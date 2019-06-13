Программа празднования «Ысыах Туймаады 2019»

ПРОГРАММА
Национального праздника «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ-2019»
Местность: «Үс Хатын»
Дата проведения: 29-30 июня 2019 г.
29 июня 2019 г.
|№
|Время
|Название мероприятия
|Место
|08:00
|Оформление түhүлгэ улусов, округов, предприятий, землячеств.
Размещение гостей («Алаhа») по отдельному плану.
|Түhүлгэ №27, 28 «Алаhа»
|08:00
|«Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословения гостей. Алгыс
|Входная арка №1
«Аан Аартык»
|08:00
|«Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения
|Түhүлгэ №32
«Аар Кудук чэрчи мас»
|11:30
|Торжественное открытие национального праздника «Ысыах Туймаады-2019»
|Түhүлгэ №3
Центр кумысопития «Тунах»
|13:30
|«Улуу Туймааданы уруйдуубут!» осуохай, посвященный Году консолидации в РС(Я), Году добрососедства в г. Якутске и д.ф.н. СО РАН РФ Н.Е.Петрову
|Түhүлгэ №3
Центр кумысопития «Тунах»
|14:00
|«Өбүгэлэр оонньуулара» — «Игры предков» состязание сильнейших и ловких
|Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
|14:00
|«Саргылаах саха кылыһахтаах куолаһа» фестиваль исполнителей фольклорных жанров
|Түhүлгэ №7
«Тойук то5ойо. Хомус кырдала»
|14:00
|«Саламаат–2019» конкурс якутской национальной кухни
|Түhүлгэ №31
Торговые ряды
|14:00
|«Ойуу-бичик түһүлгэтэ» — «За далью в даль» выставка художника живописца из Дальнего Востока Владимира Листрового и молодых художников, студентов АГИКИ
|Түhүлгэ №7
«Тойук то5ойо. Хомус кырдала»
|14:00
|«Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды.
|Түhүлгэ №10
«Саха уһаайбата»
«Якутская усадьба»
|14:00
|«Доҕордоһуу кустугун анныгар» праздничная концертная программа ДДН им.А.Е.Кулаковского
|Түһүлгэтэ №16
«Талба талаан»
|14:00
|«Хотугу сир кустуга» программа землячеств и народностей Севера, посвященная 30-летию создания ассоциации КМНС
|Түhүлгэ №30
«Северное сияние»
|14:00
|«Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей.
|Түhүлгэ №2
«Күну көрсүү» «Центр встречи солнца»
|14.00
|«Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» спектакль по якутской народной сказке. Театр юного зрителя
|Түhүлгэ №4
«Оһуохай»
|14:00
|«Кэрэхсэллээх кэрэ киэргэл» выставка-ярмарка якутских украшений
|Түhүлгэ № 29
«Киэргэ»
|14.00
|«Самаан сайыны уруйдуох!» концерт солистов оркестра НТТ им.С.А.Зверева-Кыыл Уола
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|14:00
|«Көмүс ыллык» праздничная концертная программа
|Түhүлгэ №10
«Саха уһаайбата»
«Якутская усадьба»
|14:00
|«Айар талаан кустуга» выставка-смотр народных художественных промыслов Якутии
|Түhүлгэ №12 выставочный павильон «Симэх»
|14:00
|«Дьоллоох о5о саас» праздничная программа детского ансамбля «Бриллианты Якутии», рук.з.а. РС (Я) Зоя Соловьева и з.а. РФ, з.а. РС (Я) Афанасий Соловьев
|Түһүлгэ№ 5
«О5о-аймах түhүлгэтэ»
|14:00
|«Уус түһүлгэтэ» выставка-ярмарка Союза кузнецов РС(Я)
|Түhүлгэ № 29
«Киэргэ»
|14:00
|«Саха талба – мааны таҥаһа» конкурс национальной якутской одежды
|Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|14:00
|«Ырыа ыллыгынан» праздничная программа вокальной студии «Эйгэ»
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|14:00
|«ETNO—FEST» праздничная молодёжная программа
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
|14:00
|«Остуол оонньуулара» национальные якутские настольные игры
|Түhүлгэ №10
«Саха уһаайбата»
«Якутская усадьба»
|14:00
|«Sakhainnovation-2019» выставка инновационных проектов и изобретений
|Түhүлгэ №23
«Технопарк Якутия»
|14:30
|«Күлэ-үөрэ ыһыахтыах!» программа мини-театра «Көөчөөн-көрө” Аркадия Новикова с. Майя Мегино-Кангаласского улуса
|Түhүлгэ №4
