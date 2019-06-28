Программа национального праздника «Ысыах Туймаады-2019»

Главный летний праздник столицы пройдет в эти выходные вот уже в 22-й раз в живописной местности долины Туймаада, в архитектурно-этнографическом комплексе «Ус Хатын», созданном в 1998 году мэром Ильей Михальчуком. Центральное место на ысыахе занимают обряды и национальные традиции народа саха. Во время торжественного открытия на главном тюсюлгэ впервые проведут три ритуальных обряда благословения божеств верхнего мира Айыы, Аан Алахчын Хотун, Дьесегей Айыы, помимо традиционных обрядов очищения и обряда Алгыс. Для этих целей в этом году изготовлены и установлены по всем канонам девять ритуальных сэргэ.

На сценической площадке под открытым небом покажут представления все главные театры республики и самодеятельные театры из улусов.

В этом году также подготовлено рекордное количество программ и площадок, в режиме нон-стоп будут работать 23 площадки для участников и гостей всех возрастов. В течение двух дней ысыаха зрители увидят 119 программ, в том числе 17 обрядовых, 7 спортивных, 7 выставочно-экспозиционных программ, 56 концертных программ, том числе с участием известных артистов, детские программы.

Одной из особенностей ысыаха этого года станет показ якутских художественных фильмов — триумфаторов международных кинофестивалей, организованный «Синема центром» под открытым небом на спортивной площадке, в центре скачек.

Также гости ысыаха смогут воочию ознакомиться с народных ремеслами, выставками мастеров в тюсюлгэ «Симэх». В тюсюлгэ «Киэргэ» по ежегодной традиции мастера кузнечного дела под руководством Романа ГОТОВЦЕВА из заранее выплавленной крицы и заготовок изготовят якутские ножи, которые затем будут подарены спортсменам – участникам «Игр Дыгына». Подготовлены площадки для защиты от зноя, дополнительные скамейки, в зоне торговли установлены умывальники, туалетные кабинки, в связи с прогнозируемой теплой погодой будут обустроены душевые кабины. Проезд с автовокзала до Ус Хатын на муниципальных автобусах «ЯПАК» будет стоить 40 рублей, дешевле, чем в прошлом году. ПРОГРАММА Национального праздника «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ-2019» Местность: «Үс Хатын» Дата проведения: 29-30 июня 2019 г 29 июня 2019 г.

№ Время Название мероприятия Место 08:00 Оформление түhүлгэ улусов, округов, предприятий, землячеств. Размещение гостей («Алаhа») по отдельному плану. Түhүлгэ «Алаhа» №27, 28 08:00 «Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословения гостей. Алгыс «Аан Аартык» — входная арка №1 08:00 «Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения «Аар Кудук чэрчи мас» Древо мироздания – обрядовый центр №32 11:30 Торжественное открытие национального праздника «Ысыах Туймаады-2019» «Тунах» — Центр кумысопития №3 13:30 «Улуу Туймааданы уруйдуубут!» осуохай, посвященный Году консолидации в РС(Я), Году добрососедства в г. Якутске и д.ф.н. СО РАН РФ Н.Е.Петрову «Тунах» — Центр кумысопития №3 14:00 «Өбүгэлэр оонньуулара» — «Игры предков» состязание сильнейших и ловких Түhүлгэ «Спортивная площадка» №11 14:00 «Саргылаах саха кылыһахтаах куолаһа» фестиваль исполнителей фольклорных жанров Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7 14:00 «Саламаат–2019» конкурс якутской национальной кухни Торговые ряды №31 14:00 «Ойуу-бичик түһүлгэтэ» — «За далью в даль» выставка художника живописца из Дальнего Востока Владимира Листрового и молодых художников, студентов АГИКИ Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7 14:00 «Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды. Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10 14:00 «Доҕордоһуу кустугун анныгар» праздничная концертная программа ДДН им.А.Е.