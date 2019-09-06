ПРОГРАММА фестиваля #ВместеЯрче-2019 в Якутске
Место проведения: площадь Орджоникидзе г. Якутск
Дата и время проведения: 7 сентября 2019 г.
Время проведения: 14:00-16:00
|7 сентября 2019 г (пятница)
|Главная сцена:
|Время
|Мероприятие (ответственные)
|Организаторы мероприятия (ответственные)
|14.00
|Открытие Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Выступление: Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) Дмитрия Дмитриевича Садовникова Министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Сахамина Милановича Афанасьева
|Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)
|14.15
|Награждение победителей конкурса рисунков «Сбережем энергию – сохраним планету!»
|Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия), специализированыый журнал «Энергосбережение в Якутии»
|15.00
|Награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса МедиаТЭК
|Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия)
|14.20-16.00
|Концертная программа Молодежь города за энергосбережение.
|Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)
|Игровая зона:
|14.00-16.00
|Рисование мелками на асфальте
|ГАУ РС(Я) «Центр ЖКХ и повышения энергоэффективности»
|Бульвар современных энергоэффективных и экологичных технологий:
|14.00-16.00
|«Школа грамотного потребителя» — консультации в области ЖКХ
|Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия), ГУП «ЖКХ РС(Я)», ГКУ «Агентство субсидий» ПАО «Якутскэнерго», ГБУ РС (Я) «Региональное агентство энергоресурсосбережения»
|14.00-16.00
|Реклама современных энергоэффективных технологий, информатизация населения по переводу автотранспорта на газомоторное топливо. Сбор батареек, ламп, крышек и пластиковых бутылок. Продажа экологичных сумок.
|Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)
|14.00-16.00
|Выставка конкурсных рисунков «Сбережем энергию – сохраним планету!»
|ГАУ РС(Я) «Центр ЖКХ и повышения энергоэффективности»
Источник: Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я)
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