«Оһуохай»
|14:30
|«Бастыҥ батыйа» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я)
|Түhүлгэ № 29
«Киэргэ»
|14:30
|«Хозяйка чума, сохрани свой очаг» конкурсы кочевых народов Севера
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|14:30
|«Якутия – наш общий дом» праздничная программа национально-культурных объединений
|Түһүлгэтэ №16
«Талба талаан»
|15:00
|«Дьиэрэй ырыа, ыраахха диэри» праздничный концерт солистовГТОиБ им.Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона
|Түhүлгэ №6
«Ырыа –тойук кырдала»
|15:00
|«Үҥкүү тэтимэ» концерт детского танцевального ансамбля «Тэтим»
|Түһүлгэ№ 5
«О5о-аймах түhүлгэтэ»
|15:00
|«Наследники традиций» гала-концерт фольклорного фестиваля «Поют и танцуют дети Севера»
|Түhүлгэ №30
«Северное сияние»
|15.00
|«Дьиэрэй сахам ырыата!» праздничный концерт з.а. РС (Я) Вари Аманатовой
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|15:30
|«Бриллиантовые нотки» праздничный концерт победителей фестиваля
|Түhүлгэ № 29
«Киэргэ»
|15:30
|«Дьээбэ-хообо дьэбэлэйдэрэ» программа Народного театра с.Бердигестях, Горный улус
|Түhүлгэ №4
«Оһуохай»
|15:30
|«Эрэкэ-дьэрэкэ – сир симэхтэрэ» конкурс детских национальных костюмов
|Түhүлгэ № 29
«Киэргэ»
|16:00
|«Сахам сирэ барахсан!» праздничная программа вокального ансамбля «Далбар» и народного хора «Арчы»
|Түhүлгэ №6
«Ырыа –тойук кырдала»
|16.00
|«Сылааһынан угуттуур олбох» народный конкурс мастериц
|Түhүлгэ №10
«Саха уһаайбата»
«Якутская усадьба»
|16.00
|«Кыл Саха алгыстаах дорҕоонноро» праздничный концерт ансамбля этнической музыки «Кыл Саха»
|Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|16:00
|«Айархаан абылаҥа» конкурс хомусистов
|Түhүлгэ №7
«Тойук то5ойо. Хомус кырдала»
|16:00
|«Ырыа ымыылаах оҕо саас» концерт творческой студии «Сырдык сүүрээн» рук.н.а.РС(Я) Екатерина и Алексей Егоровы
|Түһүлгэ№ 5
«О5о-аймах түhүлгэтэ»
|16:00
|«Тэтим, өссө төгүл тэтим!» праздничная программа барабанщиков этно-группы «Тэтим», рук. н.а. РС (Я) Клавдия и Герман Хатылаевы
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
|16:00
|«Сайылык ырыатын ахтылҕана» праздничная программа
|Түhүлгэ №10
«Саха уһаайбата»
«Якутская усадьба»
|16:00
|«Ыһыаҕым ымыылаах ырыата» праздничная программа з.а. РС(Я) Анастасии Готовцевой
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|16:00
|«Кымыстыы кутуллар ырыалар» II республиканский конкурс песни «ысыаха»
|Түһүлгэтэ №16
«Талба талаан»
|16.30
|«Праздник первой путины» русско-устьинский обрядовый праздник
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|16:30
|«Опера – театр үрдүк чыпчаала» праздничная программа ГТОиБ им.Д.К.Сивцева – Суорун Омоллоона
|Түhүлгэ №4
«Оһуохай»
|17:00
|«Туймаада хочото — доҕордоһуу биһигэ» праздничная программа гостей ысыаха
|Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|17:00
|«Күөрэгэй – алаас ырыата» праздничная программа з.а. РС (Я) Алевтины Лукиновой
|Түhүлгэ №6
«Ырыа –тойук кырдала»
|17:00
|«Саха уран иэйиитэ» праздничная программа з.а. РС(Я) Александра Дьячковского – Ырыа Саарын
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|17:30
|«Ыһыах күнүн уруйдаан! » праздничный концерт
|Түhүлгэ №10
«Саха уһаайбата»
«Якутская усадьба»
|17:30
|«Лоокуут уонна Ньургуһун» драма Саха академического театра им.П.А. Ойунского
|Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
|17:30
|«Килвей» чукотский обрядовый праздник
|Түhүлгэ №30
«Северное сияние»
|17:30
|«Уйгу-быйаҥ ыһыаҕынан!» праздничный концерт
|Түhүлгэ № 29
«Киэргэ»
|18:00
|«Күн көрө» праздничная программа вокального объединения «Кыырай»
|Түһүлгэ№ 5
«О5о-аймах түhүлгэтэ»
|18:00
|«Хейро» долганский обрядовый праздник
|Түhүлгэ №30
«Северное сияние»
|18:00
|«Толбоннурар уһун суһуох» семейный конкурс женских поколений.