Кулаковского Түһүлгэ «Талба талаан» №16 14:00 «Хотугу сир кустуга» программа землячеств и народностей Севера, посвященная 30-летию создания ассоциации КМНС Түhүлгэ «Северное сияние» №30 14:00 «Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей. «Күну көрсүү» — Центр «Встречи солнца» №2 14.00 «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» спектакль по якутской народной сказке. Театр юного зрителя Түhүлгэ «Оһуохай» №4 14:00 «Кэрэхсэллээх кэрэ киэргэл» выставка-ярмарка якутских украшений Түhүлгэ «Киэргэ» №29 14.00 «Самаан сайыны уруйдуох!» концерт солистов оркестра НТТ им.С.А.Зверева-Кыыл Уола Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6 14.00 «Кыынньар кырылас кымыс» выставка-ярмарка кумысопроизводителей Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33 14:00 «Көмүс ыллык» праздничная концертная программа Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10 14:00 «Айар талаан кустуга» выставка-смотр народных художественных промыслов Якутии Түhүлгэ «Выставочный павильон «Симэх» №12 14:00 «Дьоллоох о5о саас» праздничная программа детского ансамбля «Бриллианты Якутии», рук.з.а. РС (Я) Зоя Соловьева и з.а. РФ, з.а. РС (Я) Афанасий Соловьев «О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка №5 14:00 «Уус түһүлгэтэ» выставка-ярмарка Союза кузнецов РС(Я) Түhүлгэ «Киэргэ» №29 14:00 «Саха талба – мааны таҥаһа» конкурс национальной якутской одежды Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33 14:00 «Ырыа ыллыгынан» праздничная программа вокальной студии «Эйгэ» Түhүлгэ «Битии» №14 14:00 «ETNO-FEST» праздничная молодёжная программа Түhүлгэ «Дьөhөгөй» — центр скачек №9 14:00 «Остуол оонньуулара» национальные якутские настольные игры Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10 14:00 «Sakhainnovation-2019» выставка инновационных проектов и изобретений Түhүлгэ ГАУ «Технопарк «Якутия» №23 14:30 «Күлэ-үөрэ ыһыахтыах!» программа мини-театра «Көөчөөн-көрө” Аркадия Новикова с. Майя Мегино-Кангаласского улуса Түhүлгэ «Оһуохай» №4 14:30 «Бастыҥ батыйа» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я) Түhүлгэ «Киэргэ» №29 14:30 «Хозяйка чума, сохрани свой очаг» конкурсы кочевых народов Севера Түhүлгэ «Северное сияние» №30 14:30 «Якутия – наш общий дом» праздничная программа национально-культурных объединений Түһүлгэ «Талба талаан» №16 15:00 «Дьиэрэй ырыа, ыраахха диэри» праздничный концерт солистовГТОиБ им.Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона Түhүлгэ «Ырыа – тойук кырдала» №6 15:00 «Үҥкүү тэтимэ» концерт детского танцевального ансамбля «Тэтим» «О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка №5 15:00 «Наследники традиций» гала-концерт фольклорного фестиваля «Поют и танцуют дети Севера» Түhүлгэ «Северное сияние» №30 15.00 «Дьиэрэй сахам ырыата!» праздничный концерт з.а. РС (Я) Вари Аманатовой Түhүлгэ «Битии» №14 15:30 «Бриллиантовые нотки» праздничный концерт победителей фестиваля Түhүлгэ «Киэргэ» №29 15:30 «Дьээбэ-хообо дьэбэлэйдэрэ» программа Народного театра с.Бердигестях, Горный улус Түhүлгэ «Оһуохай» №4 15:30 «Согревать Якутию теплом» программа детских творческих коллективов из п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса «О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка № 5 15:30 «Эрэкэ-дьэрэкэ – сир симэхтэрэ» конкурс детских национальных костюмов Түhүлгэ «Киэргэ» №29 15:30 «Айархаан абылаҥа» юбилейный конкурс хомусистов з.а. РС (Я) Альбины Дегтяревой Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7 16:00 «Сахам сирэ барахсан!» праздничная программа вокального ансамбля «Далбар» и народного хора «Арчы» Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6 16.00 «Сылааһынан угуттуур олбох» народный конкурс мастериц Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10 16.00 «Кыл Саха алгыстаах дорҕоонноро» праздничный концерт ансамбля этнической музыки «Кыл Саха» Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33 16:00 «Ырыа ымыылаах оҕо саас» концерт творческой студии «Сырдык сүүрээн» рук.н.а.РС(Я) Екатерина и Алексей Егоровы «О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка № 5 16:00 «Тэтим, өссө төгүл тэтим!» праздничная программа барабанщиков этно-группы «Тэтим», рук. н.а. РС (Я) Клавдия и Герман Хатылаевы Түhүлгэ «Дьөhөгөй» — центр скачек №9 16:00 «Сайылык ырыатын ахтылҕана» праздничная программа Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10 16:00 «Ыһыаҕым ымыылаах ырыата» праздничная программа з.