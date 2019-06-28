Программа национального праздника «Ысыах Туймаады-2019»

Главный летний праздник столицы пройдет в эти выходные вот уже в 22-й раз в живописной местности долины Туймаада, в архитектурно-этнографическом комплексе «Ус Хатын», созданном в 1998 году мэром Ильей Михальчуком.
Центральное место на ысыахе занимают обряды и национальные традиции народа саха. Во время торжественного открытия на главном тюсюлгэ впервые проведут три ритуальных обряда благословения божеств верхнего мира Айыы, Аан Алахчын Хотун, Дьесегей Айыы, помимо традиционных обрядов очищения и обряда Алгыс. Для этих целей в этом году изготовлены и установлены по всем канонам девять ритуальных сэргэ.
На сценической площадке под открытым небом покажут представления все главные театры республики и самодеятельные театры из улусов.
В этом году также подготовлено рекордное количество программ и площадок, в режиме нон-стоп будут работать 23 площадки для участников и гостей всех возрастов. В течение двух дней ысыаха зрители увидят 119 программ, в том числе 17 обрядовых, 7 спортивных, 7 выставочно-экспозиционных программ, 56 концертных программ, том числе с участием известных артистов, детские программы.
Одной из особенностей ысыаха этого года станет показ якутских художественных фильмов — триумфаторов международных кинофестивалей, организованный «Синема центром» под открытым небом на спортивной площадке, в центре скачек.
Также гости ысыаха смогут воочию ознакомиться с народных ремеслами, выставками мастеров в тюсюлгэ «Симэх». В тюсюлгэ «Киэргэ» по ежегодной традиции мастера кузнечного дела под руководством Романа ГОТОВЦЕВА из заранее выплавленной крицы и заготовок изготовят якутские ножи, которые затем будут подарены спортсменам – участникам «Игр Дыгына».
Подготовлены площадки для защиты от зноя, дополнительные скамейки, в зоне торговли установлены умывальники, туалетные кабинки, в связи с прогнозируемой теплой погодой будут обустроены душевые кабины. Проезд с автовокзала до Ус Хатын на муниципальных автобусах «ЯПАК» будет стоить 40 рублей, дешевле, чем в прошлом году.
ПРОГРАММА
Национального праздника «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ-2019»
Местность: «Үс Хатын»
Дата проведения: 29-30 июня 2019 г
29 июня 2019 г.
|№
|Время
|
Название мероприятия
|
Место
|08:00
|Оформление түhүлгэ улусов, округов, предприятий, землячеств.
Размещение гостей («Алаhа») по отдельному плану.
|Түhүлгэ «Алаhа» №27, 28
|08:00
|«Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословения гостей. Алгыс
|«Аан Аартык» — входная арка №1
|08:00
|«Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения
|«Аар Кудук чэрчи мас» Древо мироздания – обрядовый центр №32
|11:30
|Торжественное открытие национального праздника «Ысыах Туймаады-2019»
|«Тунах» — Центр кумысопития №3
|13:30
|«Улуу Туймааданы уруйдуубут!» осуохай, посвященный Году консолидации в РС(Я), Году добрососедства в г. Якутске и д.ф.н. СО РАН РФ Н.Е.Петрову
|«Тунах» — Центр кумысопития №3
|14:00
|«Өбүгэлэр оонньуулара» — «Игры предков» состязание сильнейших и ловких
|Түhүлгэ «Спортивная площадка» №11
|14:00
|«Саргылаах саха кылыһахтаах куолаһа» фестиваль исполнителей фольклорных жанров
|Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7
|14:00
|«Саламаат–2019» конкурс якутской национальной кухни
|Торговые ряды №31
|14:00
|«Ойуу-бичик түһүлгэтэ» — «За далью в даль» выставка художника живописца из Дальнего Востока Владимира Листрового и молодых художников, студентов АГИКИ
|Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7
|14:00
|«Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды.
|Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10
|14:00
|«Доҕордоһуу кустугун анныгар» праздничная концертная программа ДДН им.А.Е.Кулаковского
|Түһүлгэ «Талба талаан» №16
|14:00
|«Хотугу сир кустуга» программа землячеств и народностей Севера, посвященная 30-летию создания ассоциации КМНС
|Түhүлгэ «Северное сияние» №30
|14:00
|«Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей.
|«Күну көрсүү» — Центр «Встречи солнца» №2
|14.00
|«Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» спектакль по якутской народной сказке. Театр юного зрителя
|Түhүлгэ «Оһуохай» №4
|14:00
|«Кэрэхсэллээх кэрэ киэргэл» выставка-ярмарка якутских украшений
|Түhүлгэ «Киэргэ» №29
|14.00
|«Самаан сайыны уруйдуох!» концерт солистов оркестра НТТ им.С.А.Зверева-Кыыл Уола
|Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6
|14.00
|«Кыынньар кырылас кымыс» выставка-ярмарка кумысопроизводителей
|Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33
|14:00
|«Көмүс ыллык» праздничная концертная программа
|Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10
|14:00
|«Айар талаан кустуга» выставка-смотр народных художественных промыслов Якутии
|Түhүлгэ «Выставочный павильон «Симэх» №12
|14:00
|«Дьоллоох о5о саас» праздничная программа детского ансамбля «Бриллианты Якутии», рук.з.а. РС (Я) Зоя Соловьева и з.а. РФ, з.а. РС (Я) Афанасий Соловьев
|«О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка №5
|14:00
|«Уус түһүлгэтэ» выставка-ярмарка Союза кузнецов РС(Я)
|Түhүлгэ «Киэргэ» №29
|14:00
|«Саха талба – мааны таҥаһа» конкурс национальной якутской одежды
|Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33
|14:00
|«Ырыа ыллыгынан» праздничная программа вокальной студии «Эйгэ»
|Түhүлгэ «Битии» №14
|14:00
|«ETNO-FEST» праздничная молодёжная программа
|Түhүлгэ «Дьөhөгөй» — центр скачек №9
|14:00
|«Остуол оонньуулара» национальные якутские настольные игры
|Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10
|14:00
|«Sakhainnovation-2019» выставка инновационных проектов и изобретений
|Түhүлгэ ГАУ «Технопарк «Якутия» №23
|14:30
|«Күлэ-үөрэ ыһыахтыах!» программа мини-театра «Көөчөөн-көрө” Аркадия Новикова с. Майя Мегино-Кангаласского улуса
|Түhүлгэ «Оһуохай» №4
|14:30
|«Бастыҥ батыйа» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я)
|Түhүлгэ «Киэргэ» №29
|14:30
|«Хозяйка чума, сохрани свой очаг» конкурсы кочевых народов Севера
|Түhүлгэ «Северное сияние» №30
|14:30
|«Якутия – наш общий дом» праздничная программа национально-культурных объединений
|Түһүлгэ «Талба талаан» №16
|15:00
|«Дьиэрэй ырыа, ыраахха диэри» праздничный концерт солистовГТОиБ им.Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона
|Түhүлгэ «Ырыа – тойук кырдала» №6
|15:00
|«Үҥкүү тэтимэ» концерт детского танцевального ансамбля «Тэтим»
|«О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка №5
|15:00
|«Наследники традиций» гала-концерт фольклорного фестиваля «Поют и танцуют дети Севера»
|Түhүлгэ «Северное сияние» №30
|15.00
|«Дьиэрэй сахам ырыата!» праздничный концерт з.а. РС (Я) Вари Аманатовой
|Түhүлгэ «Битии» №14
