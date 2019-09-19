Программа мероприятий ко Дню государственности РС(Я)

27 сентября – День государственности РС (Я)

27 сентября 1990 года вошел в историю Якутии как важнейшее событие, которое определило новое качество развития республики, как части демократической федеративной России. В этот день была провозглашена Декларация о государственном суверенитете.

Программа мероприятий:

25 сентября 2019 г. в 15.00 ч. Лекция «Великая дружба», посвященная неизвестным страницам из жизни Платона Алексеевича Слепцова — Ойунского и профессора, доктора экономических наук Михаила Федоровича Габышева.

В свое время многие знали, что П.А. Ойунский и М.Ф. Габышев работали вместе с начала 1920-х годов и были единомышленниками. Но мало кто знал, что их связывала дружба. «Счастлив тот, кто имеет друга» — так говорят в народе. Они и были счастливы дружбой, о которой хочется рассказать всем.

Место проведения: ГЗИ им. М.Ф. Габышева, Петровского, 4.

Вход для посетителей – 100 руб.

26 сентября 2019 г. в 16.00 ч. Творческая встреча с художником-живописцем Гавриилом Петровым и художником–скульптором Семеном Прокопьевым в рамках выставки «Код 49».

Пространство выставки «Код 49» — это не просто демонстрация произведений, но и форма художественной коммуникации, благодаря которой посетитель знакомится с человеком и его духовным опытом. Мастера расскажут об этапах становления как художников, поделятся с творческими планами. У ценителей искусства будет возможность пройтись вместе с авторами по экспозиции и задать интересующие вопросы.

Прокопьев Семен Кириллович – скульптор, заслуженный художник РФ, член Союза художников России с 1982 г., академик Академии духовности РС (Я). Государственная премия РС (Я) им. П.А. Ойунского за 2007 год.

Родился 29 января 1949 года в п. Магассы Верхневилюйского улуса. В 1968 году окончил Якутское художественное училище. В 1979 – скульптурный факультет Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова (мастерская Л.Е. Кербеля). Творческая индивидуальность скульптора наиболее ярко выражена в малой пластике из дерева. Автор мемориального комплекса, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, памятника-бюста снайперу Степану Коврову, памятников академику Владимиру Ларионову и писателю Дмитрию Сивцеву – Суорун Омоллоону. Активно участвует на международных, межрегиональных, всероссийских, республиканских выставках.

Петров Гавриил Гаврильевич – живописец, народный художник РС (Я), заслуженный учитель РС (Я), член Союза художников России с 1999 г.

Родился 28 декабря 1949 года в селе Ытык-Кель Таттинского улуса. Из династии художников, потомков протоиерея Димитриана. Окончил Якутское художественное училище в 1980 г., Дальневосточный педагогический институт искусств (1989 г.). Работает в Намском педагогическом колледже им. И.Е. Винокурова преподавателем художественно-графического отделения. Участник всероссийских, зональных, республиканских выставок.

Место проведения: НХМ РС(Я), Кирова, 9, 2 этаж

Вход для посетителей – 100 руб.

27 сентября 2019 г. в 16.00 ч. Лекция «Вспоминаем с благодарностью…» на фоне выставки «Код 49»

Это рассказ о руководителях Якутии, благодаря которым республика имеет замечательный Национальный художественный музей РС(Я). Первые руководители республики стали не только инициаторами открытия Картинного зала – основы НХМ РС (Я), но еще оказали содействие в решении проблем развития таланта и обучения первых художников Якутии, чьи бесценные произведения в разные годы поступили в фонд музея. С самого начала открытия Картинного зала в 1928 г. был поставлен вопрос о выделении отдельного здания для музея, чтобы сохранить произведения искусства. Ведь первые картины поступили из легендарной Третьяковской галереи. В последующие годы фонд пополнялся шедеврами русского, западноевропейского, восточного и якутского искусства. Но проблема со зданием была решена только в начале нового тысячелетия.

Мы помним каждого руководителя республики, благодаря которому Якутия гордится своим НХМ РС (Я) и вспоминаем с благодарностью М.К. Аммосова, П.А. Ойунского, В.Н. Леонтьева, М.Ф. Габышева, И.Е. Винокурова, В.А. Штырова.

Место проведения: НХМ РС(Я), Кирова, 9, 2 этаж

Вход для посетителей – 100 руб.

Справки по тел.: 33-52-79.