а. РС(Я) Анастасии Готовцевой Түhүлгэ «Битии» №14 16:00 «Кымыстыы кутуллар ырыалар» II республиканский конкурс песни «ысыаха» Түһүлгэ «Талба талаан» №16 16.30 «Праздник первой путины» русско-устьинский обрядовый праздник Түhүлгэ «Северное сияние» №30 16:30 «Опера – театр үрдүк чыпчаала» праздничная программа ГТОиБ им.Д.К.Сивцева – Суорун Омоллоона Түhүлгэ «Оһуохай» №4 17:00 «Туймаада хочото — доҕордоһуу биһигэ» праздничная программа гостей ысыаха Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33 17:00 «Күөрэгэй – алаас ырыата» праздничная программа з.а. РС (Я)Алевтины Лукиновой Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6 17:00 «Саха уран иэйиитэ» праздничная программа з.а. РС(Я) Александра Дьячковского – Ырыа Саарын Түhүлгэ «Битии» №14 17:30 «Ыһыах күнүн уруйдаан! » праздничный концерт Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10 17:30 «Лоокуут уонна Ньургуһун» драма Саха академического театра им.П.А. Ойунского Түhүлгэ «Оһуохай» №4 17:30 «Килвей» чукотский обрядовый праздник Түhүлгэ «Северное сияние» №30 17:30 «Уйгу-быйаҥ ыһыаҕынан!» праздничный концерт Түhүлгэ «Киэргэ» №29 18:00 «Күн көрө» праздничная программа вокального объединения «Кыырай» «О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка №5 18:00 «Хейро» долганский обрядовый праздник Түhүлгэ «Северное сияние» №30 18:00 «Толбоннурар уһун суһуох» семейный конкурс женских поколений. Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7 18:00 «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына» отборочные состязания сильнейших Түhүлгэ «Спортивная площадка» №11 18:00 «Истиий дуу, баяным ырыатын» праздничная программа баянной песни Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33 18:00 «Поэзия – колыбель добра и дружбы» фестиваль поэзии Түһүлгэ «Талба талаан» №16 18:00 «Самаан сайын ыһыаҕынан!» праздничный концерт ГВА «Туймаада» Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6 18:00 «Куйаар хомус» концерт этно-группы «Айархаан» Түhүлгэ «Битии» №14 18:00 «Дьөhөгөй күрэҕэ». Конные скачки на призы Главы ГО «город Якутск» Түhүлгэ «Дьөhөгөй» — центр скачек №9 18:30 «Уйгу-быйаҥ түһүлгэтэ» праздничный концерт артистов эстрады и художественной самодеятельности Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10 18:30 «Киэргэ – нагрудные украшения народов мира» показ национальных украшений народов мира Түhүлгэ «Киэргэ» №29 18:30 «Үрүҥ күн – ыһыах күн» праздничная программа Түhүлгэ «Дьөhөгөй» — центр скачек №9 19:00 «Ала Булкун» спектакль именитого олонхосута Чээбий. Театр Олонхо Түhүлгэ «Оһуохай» №4 19:00 «Көтөллөр көмүс дорҕооннор» праздничная программа мелодистов Якутии Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6 19:00 «Эрчимнээх Элэстэй Бэргэн» сказка-олонхо. Кукольный театр. «О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка № 5 19:00 «Дойду» театрализованный концерт студентов ЯККиИ Түhүлгэ «Битии» №14 19:00 «Кымыстаах чороону көтөҕөн» праздничная концертная программа Түһүлгэ «Талба талаан» №16 19:00 «Поклонение солнцу» конкурс круговых танцев народов Севера Түhүлгэ «Северное сияние» №30 19:00 «Эҕэрдэ эйиэхэ –Туймаадам!» праздничная программа творческой студии «Арыллыы» Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33 19:30 «Ойор күннээх оҕо саас» праздничная программа детского подросткового ценра «Автобус радости» «О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка №5 19:30 «Алгыстаах ырыам тыллара» праздничная концертная программа Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10 20:00 «Алгыстаах алаһа» праздничная программа-декламация Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7 20:00 «Үүнүү» праздничная программа Айаала Сильверсана Түhүлгэ «Битии» №14 20:00 «Дуорай, сахам ырыата!» праздничная программа этнической культуры Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6 20:00 «Сытыы быһах» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я) Түhүлгэ «Киэргэ» №29 20:00 «Күлүм — Чаҕыл» праздничная программа хомусиста-импровизатора Георгия Слепцова – Ча5ылхан Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33 20:00 «Доктор САРО» праздничная программа цирковой группы «О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка №5 20:30 «Бассаап барахсан» спектакль-комедия Д.