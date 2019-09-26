Программа мероприятий ко Дню государственности РС(Я)

23 сентября (среда)

12.00 Комплексное мероприятие «Моя Республика»: беседа, выставка, слайд-презентация. Место проведения: Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского, ул. Ф. Попова, 18.

Отв.: Андреева М.В.

23-27 сентября

10.00 Выставка в библиотеке Детской школы искусств, посвященная Дню государственности Республики Саха (Якутия). Место проведения:каб. № 228, библиотека ДШИ №1, ул. Ярославского, 27.

Отв.: Христофорова Т.С.

10.00 Книжно-электронная выставка, посвященная в Дню государственности Республики Саха (Якутия). Место проведения: библиотека «Книга-03», ул. Халтурина, 7/2.

Отв.: Козина О.А.

26 сентября (четверг)

11.00 Классный час в отделении «Музыкальный фольклор» на тему: «Якутия – родина моя!» Место проведения:каб. № 308, ДШИ №1, ул. Ярославского, 27.

Отв.: Кычкина З.Н.

27 сентября (пятница)

10.00 Молодежный субботник по реставрации памятников. Место проведения: площадь Победы.

Отв.: Нифонтов Н.Ю.

12.30 Торжественное возложение цветов к памятникам общественных и государственных деятелей Республики Саха (Якутия) (по отдельному плану). Место проведения: площади и скверы города Якутска.

Отв.: Корякина А.Н., Семенов А.К., Прокопьева О.Н.

12.30 Торжественный митинг, праздничная программа «Славлю тебя, моя Якутия!», посвященная Дню государственности Республики Саха (Якутия). Осуохай Дружбы. Место проведения: площадь Орджоникидзе.

Отв.: Корякина А.Н.

14.00 Круглый стол, посвященный Дню государственности. Место проведения: учебно-лабораторный корпус СВФУ им. М.К. Аммосова, ул. Белинского, 58.

Отв.: Нифонтов Н.Ю.

14.00 Общереспубликанский день приема граждан в городском округе «город Якутск». Места проведения: Окружная администрация города Якутска, территориальные органы управления городского округа «город Якутск».

Отв.: заместители главы городского округа «город Якутск», руководители структурных подразделений Окружной администрации, руководители территориальных органов управления.

В течение дня Трансляция видеоролика «27 сентября — День государственности Республики Саха (Якутия)» Место проведения:фойе II этажа, ДШИ №1, ул. Ярославского, 27.

Отв.: Борисов Б.Б.

В течение дня Викторина,посвященная Дню государственности Республики Саха (Якутия). Место проведения:каб. № 228, библиотека ДШИ №1, ул. Ярославского, 27.

Отв.: Христофорова Т.С.

В течение дня Классный час «Новый этап в истории Якутии», посвященный Дню государственности Республики Саха (Якутия) для учащихся старших классов. Место проведения: ДШИ № 2, 202 микрорайон, корпус 24, класс теории.

Отв.: Кычкина М.И.

27-28 сентября

10.00 III этап Кубка города Якутска по плаванию. Место проведения: плавательный бассейн «Чолбон», ул. Пояркова, 26.

Отв.: Бурцев К.С., Макаров И.П.

10.00 Городской турнир по настольному теннису. Место проведения: спортивный комплекс «Дохсун», ул. Лермонтова, 62/5.

Отв.: Бурцев К.С., Макаров И.П.

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ

22-30 сентября

10.00 Книжная выставка – обзор «27 сентября – День государственности Республики Саха (Якутия)». Место проведения: Библиотека – филиал №3 «Мир приключений», ул. Дежнева, 51.

Отв.: Крылова А.В.

23-27 сентября

10.00 Книжная выставка «Гордость моя — моя Республика». Место проведения: библиотека «Дом семейной книги» ул. Автодорожная, 40.

Отв.: Габышева Ю.С.

25-29 сентября

10.00 Тематические экскурсионные программы, посвященные Дню Государственности по экспозиционным залам: — зал Рюриковичи: «Средневековье в Якутии»; — зал Романовы: город Якутск; — зал ХХ век (1914 – 1945): Выставка Арт-Проект «Документы»; — зал ХХ век (1945 – 2016): «Во благо Республики во имя народа». Экскурсионная программа «Экскурсия с известными людьми». Место проведения: музейный комплекс «Россия – моя история», ул. К. Д. Уткина, 5.

Отв.: Крылова А.В.

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ

25-29 сентября

12.00 Выставка-плакат «День государственности Республики Саха (Якутия)». Место проведения: библиотека «Созвездие», ул. Мординова, 21/1.

Отв.: Яковлева Т.Ф.

28 сентября (суббота)

14.00 Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню государственности «Нам возраст не помеха…». Место проведения: ГДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2.

Отв.: Чистова М.А.

ГУБИНСКИЙ ОКРУГ

26 сентября (четверг)

10.00 Информационный час «Знаешь ли ты свою Республику?». Выставка «27 сентября – День государственности». Место проведения: библиотека «Три-Д», ул. Хабарова, 27/1.

Отв.: Жиркова Н.И., Герасимова Р.К.

27 сентября (пятница)

10.00 14.00 Торжественная школьная линейка, посвященная Дню государственности. Место проведения: МОБУ СОШ № 21, ул. Богатырева, 2.

Отв.: Гуринов М.М.

В течение дня Классные часы на уроках истории 7-11 классов, посвященные Дню государственности. Место проведения: МОБУ ЯГНГ «Айыы кыьата», 203 микрорайон, корпус 33.

Отв.: Хойутанова С.А., Могдоев В.В.

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ

26 сентября (четверг)

14.00 Субботники на памятниках государственных деятелей Аммосова М.К., Кулаковского А.Е., Ларионова В.П. Место проведения: памятник Аммосова М.К., памятник Кулаковского А.Е., памятник Ларионова В.П.

Отв.: Новиков С.Ю., Бурнашев А.А.

16.00 Круглый стол с заведующими детских садов Октябрьского округа, посвященный ко Дню дошкольного работника и ко Дню государственности Республики Саха (Якутия). Место проведения: управа Октябрьского округа, пр. Ленина, 46.

Отв.: Павлова С.Н., Авелова С.А.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ

25-29 сентября

10.00 Книжная выставка «Символы Якутии: история развития». Место проведения: библиотека «Теплый дом», ул. 50 лет Советской Армии, 23.

Отв.: Осипова В.П.

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ

25-30 сентября

09.00 Выставка-экспозиция «Уун, сырдаа, Сахам Сирэ». Место проведения: библиотека «Школьный мир», ул. Маяковского, 81.

Отв.: Яковлева В.В.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

27 сентября (пятница)

15.00 Открытие именных скамеек мелодистов Республики Саха (Якутия) в сквере им. Карла Маркса с концертной программой. Место проведения: сквер им. Карла Маркса, ул. Дзержинского.

Отв.: Именев И.А.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

24-30 сентября

09.00 Книжная выставка «Здесь мой край, дорога моя…» Место проведения: «Моя библиотека», ул. Чернышевского, 12/1.

Отв.: Слепцова А.Г.

25 сентября (среда)

10.00 Книжная выставка, обзор «День государственности Республики Саха (Якутия)». Место проведения: Библиотека им. А.П. Гайдара, пр. Ленина, 7/2.

Отв.: Алексеева С.М.

25-27 сентября

13.00 Краеведческий час «Символы Республики Саха» для детей младшего школьного возраста ко Дню Государственности Республики Саха (Якутия). Место проведения: «Моя библиотека», ул. Чернышевского, 12/1.

Отв.: Слепцова А.Г.

МИКРОРАЙОН КАНГАЛАССЫ

27 сентября (пятница)

10.00 Виртуальная экскурсия «По просторам родной Якутии». Место проведения: библиотека «Библиомир», п. Кангалассы, ул. Ленина, 5.

Отв.: Тапхаева О.А.

12.00 Викторина «Якутия – родные просторы». Место проведения: территория ДК «Горняк».

Отв.: Калашник Т.В.

СЕЛО МАГАН

27 сентября (пятница)

18.00 Конкурс воспитателей дошкольных образовательных учреждений, посвященный Дню государственности. Место проведения: Дом культуры, с. Маган, ул. Алымова, 3.

