа цирковой группы Түһүлгэ№ 5

«О5о-аймах түhүлгэтэ»
  20:30 «Бассаап барахсан» спектакль-комедия Д.Наумова. Хатасский народный театр Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
  20:30 «Үрүҥ тунах ыһыахха» праздничная концертная программа Түhүлгэ №10

«Саха уһаайбата»

«Якутская усадьба»
  21:00 «Сарсыарда» праздничная программа з.а. РС (Я) Валентины Романовой — Чыскыырай Түhүлгэ № 6

«Ырыа–тойук кырдала»
  21:00 «Уруйдан, Туймаадам!» праздничная программа Айсена Аммосова Түhүлгэ №14 «Битии»
  21:00 «Дяландя — праздник танца» танцевальный этно-марафон Түhүлгэ №30

«Северное сияние»
  21:00 «Киристэпиэл кэрэхсэлэ» праздничный концерт победителей конкурса народных песен «дэгэрэҥ» им. Х.Максимова Түhүлгэ №7

«Тойук то5ойо. Хомус кырдала
  21:00 «Илдьит санаа» праздничная программа Марианны Федотовой — Намыыны Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»
  22:00 «Саха киинэтэ биһиги олохпутугар» показ якутских художественных фильмов от кинотеатра «Синема Центр» Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»

 
  22:00 «Көрбүтүм эйиигин ыһыахха» праздничная концерт з.а.РС (Я) Владлены Бурнашевой — Сахаи Түhүлгэ №14 «Битии»
  22:00 «Дьол түһүлгэтэ» праздничная программа с участием артистов эстрады Түhүлгэ №3

Центр кумысопития «Тунах»
  22:00 «Ырыа куттаах ыччаттар» праздничная программа Рустама Хон Түhүлгэ № 6

«Ырыа-тойуккырдала»
  22:00 «Үрүҥ түүн – үҥкүү, битии» танцевальная программа Түhүлгэ № 29

«Киэргэ»
  22:00 «Саина-голос Севера & Sainathe voice of the North» праздничный концерт з.а.РС (Я) Саины Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»
  23:00 «Кутуллар кылыһах дорҕооно» концертная программа исполнителей народной песни из улусов Түhүлгэ №7

«Тойук то5ойо. Хомус кырдала
  23:00 «Ыһыах дуораана» праздничный концерт этно-рок-группы «103» Түhүлгэ № 6

«Ырыа-тойук кырдала»
  23:00 «Көҥүл» праздничная программа Петра Кулаковского Түhүлгэ №14 «Битии»
  23:00 «Үрүн түүн – ыһыах түүн» праздничная программа Түhүлгэ №9

«Дьөhөгөй»
  00:00 «Саха ыччатын саргылаах түһүлгэтэ» праздничная программа студии «Добун» Түhүлгэ №14 «Битии»
 

                                  30 июня 2019 г.
  02:00 «Күнү көрсүү сиэрэ-туома» церемония встречи Солнца. Осуохай Түhүлгэ №2

«Күнү көрсүү» «Центр встречи солнца»
  09:00 «Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения Түhүлгэ №32

«Аар Кудук чэрчи мас»
  09:00 «Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословения. Алгыс Входная арка №1 «АанАартык»
  10:00 «Айар талаан кустуга» выставка-смотр народных художественных промыслов Якутии Түhүлгэ №12 выставочный павильон «Симэх»
  11:00 «Тыаһыыр хомус» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я) Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
  11:00 «Игры предков» программа участников фест-форума «Наследники традиций» Түhүлгэ №30

«Северное сияние»
  11:00 «Көңүл оһуохай» осуохай Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
  11:00 «Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды Түhүлгэ №10

«Саха уһаайбата»

«Якутская усадьба»
  12:00 «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына». Финал Түhүлгэ №3

Центр кумысопития «Тунах»
  12:00 «Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей Түhүлгэ №2 «Күнү көрсүү» «Центр встречи солнца»
  12:00 «Оонньуур-көрүлүүр оҕо саас» детская игровая программа Түһүлгэ№ 5

«О5о-аймах түhүлгэтэ»
  12:30 «Поклонение солнцу» конкурс круговых танцев народов Севера Түhүлгэ №30

«Северное сияние»
  14:00 «Туойуо5ун Сахабыт сирин!» концерт народного вокального ансамбля «Сайсары» Түһүлгэтэ №16

«Талба талаан»
  14:30 «Песни древней земли» фестиваль народных песен Севера Түhүлгэ №30

«Северное сияние»
  15:00 «Эдэр саас ыллыктаах ырыалара» праздничный концерт вокального ансамбля «Струны души» и Тайыына Түһүлгэтэ №16

«Талба талаан»
  17:00 Награждение победителей «Игр Дыгына»

Церемония закрытия «Ысыаха Туймаады–2019».

 

 Түhүлгэ №3

Центр кумысопития «Тунах»
  17:30 «Ытык сиргэ сүгүрүйүү» поклонение духу местности Үс Хатыҥ

 

 Түhүлгэ №8

«Ытык сир»
  18:00 Республиканские конные скачки на призы Главы

РС (Я)

 

 Түhүлгэ №9

«Дьөhөгөй»

 

Источник: якутск.рф.
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