Программа празднования Дня Арктики в Якутии

19 марта в Республике Саха (Якутия) отметят День Арктики. Праздник учрежден Указом Главы РС (Я) с целью поддержки и развития арктических районов Якутии.

Мероприятия Дня Арктики стартовали 2-3 марта проведением в Якутске Республиканской выставки-ярмарки «Рыба Якутии-2019».

Основным мероприятием станет расширенное заседание Совета по Арктике и морской деятельности при Главе Республики Саха (Якутия), которое запланировано на 19 марта. В этот же день откроется выставка «Арктика – территория инноваций».

Крупными мероприятиями в рамках праздника станут VII съезд эвенков Республики Саха (Якутия) в г. Нерюнгри Нерюнгринского района (14-15 марта), V съезд эвенов Республики Саха (Якутия), 100-летие со дня рождения Степана Григорьевича Слепцова, оленевода Момского района (19-20 марта) и VI съезд юкагирского народа в пос. Андрюшкино Нижнеколымского района (4-5 апреля).

Кроме этого, 28-31 марта в республике пройдет событийный тур «Путешествие на Полюс Холода».

Напомним, что к арктическим и северным относятся 13 районов республики: Абыйский, Анабарский, Аллаиховский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский. Из них 7 полностью находятся за линией Северного полярного круга, а территория других шести районов пересекает Северный полярный круг.

Фото sakha.gov.ru