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9 марта 2019, 23:03
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Программа праздника «Масленица» в Якутске 10 марта

ПРОГРАММА

народного праздника

«Широкая Масленица!»

Дата проведения: 10 марта 2019 г.

Место проведения: г. Якутск, Старый город, ТР «Кружало»

Время проведения: с 12.00 ч.

Начало

Программа

12.00

 «Масленица идет – блин да мёд несёт!» — зазывание, коробейники с блинами, забавы, игры со зрителями

12.30

 «Масленица краса!» театрализованное представление ГАРДТ им. А.С. Пушкина.

12.50

 «Масленица – красна девица» открытый народный конкурс масленичных кукол (чучел) среди Управ, пригородных сел

13.30

 «Нам везде надо успеть – и сплясать и песню спеть!» — концертно – развлекательная программа (конкурсы, игры на улице):

·         «Иван Иваныч Самовар» народный конкурс;

·         «Кто кого перепоет, удивит честной народ» народный конкурс частушек (внутри конкурса оцениваются Павлово-Посадские платки и нарядные сарафаны);

13.00

 «Где блины, там и мы!» — конкурсная программа (внутри помещения)

·         Мастер-класс по выпеканию блинов;

·         Блинные рекорды;

·         Аукцион блинов.

13.00

 «Ярмарка на веселую Масленицу» — сувенирный ряд, выставка – продажа изделий народного творчества (внутри ТР «Кружало»)

«Сударыня – Масленица» — концерт творческой самодеятельности г. Якутска и выставка – смотр нарядных кукол – назаварников, валенок, валяных вещей. (внутри ТР «Кружало»)

14.00

 «Масленица турнир объявляет, на молодецкие забавы приглашает!»:

·         Перетягивание каната;

·         Блинная эстафета;

·         Метание метлы;

·         Поднятие тяжести (девушки);

·         Народные забавы «Петушиные бои», «Бой подушками».

15.55

 «Маслена -масленка» — танцевальный флэш – моб
Источник: якутск.рф.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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