|Түhүлгэ №7
«Тойук то5ойо. Хомус кырдала»
|18:00
|«Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына» отборочные состязания сильнейших
|Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
|18:00
|«Истиий дуу, баяным ырыатын» праздничная программа баянной песни
|Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|18:00
|«Поэзия – колыбель добра и дружбы» фестиваль поэзии
|Түһүлгэтэ №16
«Талба талаан»
|18:00
|«Самаан сайын ыһыаҕынан!» праздничный концерт ГВА «Туймаада»
|Түhүлгэ №6
«Ырыа –тойук кырдала»
|18:00
|«Дьөhөгөй күрэҕэ». Конные скачки на призы Главы ГО «город Якутск»
|Түhүлгэ №9
«Дьөhөгөй»
|18:30
|«Уйгу-быйаҥ түһүлгэтэ» праздничный концерт артистов эстрады и художественной самодеятельности
|Түhүлгэ №10
«Саха уһаайбата»
«Якутская усадьба»
|18:30
|«Киэргэ – нагрудные украшения народов мира» показ национальных украшений народов мира
|Түhүлгэ № 29
«Киэргэ»
|19:00
|«Ала Булкун» спектакль именитого олонхосута Чээбий. Театр Олонхо
|Түhүлгэ №4
«Оһуохай»
|19:00
|«Көтөллөр көмүс дорҕооннор» праздничная программа мелодистов Якутии
|Түhүлгэ № 6
«Ырыа –тойук кырдала»
|19:00
|«Эрчимнээх Элэстэй Бэргэн» сказка-олонхо. Кукольный театр.
|Түһүлгэ№ 5
«О5о-аймах түhүлгэтэ»
|19:00
|«Дойду» театрализованный концерт студентов ЯККиИ
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|19:00
|«Кымыстаах чороону көтөҕөн» праздничная концертная программа
|Түһүлгэтэ №16
«Талба талаан»
|19:00
|«Поклонение солнцу» конкурс круговых танцев народов Севера
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|19:00
|«Куйаар хомус» юбилейный концерт этно-группы «Айархаан»
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|19:00
|«Эҕэрдэ эйиэхэ –Туймаадам!» праздничная программа творческой студии «Арыллыы»
|Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|19:30
|«Ойор күннээх оҕо саас» праздничная программа детского подросткового ценра «Автобус радости»
|Түһүлгэ№ 5
«О5о-аймах түhүлгэтэ»
|19:30
|«Алгыстаах ырыам тыллара» праздничная концертная программа
|Түhүлгэ №10
«Саха уһаайбата»
«Якутская усадьба»
|20:00
|«Алгыстаах алаһа» праздничная программа-декламация
|Түhүлгэ №7
«Тойук то5ойо. Хомус кырдала»
|20:00
|«Үүнүү» праздничная программа Айаала Сильверсана
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|20:00
|«Дуорай, сахам ырыата!» праздничная программа этнической культуры
|Түhүлгэ № 6
«Ырыа –тойук кырдала»
|20:00
|«Сытыы быһах» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я)
|Түhүлгэ №29
«Кымыс кырдала»
|20:00
|«Күлүм — Чаҕыл» праздничная программа хомусиста-импровизатора Георгия Слепцова – Ча5ылхан
|Түhүлгэ №33
«Кымыскырдала»
|20:00
|«Доктор САРО» праздничная программа цирковой группы
|Түһүлгэ№ 5
«О5о-аймах түhүлгэтэ»
|20:30
|«Бассаап барахсан» спектакль-комедия Д.Наумова. Хатасский народный театр
|Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
|20:30
|«Үрүҥ тунах ыһыахха» праздничная концертная программа
|Түhүлгэ №10
«Саха уһаайбата»
«Якутская усадьба»
|21:00
|«Сарсыарда» праздничная программа з.а. РС (Я) Валентины Романовой — Чыскыырай
|Түhүлгэ № 6
«Ырыа–тойук кырдала»
|21:00
|«Уруйдан, Туймаадам!» праздничная программа Айсена Аммосова
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|21:00
|«Дяландя — праздник танца» танцевальный этно-марафон
|Түhүлгэ №30
«Северное сияние»
|21:00
|«Киристэпиэл кэрэхсэлэ» праздничный концерт победителей конкурса народных песен «дэгэрэҥ» им. Х.Максимова
|Түhүлгэ №7
«Тойук то5ойо. Хомус кырдала
