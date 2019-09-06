06.09.2019
17:19
37

Культура & Образование

ПРОГРАММА фестиваля #ВместеЯрче-2019 в Якутске

Место проведения: площадь Орджоникидзе г. Якутск

Дата и время проведения: 7 сентября 2019 г.

Время проведения: 14:00-16:00

7 сентября 2019 г (пятница)
Главная сцена:
Время Мероприятие (ответственные) Организаторы мероприятия (ответственные)
14.00 Открытие Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Выступление: Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) Дмитрия Дмитриевича Садовникова Министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамина Милановича Афанасьева Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
14.15 Награждение победителей конкурса рисунков «Сбережем энергию – сохраним планету!» Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия), специализированыый журнал «Энергосбережение в Якутии»
15.00 Награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса МедиаТЭК Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия)
14.20-16.00 Концертная программа Молодежь города за энергосбережение. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
Игровая зона:
14.00-16.00 Рисование мелками на асфальтеГАУ РС(Я) «Центр ЖКХ и повышения энергоэффективности»
Бульвар современных энергоэффективных и экологичных технологий:  
14.00-16.00 «Школа грамотного потребителя» — консультации в области ЖКХ Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия), ГУП «ЖКХ РС(Я)», ГКУ «Агентство субсидий» ПАО «Якутскэнерго», ГБУ РС (Я) «Региональное агентство энергоресурсосбережения»
14.00-16.00 Реклама современных энергоэффективных технологий, информатизация населения по переводу автотранспорта на газомоторное топливо. Сбор батареек, ламп, крышек и пластиковых бутылок. Продажа экологичных сумок. Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)
14.00-16.00 Выставка конкурсных рисунков «Сбережем энергию – сохраним планету!» ГАУ РС(Я) «Центр ЖКХ и повышения энергоэффективности»
Источник: Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх