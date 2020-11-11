Программа фестиваля «Зима начинается с Якутии»
Фестиваль «Зима начинается с Якутии» на протяжении многих лет радует горожан и гостей столицы, дарит людям предновогоднее настроение. Праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России и с каждым годом собирает все больше участников. В этом году фестиваль пройдет онлайн, в дистанционном формате.
Управление культуры Окружной администрации г. Якутска приглашает всех желающих к участию в праздничных конкурсах и мероприятиях.
ПРОГРАММА
6 ноября – 1 декабря
- «С Новогодним приветом!» — открытый дистанционный творческий фотоконкурс авторских новогодних открыток.
Место проведения: Инстаграм @gagarin_culturecenter.
#зиманачинаетсясякутии2020 #НовогоднийПривет
- «И ель сквозь иней зеленеет» — открытый дистанционный конкурс чтецов.
Место проведения: Инстаграм @gagarin_culturecenter.
#зиманачинаетсясякутии2020 #сквозь_иней
7 ноября – 1 декабря
- «Зимняя фантазия» открытый дистанционный творческий видео-конкурс авторских новогодних игрушек.
Место проведения: Инстаграм @gagarin_culturecenter.
#зиманачинаетсясякутии2020 #зимняяфантазия
16 – 29 ноября
- «Строганина – 2020» — фотоконкурс на лучшее оформление блюда из строганины.
Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.
- «Виртуальный холод» — конкурс ледовых и снежных скульптур среди самодеятельных мастеров.
Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.
- «Тойон Балык» — фотоконкурс на самую большую рыбу.
Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.
23 – 27 ноября
- «Зимняя фантазия» — мастер-классы по ручной работе.
Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk
25 ноября
- «Бриллианты Якутии» — блиц-турнир по ледовым скульптурам.
Место проведения: площадь Орджоникидзе.
26 – 30 ноября
- «Бриллианты Якутии» — открытый городской конкурс ледовых и снежных скульптур.
Место проведения: 202 мкр.Ледовый парк «Северное сияние».
27 – 28 ноября
«Игры народов Севера» онлайн спортивные состязания по северному многоборью.
Место проведения: платформа ZOOM.
27 – 30 ноября
- «Серебряная чешуя» виртуальная выставка народного творчества.
Место проведения: Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.
1 декабря
- «Ёлка нарядно сверкает огнями» — зажжение городской ёлки.
Место проведения: площадь Орджоникидзе, Инстаграм @upravlenie_cultury_yakutsk.
Станьте частью праздника и окунитесь в мир волшебства и зимней сказки!
+7 (999) 174-67-82