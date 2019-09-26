26.09.2019
21:25
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Якутск

Программа мероприятий ко Дню государственности РС(Я)

23 сентября (среда)  
12.00 Комплексное мероприятие «Моя Республика»: беседа, выставка, слайд-презентация.   Место проведения: Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского, ул. Ф. Попова, 18.
    Отв.: Андреева М.В.  
23-27 сентября  
10.00 Выставка в библиотеке Детской школы искусств, посвященная Дню государственности Республики Саха (Якутия).   Место проведения:каб. № 228, библиотека ДШИ №1, ул. Ярославского, 27.
    Отв.: Христофорова Т.С.  
10.00 Книжно-электронная выставка, посвященная в Дню государственности Республики Саха (Якутия).   Место проведения: библиотека «Книга-03», ул. Халтурина, 7/2.
    Отв.: Козина О.А.  
26 сентября (четверг)  
11.00 Классный час в отделении «Музыкальный фольклор» на тему: «Якутия – родина моя!» Место проведения:каб. № 308, ДШИ №1, ул. Ярославского, 27.
    Отв.: Кычкина З.Н.  
27 сентября (пятница)  
10.00 Молодежный субботник по реставрации памятников. Место проведения: площадь Победы.
    Отв.: Нифонтов Н.Ю.  
12.30 Торжественное возложение цветов к памятникам общественных и государственных деятелей Республики Саха (Якутия) (по отдельному плану).   Место проведения: площади и скверы города Якутска.
    Отв.: Корякина А.Н., Семенов А.К., Прокопьева О.Н.  
12.30 Торжественный митинг, праздничная программа «Славлю тебя, моя Якутия!», посвященная Дню государственности Республики Саха (Якутия). Осуохай Дружбы.   Место проведения: площадь Орджоникидзе.
    Отв.: Корякина А.Н.  
14.00 Круглый стол, посвященный Дню государственности. Место проведения: учебно-лабораторный корпус СВФУ им. М.К. Аммосова, ул. Белинского, 58.
    Отв.: Нифонтов Н.Ю.  
14.00 Общереспубликанский день приема граждан в городском округе «город Якутск».   Места проведения: Окружная администрация города Якутска, территориальные органы управления городского округа «город Якутск».
    Отв.: заместители главы городского округа «город Якутск», руководители структурных подразделений Окружной администрации, руководители территориальных органов управления.  
В течение дня Трансляция видеоролика «27 сентября — День государственности Республики Саха (Якутия)» Место проведения:фойе II этажа, ДШИ №1, ул. Ярославского, 27.
    Отв.: Борисов Б.Б.  
В течение дня Викторина,посвященная Дню государственности Республики Саха (Якутия). Место проведения:каб. № 228, библиотека ДШИ №1, ул. Ярославского, 27.
    Отв.: Христофорова Т.С.  
В течение дня Классный час «Новый этап в истории Якутии», посвященный Дню государственности Республики Саха (Якутия) для учащихся старших классов.   Место проведения: ДШИ № 2, 202 микрорайон, корпус 24, класс теории.
    Отв.: Кычкина М.И.  
27-28 сентября  
10.00 III этап Кубка города Якутска по плаванию.   Место проведения: плавательный бассейн «Чолбон», ул. Пояркова, 26.
    Отв.: Бурцев К.С., Макаров И.П.  
10.00 Городской турнир по настольному теннису.   Место проведения: спортивный комплекс «Дохсун», ул. Лермонтова, 62/5.
    Отв.: Бурцев К.С., Макаров И.П.
  АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ  
22-30 сентября  
10.00 Книжная выставка – обзор «27 сентября – День государственности Республики Саха (Якутия)».   Место проведения: Библиотека – филиал №3 «Мир приключений», ул. Дежнева, 51.
  Отв.: Крылова А.В.
23-27 сентября  
10.00 Книжная выставка «Гордость моя — моя Республика».   Место проведения: библиотека «Дом семейной книги» ул. Автодорожная, 40.
    Отв.: Габышева Ю.С.  
25-29 сентября  
10.00 Тематические экскурсионные программы, посвященные Дню Государственности по экспозиционным залам: — зал Рюриковичи: «Средневековье в Якутии»; — зал Романовы: город Якутск; — зал ХХ век (1914 – 1945): Выставка Арт-Проект «Документы»; — зал ХХ век (1945 – 2016): «Во благо Республики во имя народа».   Экскурсионная программа «Экскурсия с известными людьми».   Место проведения: музейный комплекс «Россия – моя история», ул. К. Д. Уткина, 5.
