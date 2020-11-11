Программа фестиваля «Зима начинается с Якутии»

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» на протяжении многих лет радует горожан и гостей столицы, дарит людям предновогоднее настроение. Праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России и с каждым годом собирает все больше участников. В этом году фестиваль пройдет онлайн, в дистанционном формате.

Управление культуры Окружной администрации г. Якутска приглашает всех желающих к участию в праздничных конкурсах и мероприятиях.

ПРОГРАММА

6 ноября – 1 декабря

«С Новогодним приветом!» — открытый дистанционный творческий фотоконкурс авторских новогодних открыток.

Место проведения: Инстаграм @gagarin_culturecenter.

#зиманачинаетсясякутии2020 #НовогоднийПривет

«И ель сквозь иней зеленеет» — открытый дистанционный конкурс чтецов.

Место проведения: Инстаграм @gagarin_culturecenter.

#зиманачинаетсясякутии2020 #сквозь_иней

7 ноября – 1 декабря

«Зимняя фантазия» открытый дистанционный творческий видео-конкурс авторских новогодних игрушек.

Место проведения: Инстаграм @gagarin_culturecenter.

#зиманачинаетсясякутии2020 #зимняяфантазия

16 – 29 ноября

«Строганина – 2020» — фотоконкурс на лучшее оформление блюда из строганины.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

«Виртуальный холод» — конкурс ледовых и снежных скульптур среди самодеятельных мастеров.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

«Тойон Балык» — фотоконкурс на самую большую рыбу.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

23 – 27 ноября

«Зимняя фантазия» — мастер-классы по ручной работе.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk

25 ноября

«Бриллианты Якутии» — блиц-турнир по ледовым скульптурам.

Место проведения: площадь Орджоникидзе.

26 – 30 ноября

«Бриллианты Якутии» — открытый городской конкурс ледовых и снежных скульптур.

Место проведения: 202 мкр.Ледовый парк «Северное сияние».

27 – 28 ноября

«Игры народов Севера» онлайн спортивные состязания по северному многоборью.

Место проведения: платформа ZOOM.

27 – 30 ноября

«Серебряная чешуя» виртуальная выставка народного творчества.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

1 декабря

«Ёлка нарядно сверкает огнями» — зажжение городской ёлки.

Место проведения: площадь Орджоникидзе, Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

Станьте частью праздника и окунитесь в мир волшебства и зимней сказки!