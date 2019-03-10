Программа праздника «Масленица» в Якутске 10 марта

ПРОГРАММА
народного праздника
«Широкая Масленица!»
Дата проведения: 10 марта 2019 г.
Место проведения: г. Якутск, Старый город, ТР «Кружало»
Время проведения: с 12.00 ч.
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Начало
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Программа
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12.00
|«Масленица идет – блин да мёд несёт!» — зазывание, коробейники с блинами, забавы, игры со зрителями
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12.30
|«Масленица краса!» театрализованное представление ГАРДТ им. А.С. Пушкина.
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12.50
|«Масленица – красна девица» открытый народный конкурс масленичных кукол (чучел) среди Управ, пригородных сел
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13.30
|«Нам везде надо успеть – и сплясать и песню спеть!» — концертно – развлекательная программа (конкурсы, игры на улице):
· «Иван Иваныч Самовар» народный конкурс;
· «Кто кого перепоет, удивит честной народ» народный конкурс частушек (внутри конкурса оцениваются Павлово-Посадские платки и нарядные сарафаны);
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13.00
|«Где блины, там и мы!» — конкурсная программа (внутри помещения)
· Мастер-класс по выпеканию блинов;
· Блинные рекорды;
· Аукцион блинов.
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13.00
|«Ярмарка на веселую Масленицу» — сувенирный ряд, выставка – продажа изделий народного творчества (внутри ТР «Кружало»)
«Сударыня – Масленица» — концерт творческой самодеятельности г. Якутска и выставка – смотр нарядных кукол – назаварников, валенок, валяных вещей. (внутри ТР «Кружало»)
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14.00
|«Масленица турнир объявляет, на молодецкие забавы приглашает!»:
· Перетягивание каната;
· Блинная эстафета;
· Метание метлы;
· Поднятие тяжести (девушки);
· Народные забавы «Петушиные бои», «Бой подушками».
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15.55
|«Маслена -масленка» — танцевальный флэш – моб