|15:30
|«Бриллиантовые нотки» праздничный концерт победителей фестиваля
|Түhүлгэ «Киэргэ» №29
|15:30
|«Дьээбэ-хообо дьэбэлэйдэрэ» программа Народного театра с.Бердигестях, Горный улус
|Түhүлгэ «Оһуохай» №4
|15:30
|«Согревать Якутию теплом» программа детских творческих коллективов из п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса
|«О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка № 5
|15:30
|«Эрэкэ-дьэрэкэ – сир симэхтэрэ» конкурс детских национальных костюмов
|Түhүлгэ «Киэргэ» №29
|15:30
|«Айархаан абылаҥа» юбилейный конкурс хомусистов з.а. РС (Я) Альбины Дегтяревой
|Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7
|16:00
|«Сахам сирэ барахсан!» праздничная программа вокального ансамбля «Далбар» и народного хора «Арчы»
|Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6
|16.00
|«Сылааһынан угуттуур олбох» народный конкурс мастериц
|Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10
|16.00
|«Кыл Саха алгыстаах дорҕоонноро» праздничный концерт ансамбля этнической музыки «Кыл Саха»
|Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33
|16:00
|«Ырыа ымыылаах оҕо саас» концерт творческой студии «Сырдык сүүрээн» рук.н.а.РС(Я) Екатерина и Алексей Егоровы
|«О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка № 5
|16:00
|«Тэтим, өссө төгүл тэтим!» праздничная программа барабанщиков этно-группы «Тэтим», рук. н.а. РС (Я) Клавдия и Герман Хатылаевы
|Түhүлгэ «Дьөhөгөй» — центр скачек №9
|16:00
|«Сайылык ырыатын ахтылҕана» праздничная программа
|Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10
|16:00
|«Ыһыаҕым ымыылаах ырыата» праздничная программа з.а. РС(Я) Анастасии Готовцевой
|Түhүлгэ «Битии» №14
|16:00
|«Кымыстыы кутуллар ырыалар» II республиканский конкурс песни «ысыаха»
|Түһүлгэ «Талба талаан» №16
|16.30
|«Праздник первой путины» русско-устьинский обрядовый праздник
|Түhүлгэ «Северное сияние» №30
|16:30
|«Опера – театр үрдүк чыпчаала» праздничная программа ГТОиБ им.Д.К.Сивцева – Суорун Омоллоона
|Түhүлгэ «Оһуохай» №4
|17:00
|«Туймаада хочото — доҕордоһуу биһигэ» праздничная программа гостей ысыаха
|Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33
|17:00
|«Күөрэгэй – алаас ырыата» праздничная программа з.а. РС (Я)Алевтины Лукиновой
|Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6
|17:00
|«Саха уран иэйиитэ» праздничная программа з.а. РС(Я) Александра Дьячковского – Ырыа Саарын
|Түhүлгэ «Битии» №14
|17:30
|«Ыһыах күнүн уруйдаан! » праздничный концерт
|Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10
|17:30
|«Лоокуут уонна Ньургуһун» драма Саха академического театра им.П.А. Ойунского
|Түhүлгэ «Оһуохай» №4
|17:30
|«Килвей» чукотский обрядовый праздник
|Түhүлгэ «Северное сияние» №30
|17:30
|«Уйгу-быйаҥ ыһыаҕынан!» праздничный концерт
|Түhүлгэ «Киэргэ» №29
|18:00
|«Күн көрө» праздничная программа вокального объединения «Кыырай»
|«О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка №5
|18:00
|«Хейро» долганский обрядовый праздник
|Түhүлгэ «Северное сияние» №30
|18:00
|«Толбоннурар уһун суһуох» семейный конкурс женских поколений.
|Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7
|18:00
|«Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына» отборочные состязания сильнейших
|Түhүлгэ «Спортивная площадка» №11
|18:00
|«Истиий дуу, баяным ырыатын» праздничная программа баянной песни
|Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33
|18:00
|«Поэзия – колыбель добра и дружбы» фестиваль поэзии
|Түһүлгэ «Талба талаан» №16
|18:00
|«Самаан сайын ыһыаҕынан!» праздничный концерт ГВА «Туймаада»
|Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6
|18:00
|«Куйаар хомус» концерт этно-группы «Айархаан»
|Түhүлгэ «Битии» №14
|18:00
|«Дьөhөгөй күрэҕэ». Конные скачки на призы Главы ГО «город Якутск»
|Түhүлгэ «Дьөhөгөй» — центр скачек №9
|18:30
|«Уйгу-быйаҥ түһүлгэтэ» праздничный концерт артистов эстрады и художественной самодеятельности
|Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10
|18:30
|«Киэргэ – нагрудные украшения народов мира» показ национальных украшений народов мира
|Түhүлгэ «Киэргэ» №29
|18:30
|«Үрүҥ күн – ыһыах күн» праздничная программа
|Түhүлгэ «Дьөhөгөй» — центр скачек №9
|19:00
|«Ала Булкун» спектакль именитого олонхосута Чээбий. Театр Олонхо
|Түhүлгэ «Оһуохай» №4
|19:00
|«Көтөллөр көмүс дорҕооннор» праздничная программа мелодистов Якутии
|Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6
|19:00
|«Эрчимнээх Элэстэй Бэргэн» сказка-олонхо. Кукольный театр.
|«О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка № 5
|19:00
|«Дойду» театрализованный концерт студентов ЯККиИ
|Түhүлгэ «Битии» №14
|19:00
|«Кымыстаах чороону көтөҕөн» праздничная концертная программа
|Түһүлгэ «Талба талаан» №16
|19:00
|«Поклонение солнцу» конкурс круговых танцев народов Севера
|Түhүлгэ «Северное сияние» №30
|19:00
|«Эҕэрдэ эйиэхэ –Туймаадам!» праздничная программа творческой студии «Арыллыы»
|Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33
|19:30
|«Ойор күннээх оҕо саас» праздничная программа детского подросткового ценра «Автобус радости»
|«О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка №5
|19:30
|«Алгыстаах ырыам тыллара» праздничная концертная программа
|Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10
|20:00
|«Алгыстаах алаһа» праздничная программа-декламация
|Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7
|20:00
|«Үүнүү» праздничная программа Айаала Сильверсана
|Түhүлгэ «Битии» №14
|20:00
|«Дуорай, сахам ырыата!» праздничная программа этнической культуры
|Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6
|20:00
|«Сытыы быһах» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я)
|Түhүлгэ «Киэргэ» №29
|20:00
|«Күлүм — Чаҕыл» праздничная программа хомусиста-импровизатора Георгия Слепцова – Ча5ылхан
|Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33
|20:00
|«Доктор САРО» праздничная программа цирковой группы
|«О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка №5
|20:30
|«Бассаап барахсан» спектакль-комедия Д.Наумова. Хатасский народный театр
|Түhүлгэ «Оһуохай» №4
|20:30
|«Үрүҥ тунах ыһыахха» праздничная концертная программа
|Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10
|21:00
|«Сарсыарда» праздничная программа з.а. РС (Я) Валентины Романовой — Чыскыырай
|Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6
|21:00
|«Уруйдан, Туймаадам!» праздничная программа Айсена Аммосова
|Түhүлгэ «Битии» №14
|21:00
|«Дяландя — праздник танца» танцевальный этно-марафон