Наумова. Хатасский народный театр Түhүлгэ «Оһуохай» №4 20:30 «Үрүҥ тунах ыһыахха» праздничная концертная программа Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10 21:00 «Сарсыарда» праздничная программа з.а. РС (Я) Валентины Романовой — Чыскыырай Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6 21:00 «Уруйдан, Туймаадам!» праздничная программа Айсена Аммосова Түhүлгэ «Битии» №14 21:00 «Дяландя — праздник танца» танцевальный этно-марафон Түhүлгэ «Северное сияние» №30 21:00 «Киристэпиэл кэрэхсэлэ» праздничный концерт победителей конкурса народных песен «дэгэрэҥ» им. Х.Максимова Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7 21:00 «Илдьит санаа» праздничная программа Марианны Федотовой — Намыыны Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33 22:00 «Көрбүтүм эйиигин ыһыахха» праздничная концерт з.а.РС (Я) Владлены Бурнашевой — Сахаи Түhүлгэ «Битии» №14 22:00 «Дьол түһүлгэтэ» праздничная программа с участием артистов эстрады «Тунах» — Центр кумысопития №3 22:00 «Ырыа куттаах ыччаттар» праздничная программа Рустама Хон Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6 22:00 «Үрүҥ түүн – үҥкүү, битии» танцевальная программа Түhүлгэ «Киэргэ» № 29 22:00 «Саина-голос Севера & Saina – the voice of the North» праздничный концерт з.а.РС (Я) Саины Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33 23:00 «Кутуллар кылыһах дорҕооно» концертная программа исполнителей народной песни из улусов Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7 23:00 «Ыһыах дуораана» праздничный концерт этно-рок-группы «103» Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6 23:00 «Саха киинэтэ биһиги олохпутугар» показ якутских художественных фильмов от кинотеатра «Синема Центр» Түhүлгэ «Дьөhөгөй» — центр скачек №9 23:00 «Көҥүл» праздничная программа Петра Кулаковского Түhүлгэ «Битии» №14 00:00 «Саха ыччатын саргылаах түһүлгэтэ» праздничная программа студии «Добун» Түhүлгэ «Битии» №14 30 июня 2019 г. 02:00 «Күнү көрсүү сиэрэ-туома» церемония встречи Солнца. Осуохай «Күну көрсүү» — Центр «Встречи солнца» №2 09:00 «Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения «Аар Кудук чэрчи мас» Древо мироздания – обрядовый центр №32 09:00 «Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословения. Алгыс «Аан Аартык» — входная арка №1 10:00 «Айар талаан кустуга» выставка-смотр народных художественных промыслов Якутии Түhүлгэ «Выставочный павильон «Симэх» №12 11:00 «Тыаһыыр хомус» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я) Түhүлгэ «Киэргэ» №29 11:00 «Игры предков» программа участников фест-форума «Наследники традиций» Түhүлгэ «Северное сияние» №30 11:00 «Көңүл оһуохай» осуохай Түhүлгэ «Оһуохай» №4 11:00 «Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10 12:00 «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына». Финал «Тунах» — Центр кумысопития №3 12:00 «Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей «Күну көрсүү» — Центр «Встречи солнца» №2 12:00 «Оонньуур-көрүлүүр оҕо саас» детская игровая программа «О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка №5 12:30 «Поклонение солнцу» конкурс круговых танцев народов Севера Түhүлгэ «Северное сияние» №30 14:00 «Туойуо5ун Сахабыт сирин!» концерт народного вокального ансамбля «Сайсары» Түһүлгэ «Талба талаан» №16 14:30 «Песни древней земли» фестиваль народных песен Севера Түhүлгэ «Северное сияние» №30 15:00 «Эдэр саас ыллыктаах ырыалара» праздничный концерт вокального ансамбля «Струны души» и Тайыына Түһүлгэ «Талба талаан» №16 17:00 Награждение победителей «Игр Дыгына» Церемония закрытия «Ысыаха Туймаады–2019». «Тунах» — Центр кумысопития №3 17:30 «Ытык сиргэ сүгүрүйүү» поклонение духу местности Үс Хатыҥ Түhүлгэ «Ытык сир» №8 18:00 Республиканские конные скачки на призы Главы РС (Я) Түhүлгэ «Дьөhөгөй» — центр скачек №9