  Отв.: Крылова А.В.
ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ  
25-29 сентября  
12.00 Выставка-плакат «День государственности Республики Саха (Якутия)».   Место проведения: библиотека «Созвездие», ул. Мординова, 21/1.
    Отв.: Яковлева Т.Ф.  
28 сентября (суббота)  
14.00 Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню государственности «Нам возраст не помеха…».   Место проведения: ГДК им. Гагарина, ул. Курнатовского, 2.
    Отв.: Чистова М.А.
  ГУБИНСКИЙ ОКРУГ  
26 сентября (четверг)  
10.00 Информационный час «Знаешь ли ты свою Республику?». Выставка «27 сентября – День государственности».   Место проведения: библиотека «Три-Д», ул. Хабарова, 27/1.
  Отв.: Жиркова Н.И., Герасимова Р.К.
27 сентября (пятница)  
10.00 14.00 Торжественная школьная линейка, посвященная Дню государственности.   Место проведения: МОБУ СОШ № 21, ул. Богатырева, 2.
    Отв.: Гуринов М.М.
В течение дня Классные часы на уроках истории 7-11 классов, посвященные Дню государственности.   Место проведения: МОБУ ЯГНГ «Айыы кыьата», 203 микрорайон, корпус 33.
    Отв.: Хойутанова С.А., Могдоев В.В.
  ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ  
26 сентября (четверг)  
14.00 Субботники на памятниках государственных деятелей Аммосова М.К., Кулаковского А.Е., Ларионова В.П.   Место проведения: памятник Аммосова М.К., памятник Кулаковского А.Е., памятник Ларионова В.П.
  Отв.: Новиков С.Ю., Бурнашев А.А.
16.00 Круглый стол с заведующими детских садов Октябрьского округа, посвященный ко Дню дошкольного работника и ко Дню государственности Республики Саха (Якутия). Место проведения: управа Октябрьского округа, пр. Ленина, 46.
    Отв.: Павлова С.Н., Авелова С.А.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ  
25-29 сентября
10.00 Книжная выставка «Символы Якутии: история развития».   Место проведения: библиотека «Теплый дом», ул. 50 лет Советской Армии, 23.
  Отв.: Осипова В.П.
  САЙСАРСКИЙ ОКРУГ  
25-30 сентября  
09.00 Выставка-экспозиция «Уун, сырдаа, Сахам Сирэ».   Место проведения: библиотека «Школьный мир», ул. Маяковского, 81.
  Отв.: Яковлева В.В.
  СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  
27 сентября (пятница)  
15.00 Открытие именных скамеек мелодистов Республики Саха (Якутия) в сквере им. Карла Маркса с концертной программой.   Место проведения: сквер им. Карла Маркса, ул. Дзержинского.
  Отв.: Именев И.А.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
24-30 сентября  
09.00 Книжная выставка «Здесь мой край, дорога моя…»   Место проведения: «Моя библиотека», ул. Чернышевского, 12/1.
    Отв.: Слепцова А.Г.  
25 сентября (среда)  
10.00 Книжная выставка, обзор «День государственности Республики Саха (Якутия)».   Место проведения: Библиотека им. А.П. Гайдара, пр. Ленина, 7/2.
    Отв.: Алексеева С.М.  
25-27 сентября  
13.00 Краеведческий час «Символы Республики Саха» для детей младшего школьного возраста ко Дню Государственности Республики Саха (Якутия).   Место проведения: «Моя библиотека», ул. Чернышевского, 12/1.
  Отв.: Слепцова А.Г.  
МИКРОРАЙОН КАНГАЛАССЫ  
27 сентября (пятница)
10.00 Виртуальная экскурсия «По просторам родной Якутии».   Место проведения: библиотека «Библиомир», п. Кангалассы, ул. Ленина, 5.
  Отв.: Тапхаева О.А.
 
12.00 Викторина «Якутия – родные просторы».   Место проведения: территория ДК «Горняк».
    Отв.: Калашник Т.В.
  СЕЛО МАГАН  
27 сентября (пятница)  
18.00 Конкурс воспитателей дошкольных образовательных учреждений, посвященный Дню государственности.   Место проведения: Дом культуры, с. Маган, ул. Алымова, 3.
  Отв.: Тарасенко Т.В.
