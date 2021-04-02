Программа обучения общественных наблюдателей набирает обороты

Программу обучения общественных наблюдателей тренеры Штаба общественного наблюдения продолжили в Сунтарском, Усть-Майском и Амгинском районах. В Сунтарском районе обучение провел первый проректор Арктического государственного института культуры и искусств Станислав Иванов. В Усть-Майском и Амгинском — начальник отдела развития науки Департамента науки и инноваций СВФУ им. М.К. Аммосова Петр Николаев.

Завтра обучение продолжится в Нюрбинском и Мегино-Кангаласском районах, а 3 апреля в Верхневилюйском и Усть-Алданском.

К выборам 2021 года в Республике Саха (Якутия) планируется подготовить и обучить 5400 наблюдателей. Цель — обеспечить максимальную прозрачность и легитимность предстоящих выборов.

Наблюдатели проходят две части обучения: теоретическую и практическую. В теоретической части основной акцент на подготовке к работе, поэтапный разбор всех стадий избирательного процесса, а также знакомство с функционалом всех участников избирательного процесса.

В практическом блоке наблюдатели отрабатывают механизмы реагирования на возможные инциденты. Важно, чтобы наблюдатели были готовы ко всем возможным событиями на избирательных участках в дни проведения голосования. Также в ходе обучения особый акцент делается на мониторинг социальных сетей, работе наблюдателей в информационном поле и реакции на «фейки». Во второй день обучения наблюдатели пройдут итоговое тестирование.

«В сентябре 2021 года нас ждет масштабная выборная кампания. Ответственность за обеспечение открытости и прозрачности лежит на плечах не только органов государственной власти, но и на плечах гражданского общества. Институт общественного наблюдения за выборами на протяжении уже нескольких лет доказывает свою эффективность и состоятельность. Проводя обучающие семинары, мы делаем большой шаг в укреплении этой работы», — отмечает заместитель председателя Общественной палаты РС(Я), региональный координатор штаба общественного наблюдения Николай Бугаев.

Сами слушатели программы обучения общественных наблюдателей проявляют большой интерес и заинтересованность в семинарах. Отметим, что обучение пройдет во всех муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия).