Программа первенства России по вольной борьбе U-18

Болеем за наших!

С 4 по 8 мая в Чите (Забайкальский край) состоится первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 18 лет.

На соревнования в Читу выезжают 27 спортсменов во главе со старшим тренером Степаном Сивцевым. Начальник команды — мастер спорта международного класса Кузьма Сивцев, тренеры — известные борцы Виталий Корякин, Михаил Захаров и Павел Павлов.

Сборная республики успешно участвовала на первенстве Дальнего Востока в Бурятии, затем провела двухнедельные сборы в Хасавюрте совместно с командой Дагестана. Завершающий этап подготовки спортсмены провели в ЦСП «Триумф».

4-8 мая, Чита, Забайкальский край.

Вольная борьба. Первенство России U-18

4 мая — День приезда

10.00 — 15.00. Работа мандатной комиссии.

15.00 — 17.00. Совещание представителей и судей.

17.00 — 18.00. Жеребьевка во всех весовых категориях.

5 мая

08.00 — 8.30. Медицинский контроль и взвешивание весовых категорий до 42, 51, 65 и 92 кг.

11.00 — 19.00. Предварительные и финальные поединки.

6 мая

08.00 — 8.30. Медицинский контроль и взвешивание весовых категорий до 45, 55, 71 и 110 кг.

11.00 — 19.00. Предварительные и финальные поединки.

7 мая

08.00 — 8.30. Медицинский контроль и взвешивание весовых категорий до 48, 60 и 80 кг.

11.00 — 19.00. Предварительные и финальные поединки.

8 мая — День отъезда