  МИКРОРАЙОН МАРХА   23-27 сентября
11.00 Выставка «День принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Саха (Якутия)».   Место проведения: библиотека «Встреча», мкр. Марха, ул. Советская, 3.
  Отв.: Ариносова А.В.
27 сентября (пятница)  
12.00 Интеллектуальная игра «День Государственности» для старшеклассников Мархинской СОШ № 1.   Место проведения: КОЦ «Пульс», мкр. Марха, ул. Советская, 6/1.
    Отв.: Кычкина А.Н.
В течение дня Выставка «Республика, в которой мы живем». Место проведения: библиотека «Березка», Маганский тракт 2 км., д. 2А.
    Отв.: Журавлева З.М.
28 сентября (суббота)  
16.00 Музыкальный конкурс “Угадай мелодию”, посвященный Дню государственности, для работников организаций микрорайона Марха.   Место проведения: ДК «Чэчир», мкр. Марха, ул. Заводская, 8.
    Отв.: Овчинникова Е.Р.
СЕЛО ТАБАГА  
23-27 сентября
В течение дня Проведение тематических классных часов с учащимися Детской школы искусств по отделениям.   Место проведения: Детская школа искусств, с. Табага, ул. Каландаришвили, 9.
    Отв.: Каратаева Л.Н.  
10.00 Выставка «Государственность РС (Я) — это…»   Место проведения: библиотека «Книгочей», село Табага — 1, ул. Каландаришвили, 9.
    Отв.: Филиппова Е.В.  
26 сентября (четверг)  
12.00 Праздничный Осуохай, викторина для всех учащихся Детской школы искусств.   Место проведения: Детская школа искусств, с. Табага, ул. Каландаришвили, 9, актовый зал.
    Отв.: Каратаева Л.Н.  
27 сентября (пятница)  
15.00 Информационный бюллетень «Моя малая Родина — часть большого Отечества», посвященный Дню государственности.   Место проведения: СК «Искра» с. Старая Табага, ул. Лесная, 12.
    Отв.: Иванова С.И.
  ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ  
23-27 сентября  
В течение дня Классные часы для учащихся начальных классов Тулагинской СОШ им. П.И. Кочнева на тему «Моя любимая республика».   Место проведения: Тулагинская СОШ им. П.И. Кочнева, с. Тулагино, ул. Николаева, 5.
  Отв.: Иванова И.С.
10.00 Выставка книг на тему «День государственности Республики Саха (Якутия)».   Место проведения: сельская библиотека «Ньургуhун», село Тулагино, ул. Октябрьская, 2.
    Отв.: Готовцева Е.М.
27 сентября (пятница)  
15.00 Классный час «День Государственности Республики Саха».   Место проведения: СК «Алгыс», с. Сырдах, ул. Уваровской, 47.
    Отв.: Никитина М.С.
16.00 Викторина «Якутии родные просторы».   Место проведения: ДК «Горняк», мкр. Кангалассы, ул. Ленина, 5.
    Отв.: Тимофеева Я.Ю.
28 сентября (суббота)  
16.00 Вечер отдыха «Золотая пора» для старшего поколения, посвященный Дню государственности: — выставка мастериц Тулагино-Кильдямского наслега; — выставка из овощных и лесных культур.   Место проведения: ЦК им. М.П. Обутовой-Эверстовой, с. Тулагино, ул. Первомайская, 2.
    Отв.: Игнатьев М.П.
  СЕЛО ПРИГОРОДНЫЙ  
27 сентября (пятница)  
15.00 Тематический час «Родина начинается с нас» ко Дню государственности Республики Саха (Якутия).   Место проведения: ДК «Надежда» с. Пригородный, ул. Совхозная, 27.
    Отв.: Аргунова Н.А.
  ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ  
20-27 сентября  
10.00 Книжная выставка «Уруй, айхал, республикам!». Место проведения: библиотека им. И.Д. Панаева, с. Хатассы, ул. Каландаришвили, 20.
  Отв.: Егорова Е.В.
27 сентября (пятница)  
11.00 Ток-шоу «День Государственности».   Место проведения: ЦК «Тускул», с. Хатассы, ул. Совхозная, 31а.
    Отв.: Чепалова Л.М.
В течение дня Тематическая линейка «Славься, наша республика!».   Место проведения: Детская школа искусств, с. Хатассы, ул. Ленина, 46.
    Отв: Винокурова Х.Н.
Фото: Якутск.рф
Источник: Якутск.рф
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