Отв.: Тарасенко Т.В.

МИКРОРАЙОН МАРХА 23-27 сентября

11.00 Выставка «День принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Саха (Якутия)». Место проведения: библиотека «Встреча», мкр. Марха, ул. Советская, 3.

Отв.: Ариносова А.В.

27 сентября (пятница)

12.00 Интеллектуальная игра «День Государственности» для старшеклассников Мархинской СОШ № 1. Место проведения: КОЦ «Пульс», мкр. Марха, ул. Советская, 6/1.

Отв.: Кычкина А.Н.

В течение дня Выставка «Республика, в которой мы живем». Место проведения: библиотека «Березка», Маганский тракт 2 км., д. 2А.

Отв.: Журавлева З.М.

28 сентября (суббота)

16.00 Музыкальный конкурс “Угадай мелодию”, посвященный Дню государственности, для работников организаций микрорайона Марха. Место проведения: ДК «Чэчир», мкр. Марха, ул. Заводская, 8.

Отв.: Овчинникова Е.Р.

СЕЛО ТАБАГА

23-27 сентября

В течение дня Проведение тематических классных часов с учащимися Детской школы искусств по отделениям. Место проведения: Детская школа искусств, с. Табага, ул. Каландаришвили, 9.

Отв.: Каратаева Л.Н.

10.00 Выставка «Государственность РС (Я) — это…» Место проведения: библиотека «Книгочей», село Табага — 1, ул. Каландаришвили, 9.

Отв.: Филиппова Е.В.

26 сентября (четверг)

12.00 Праздничный Осуохай, викторина для всех учащихся Детской школы искусств. Место проведения: Детская школа искусств, с. Табага, ул. Каландаришвили, 9, актовый зал.

Отв.: Каратаева Л.Н.

27 сентября (пятница)

15.00 Информационный бюллетень «Моя малая Родина — часть большого Отечества», посвященный Дню государственности. Место проведения: СК «Искра» с. Старая Табага, ул. Лесная, 12.

Отв.: Иванова С.И.

ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ

23-27 сентября

В течение дня Классные часы для учащихся начальных классов Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева на тему «Моя любимая республика». Место проведения: Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева, с. Тулагино, ул. Николаева, 5.

Отв.: Иванова И.С.

10.00 Выставка книг на тему «День государственности Республики Саха (Якутия)». Место проведения: сельская библиотека «Ньургуhун», село Тулагино, ул. Октябрьская, 2.

Отв.: Готовцева Е.М.

27 сентября (пятница)

15.00 Классный час «День Государственности Республики Саха». Место проведения: СК «Алгыс», с. Сырдах, ул. Уваровской, 47.

Отв.: Никитина М.С.

16.00 Викторина «Якутии родные просторы». Место проведения: ДК «Горняк», мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5.

Отв.: Тимофеева Я.Ю.

28 сентября (суббота)

16.00 Вечер отдыха «Золотая пора» для старшего поколения, посвященный Дню государственности: — выставка мастериц Тулагино-Кильдямского наслега; — выставка из овощных и лесных культур. Место проведения: ЦК им. М.П. Обутовой-Эверстовой, с. Тулагино, ул. Первомайская, 2.

Отв.: Игнатьев М.П.

СЕЛО ПРИГОРОДНЫЙ

27 сентября (пятница)

15.00 Тематический час «Родина начинается с нас» ко Дню государственности Республики Саха (Якутия). Место проведения: ДК «Надежда» с. Пригородный, ул. Совхозная, 27.

Отв.: Аргунова Н.А.

ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ

20-27 сентября

10.00 Книжная выставка «Уруй, айхал, республикам!». Место проведения: библиотека им. И.Д. Панаева, с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 20.

Отв.: Егорова Е.В.

27 сентября (пятница)

11.00 Ток-шоу «День Государственности». Место проведения: ЦК «Тускул», с. Хатассы, ул. Совхозная, 31а.

Отв.: Чепалова Л.М.

В течение дня Тематическая линейка «Славься, наша республика!». Место проведения: Детская школа искусств, с. Хатассы, ул. Ленина, 46.