|Түhүлгэ «Северное сияние» №30
|21:00
|«Киристэпиэл кэрэхсэлэ» праздничный концерт победителей конкурса народных песен «дэгэрэҥ» им. Х.Максимова
|Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7
|21:00
|«Илдьит санаа» праздничная программа Марианны Федотовой — Намыыны
|Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33
|22:00
|«Көрбүтүм эйиигин ыһыахха» праздничная концерт з.а.РС (Я) Владлены Бурнашевой — Сахаи
|Түhүлгэ «Битии» №14
|22:00
|«Дьол түһүлгэтэ» праздничная программа с участием артистов эстрады
|«Тунах» — Центр кумысопития №3
|22:00
|«Ырыа куттаах ыччаттар» праздничная программа Рустама Хон
|Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6
|22:00
|«Үрүҥ түүн – үҥкүү, битии» танцевальная программа
|Түhүлгэ «Киэргэ» № 29
|22:00
|«Саина-голос Севера & Saina – the voice of the North» праздничный концерт з.а.РС (Я) Саины
|Түhүлгэ «Кымыс кырдала» №33
|23:00
|«Кутуллар кылыһах дорҕооно» концертная программа исполнителей народной песни из улусов
|Түhүлгэ «Тойук то5ойо. Хомус кырдала» №7
|23:00
|«Ыһыах дуораана» праздничный концерт этно-рок-группы «103»
|Түhүлгэ «Ырыа –тойук кырдала» №6
|23:00
|«Саха киинэтэ биһиги олохпутугар» показ якутских художественных фильмов от кинотеатра «Синема Центр»
|Түhүлгэ «Дьөhөгөй» — центр скачек №9
|23:00
|«Көҥүл» праздничная программа Петра Кулаковского
|Түhүлгэ «Битии» №14
|00:00
|«Саха ыччатын саргылаах түһүлгэтэ» праздничная программа студии «Добун»
|Түhүлгэ «Битии» №14
|30 июня 2019 г.
|02:00
|«Күнү көрсүү сиэрэ-туома» церемония встречи Солнца. Осуохай
|«Күну көрсүү» — Центр «Встречи солнца» №2
|09:00
|«Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения
|«Аар Кудук чэрчи мас» Древо мироздания – обрядовый центр №32
|09:00
|«Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословения. Алгыс
|«Аан Аартык» — входная арка №1
|10:00
|«Айар талаан кустуга» выставка-смотр народных художественных промыслов Якутии
|Түhүлгэ «Выставочный павильон «Симэх» №12
|11:00
|«Тыаһыыр хомус» конкурсная программа Союза кузнецов РС(Я)
|Түhүлгэ «Киэргэ» №29
|11:00
|«Игры предков» программа участников фест-форума «Наследники традиций»
|Түhүлгэ «Северное сияние» №30
|11:00
|«Көңүл оһуохай» осуохай
|Түhүлгэ «Оһуохай» №4
|11:00
|«Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды
|Түhүлгэ «Якутская усадьба» №10
|12:00
|«Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына». Финал
|«Тунах» — Центр кумысопития №3
|12:00
|«Алгыс арчылаах түһүлгэтэ» түhүлгэ народных целителей
|«Күну көрсүү» — Центр «Встречи солнца» №2
|12:00
|«Оонньуур-көрүлүүр оҕо саас» детская игровая программа
|«О5о-аймах түhүлгэтэ» — детская площадка №5
|12:30
|«Поклонение солнцу» конкурс круговых танцев народов Севера
|Түhүлгэ «Северное сияние» №30
|14:00
|«Туойуо5ун Сахабыт сирин!» концерт народного вокального ансамбля «Сайсары»
|Түһүлгэ «Талба талаан» №16
|14:30
|«Песни древней земли» фестиваль народных песен Севера
|Түhүлгэ «Северное сияние» №30
|15:00
|«Эдэр саас ыллыктаах ырыалара» праздничный концерт вокального ансамбля «Струны души» и Тайыына
|Түһүлгэ «Талба талаан» №16
|17:00
|Награждение победителей «Игр Дыгына»
Церемония закрытия «Ысыаха Туймаады–2019».
|«Тунах» — Центр кумысопития №3
|17:30
|«Ытык сиргэ сүгүрүйүү» поклонение духу местности Үс Хатыҥ
|Түhүлгэ «Ытык сир» №8
|18:00
|Республиканские конные скачки на призы Главы
РС (Я)
|Түhүлгэ «Дьөhөгөй» — центр скачек №9