|21:00
|«Илдьит санаа» праздничная программа Марианны Федотовой — Намыыны
|Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|22:00
|«Саха киинэтэ биһиги олохпутугар» показ якутских художественных фильмов от кинотеатра «Синема Центр»
|Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
|22:00
|«Көрбүтүм эйиигин ыһыахха» праздничная концерт з.а.РС (Я) Владлены Бурнашевой — Сахаи
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|22:00
|«Дьол түһүлгэтэ» праздничная программа с участием артистов эстрады
|Түhүлгэ №3
Центр кумысопития «Тунах»
|22:00
|«Ырыа куттаах ыччаттар» праздничная программа Рустама Хон
|Түhүлгэ № 6
«Ырыа-тойуккырдала»
|22:00
|«Үрүҥ түүн – үҥкүү, битии» танцевальная программа
|Түhүлгэ № 29
«Киэргэ»
|22:00
|«Саина-голос Севера & Saina – the voice of the North» праздничный концерт з.а.РС (Я) Саины
|Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|23:00
|«Кутуллар кылыһах дорҕооно» концертная программа исполнителей народной песни из улусов
|Түhүлгэ №7
«Тойук то5ойо. Хомус кырдала
|23:00
|«Ыһыах дуораана» праздничный концерт этно-рок-группы «103»
|Түhүлгэ № 6
«Ырыа-тойук кырдала»
|23:00
|«Көҥүл» праздничная программа Петра Кулаковского
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|23:00
|«Үрүн түүн – ыһыах түүн» праздничная программа
|Түhүлгэ №9
«Дьөhөгөй»
|00:00
|«Саха ыччатын саргылаах түһүлгэтэ» праздничная программа студии «Добун»
|Түhүлгэ №14 «Битии»
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30 июня 2019 г.
|02:00
|«Күнү көрсүү сиэрэ-туома» церемония встречи Солнца. Осуохай
|Түhүлгэ №2
«Күнү көрсүү» «Центр встречи солнца»
|09:00
|«Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения
|Түhүлгэ №32
«Аар Кудук чэрчи мас»
|09:00
|«Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословения. Алгыс
|Входная арка №1 «АанАартык»
|10:00
|«Айар талаан кустуга» выставка-смотр народных художественных промыслов Якутии
|Түhүлгэ №12 выставочный павильон «Симэх»
|11:00
|«Тыаһыыр хомус» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я)
|Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
|11:00
|«Игры предков» программа участников фест-форума «Наследники традиций»
|Түhүлгэ №30
«Северное сияние»
|11:00
|«Көңүл оһуохай» осуохай
|Түhүлгэ №4 «Оһуохай»
|11:00
|«Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды
|Түhүлгэ №10
«Саха уһаайбата»
«Якутская усадьба»
|12:00
|«Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына». Финал
|Түhүлгэ №3
Центр кумысопития «Тунах»
|12:00
|«Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей
|Түhүлгэ №2 «Күнү көрсүү» «Центр встречи солнца»
|12:00
|«Оонньуур-көрүлүүр оҕо саас» детская игровая программа
|Түһүлгэ№ 5
«О5о-аймах түhүлгэтэ»
|12:30
|«Поклонение солнцу» конкурс круговых танцев народов Севера
|Түhүлгэ №30
«Северное сияние»
|14:00
|«Туойуо5ун Сахабыт сирин!» концерт народного вокального ансамбля «Сайсары»
|Түһүлгэтэ №16
«Талба талаан»
|14:30
|«Песни древней земли» фестиваль народных песен Севера
|Түhүлгэ №30
«Северное сияние»
|15:00
|«Эдэр саас ыллыктаах ырыалара» праздничный концерт вокального ансамбля «Струны души» и Тайыына
|Түһүлгэтэ №16
«Талба талаан»
|17:00
|Награждение победителей «Игр Дыгына»
Церемония закрытия «Ысыаха Туймаады–2019».
|Түhүлгэ №3
Центр кумысопития «Тунах»
|17:30
|«Ытык сиргэ сүгүрүйүү» поклонение духу местности Үс Хатыҥ
|Түhүлгэ №8
«Ытык сир»
|18:00
|Республиканские конные скачки на призы Главы
РС (Я)
|Түhүлгэ №9
«Дьөhөгөй»