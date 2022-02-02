Программа лояльности «СВОИ» — ваш выгодный кешбэк

Получайте до 15% кешбэка за покупки у партнёров

Как вернуть со своих покупок 5 000 – 10 000, а то и 40 000 рублей за месяц? Такие суммы вполне реально получить, если вы оформили бесплатную Карту жителя Якутии или любую другую дебетовую банковскую карту от АЭБ и подключили ее к республиканской программе лояльности «СВОИ».

Для того, чтобы начать экономить без особых усилий, просто оплачивайте покупки у партнеров программы картой АЭБ и получайте до 15% кешбэка в рублях, а не бонусах или баллах, которые быстро сгорают. Только вы сами решаете, как и когда потратить свой кешбэк. Никаких дополнительных, скрытых условий – баланс кешбэка отражается в приложении «АЭБ Онлайн», далее деньги автоматически зачисляются на вашу карту.

В чем выгода от подключения кешбэка «СВОИ»?

Кэшбэк или возврат денег давно стал самой востребованной опцией среди тех, кто привык рассчитываться за покупки безналично, то есть с помощью карты. Благодаря программе лояльности банка покупатель возвращает часть средств за товары или услуги, а продавец получает постоянного и лояльного клиента.

Крупнейший банк Якутии Алмазэргиэнбанк запустил первую региональную программу лояльности «СВОИ» в декабре 2019 года. За три года к ней присоединились более 800 партнеров по всей республике, почти в каждом улусе можно найти магазины, аптеки и кафе – партнеры «СВОИ».

Председатель правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов: «С помощью «СВОИ» мы поддерживаем микро-, малый и средний бизнес республики и стимулируем якутян приобретать товары и услуги именно у местных предпринимателей и по самым выгодным условиям. Все партнеры «СВОИ» – это якутские магазины, включая продуктовые, а также рестораны, кафе, клиники, аптеки, салоны красоты и цветов, и даже заправки, услугами которых мы все пользуемся ежедневно. Что касается самих предпринимателей, то для них программа «СВОИ» – это дополнительный ресурс для продвижения и увеличения продаж торговых точек. При этом мы не берем с компаний комиссию и не производим каких-либо других расчетов. Также мы предлагаем нашим партнерам специальные условия по обслуживания в банке, что делает программу «СВОИ» еще более привлекательной».

Размер рублёвого кешбэка составляет на данный момент от 1 до 15%. Среди крупных партнеров – «Хозмаркет» и «Максмаркет» (по 3% кешбэка), стоматологии «Виват» и «Евростом+» (по 10%), Театр оперы и балета (15%), кафе «Хрустик» и «Primetime» (по 5%), «ТайСпа» и «Канти» (по 10%), «Сахатент» (10%) и многие другие. Полный список партнеров можно найти на https://svoi.albank.ru/rus – и он постоянно пополняется.

Как подключиться к системе лояльности «СВОИ»?

Подключить к программе можно любую дебетовую карту АЭБ, включая бесплатную Карту жителя республики «Моя Якутия». Сделать это можно бесплатно четырьмя способами:

— в приложении «АЭБ Онлайн» нажатием соответствующей кнопки «СВОИ»;

— на svoi.albank.ru, заполнив короткую заявку;

— с помощью оператора горячей линии АЭБ по номеру 8 800 100-34-22;

— с помощью менеджера в офисе банка.

Следите за новостями от партнёров программы «СВОИ», обзорами магазинов и кафе в инстаграме @svoi_aeb_ykt и @almazergienbank