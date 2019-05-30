Программа празднования Дня защиты детей в Якутске

Программа праздничных мероприятий на площади Орджоникидзе:
11.00–12.00 – «Здравствуй, лето!» интерактивная программа Детского подросткового центра г.Якутска:
— «Ура! Каникулы!» конкурсы, игры педагогического отряда «Здравствуйте»;
— «Чудетство!» конкурс рисунков на асфальте;
— «Яркие краски детства» концертная программа творческих объединений Центра.
12.00-12.15 – Торжественное открытие с участием заместителя главы г. Якутска по социальным вопросам Н.Р. Степановой, заместителя начальника Управления по работе с личным составом МВД РС(Я) Л.С. Ивановой.
12.00 – «Eco kids» фестиваль здоровой детской еды;
12.00 – «Забавные игры» развлекательная программа от группы компаний «Модуль»;
12.00 – «Fast hand-made» развлекательная программа для детей от Академии будущего «Union»
12.00 — «Радуга детства» конкурс рисунков на асфальте;
12.15 – 14.00 — «Бэби шлягер – 2019» — гала-концерт победителей конкурса;
14.00 – 15.00 — «Собери аэбики и получи приз!» развлекательная программа «Детство без границ» от АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
15:00 – 16.00 — «Кун бытархайдара» праздничная программа эстрадной студии «Мичээр», модный пока от агентства «IDOL»;
16.00 — 17.00 – «Disco Dolls» праздничная программа;
17.00 – 18.00 – «Город детства моего» праздничная программа вокального объединения «Кыырай»;
18.00 – 19.00 — «Dance generation» праздничная программа.
Программа мероприятий в «Старом городе» (улица Аржакова) 1-2 июня:
10.00–19.00 – Республиканская выставка-ярмарка «Арбат на Аржакова»
Вас ждет большой выбор уникальных изделий ручной работы от мастеров республики:
- Национальные костюмы и аксессуары к встрече Ысыаха
- Сумки и кошельки ручной работы
- Украшения и аксессуары
- Сувениры и открытки
- Куклы и игрушки
- Сладости и вкусности
- Мыло и косметика ручной работы
- Полезные штучки для активного лета
Выставка-ярмарка работает 1-2 июня с 10.00 до 19.00.
15.00 – Торжественное открытие V республиканской выставки «Мир кукол Якутии».
Акция – каждому ребенку пришедшему на открытие выставки «Мир кукол Якутии» сувенир в подарок!
Мастер-классы для детей и взрослых от Союза кукольников Якутии.
Вход во время открытия – бесплатный.
Для желающих реализовать продукцию народного творчества, изделия хенд-мейд, сувениры предоставляется площадь, выставочное оборудование (стол, стул). Места ограничены. Заявки на участие принимаются по тел. 8 924 176 05 47 (Пахомова Надежда Гаврильевна), 8 914 299 59 26 (Игнатьев Виктор Викторович)
Координаты Оргкомитета:
г. Якутск, ул. Аржакова, 6
тел./факс (4112) 32-82-79,
е-mail: simex20@mail.ru