11.11.2020
18:00
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Якутск

Программа фестиваля «Зима начинается с Якутии»

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» на протяжении многих лет радует горожан и гостей столицы, дарит людям предновогоднее настроение. Праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России и с каждым годом собирает все больше участников. В этом году фестиваль пройдет онлайн, в дистанционном формате.

Управление культуры Окружной администрации г. Якутска приглашает всех желающих к участию в праздничных конкурсах и мероприятиях. 

ПРОГРАММА

6 ноября – 1 декабря

  • «С Новогодним приветом!» — открытый дистанционный творческий фотоконкурс авторских новогодних открыток. 

Место проведения: Инстаграм @gagarin_culturecenter.

#зиманачинаетсясякутии2020 #НовогоднийПривет

  • «И ель сквозь иней зеленеет» — открытый дистанционный конкурс чтецов.

Место проведения: Инстаграм @gagarin_culturecenter.

#зиманачинаетсясякутии2020 #сквозь_иней 

7 ноября – 1 декабря

  • «Зимняя фантазия» открытый дистанционный творческий видео-конкурс авторских новогодних игрушек. 

Место проведения: Инстаграм @gagarin_culturecenter.

#зиманачинаетсясякутии2020 #зимняяфантазия

16 – 29 ноября

  • «Строганина – 2020» — фотоконкурс на лучшее оформление блюда из строганины.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

  • «Виртуальный холод» — конкурс ледовых и снежных скульптур среди самодеятельных мастеров.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

  • «Тойон Балык» — фотоконкурс на самую большую рыбу. 

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

23 – 27 ноября

  • «Зимняя фантазия» — мастер-классы по ручной работе.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk 

25 ноября

  • «Бриллианты Якутии» — блиц-турнир по ледовым скульптурам.

 Место проведения: площадь Орджоникидзе.

26 – 30 ноября

  • «Бриллианты Якутии» — открытый городской конкурс ледовых и снежных скульптур.

 Место проведения: 202 мкр.Ледовый парк «Северное сияние». 

27 – 28 ноября

«Игры народов Севера» онлайн спортивные состязания по северному многоборью.

Место проведения: платформа ZOOM. 

27 – 30 ноября

  • «Серебряная чешуя» виртуальная выставка народного творчества.

Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk. 

1 декабря

  • «Ёлка нарядно сверкает огнями» — зажжение городской ёлки.

Место проведения: площадь Орджоникидзе, Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.

Станьте частью праздника и окунитесь в мир волшебства и зимней сказки! 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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