Программа праздника «Масленица» в Якутске 10 марта

ПРОГРАММА народного праздника «Широкая Масленица!» Дата проведения: 10 марта 2019 г. Место проведения: г. Якутск, Старый город, ТР «Кружало» Время проведения: с 12.00 ч. Начало Программа 12.00 «Масленица идет – блин да мёд несёт!» — зазывание, коробейники с блинами, забавы, игры со зрителями 12.30 «Масленица краса!» театрализованное представление ГАРДТ им. А.С. Пушкина. 12.50 «Масленица – красна девица» открытый народный конкурс масленичных кукол (чучел) среди Управ, пригородных сел 13.30 «Нам везде надо успеть – и сплясать и песню спеть!» — концертно – развлекательная программа (конкурсы, игры на улице): · «Иван Иваныч Самовар» народный конкурс; · «Кто кого перепоет, удивит честной народ» народный конкурс частушек (внутри конкурса оцениваются Павлово-Посадские платки и нарядные сарафаны); 13.00 «Где блины, там и мы!» — конкурсная программа (внутри помещения) · Мастер-класс по выпеканию блинов; · Блинные рекорды; · Аукцион блинов. 13.00 «Ярмарка на веселую Масленицу» — сувенирный ряд, выставка – продажа изделий народного творчества (внутри ТР «Кружало») «Сударыня – Масленица» — концерт творческой самодеятельности г. Якутска и выставка – смотр нарядных кукол – назаварников, валенок, валяных вещей. (внутри ТР «Кружало») 14.00 «Масленица турнир объявляет, на молодецкие забавы приглашает!»: · Перетягивание каната; · Блинная эстафета; · Метание метлы; · Поднятие тяжести (девушки); · Народные забавы «Петушиные бои», «Бой подушками». 15.55 «Маслена -масленка» — танцевальный флэш – моб Источник: якутск.рф.

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