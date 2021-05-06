Программа празднования Дня Победы в Якутии

SakhaLife.ru.

Республиканские учреждения культуры подготовили обширную программу мероприятий к празднованию годовщины Великой Победы.

Помимо репертуарных показов спектаклей и выставок, все мероприятия состоятся в онлайн-формате. Эта форма проведения обязательна для организации мероприятий с участием ветеранов.

Так, Театр юного зрителя представит выставку «Реликвии военных лет» и покажет спектакли «Вечно живые» и «Зоя». Театр эстрады представит тифлоспектакль «Это не только их война». Русский академический театр покажет спектакль «Два берега одной победы». Мирнинский театр представит премьеру «Рядовые». В Нюрбинском театре состоится показ спектакля «Мария — солдат Победы». Саха театр 9 мая планирует показ спектакля «Сандаарар сарыал саллааттар» Д.Наумова в постановке режиссера Руслана Тараховского. Начало в 15-00. Вход бесплатный.

Якутский музей им.Е.Ярославского проведет онлайн-мероприятия «Песня, которая вела нас к Победе» и «Письма, пропахшие порохом». В онлайн-формате в музейном комплексе «Россия — моя история» пройдет концерт Народного артиста Якутии Владимира Заболоцкого «Наша Победа». Музейный парк также подготовил мультимедийные выставки «Во имя Победы» и «Вспомним». Виртуальную выставку представит и Национальная библиотека — «В сердцах и книгах память о войне…». Музей музыки и фольклора народов Якутии покажет выставку «Певец Победы: жизнь и творчество Александра Самсонова», а Литературный музей им.П.А.Ойунского — выставку «Из истории Якуиской национальной военной школы».

Как и в прошлом году артисты республиканских театров поздравят ветеранов в рамках всероссийской акции «Поем двором». Свои концертные бригады для музыкальных поздравлений сформировали Государственная филармония, Театр оперы и балета, Театр эстрады и ансамбль «Туймаада».