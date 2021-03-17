Программа Евгения Григорьева: конкретика вместо политики

Во вторник, 16 марта, Евгений Григорьев в утреннем прямом инстаграм-эфире рассказал об основных пунктах своей предвыборной программы.

Первое, что бросается в глаза – в отличие от ряда других кандидатов в мэры, программа Григорьева имеет максимально прагматический, конкретный характер. Там нет невыполнимых популистских лозунгов или идеологических клише, которыми грешат многие участники выборов. В своих программных установках Григорьев последовательно развивает главный посыл своей избирательной кампании – «Политику в сторону, все для людей!»

И логично, что первым из обозначенных приоритетов стали дети, счастливое будущее подрастающего поколения в родном городе. Его можно обеспечить через создание полноценных условий для развития талантов, качественного обучения и воспитания. Прежде всего, речь идет о материальной базе – строительстве новых школ и детских садов. Григорьев задает очень высокую планку – создать за несколько лет 15 тысяч новых учебных мест, тем самым серьезно разгрузить переполненные столичные школы, избавив от двусменной работы.

А планы по строительству комбината школьного питания стали содержательным ответом на многочисленные обращения родительских комитетов городских школ, недовольных уровнем школьных столовых.

Коммуникации новые, городские пространства — ухоженные

Говоря о стратегическом плане развития инфраструктуры города, Григорьев акцентируется прежде всего на тех проблемах, с которыми сталкивается ежедневно каждый житель. Утром человек выходит из дома на работу: его путь лежит через двор, по тротуару, на остановку, дальше поездка на автобусе до работы, вечером – обратный маршрут. И повсюду человеку на этом пути должно быть комфортно и безопасно – город должен радовать жителей, быть удобным и чистым.

Отсюда и заявленные планы по обустройству 90 дворов в жилых микрорайонах, строительству и ремонту дорог и тротуаров, организации повсеместного уличного освещения и созданию новых парковых зон, установке десятков новых теплых остановок и закупке вместительных современных автобусов.

Одновременно, как руководитель с хорошим инженерным образованием и опытом работы в строительной отрасли, Евгений Григорьев четко видит узкие места в развитии столицы республики, незаметные для многих. Кандидат предусмотрел в своей программе решение конкретных инфраструктурных проблем: обновление ветхих и аварийных коммунальных сетей, ликвидацию дефицита сетей газоснабжения, разработку схемы водоотведения, паспортизацию бесхозных сетей – газовых и электрических, обеспечение доступа к качественной интернет-связи десятков тысяч жителей пригородных сел и микрорайонов.

Особое внимание Евгений Григорьев, как сторонник здорового образа жизни, уделяет развитию массового спорта и физической культуры, для чего планирует строить в разных уголках города уличные воркауты и крытые спортзалы. У каждого горожанина в шаговой доступности должен находиться спортивный объект – только так мы сможем отвлечь нашу молодежь от вредных привычек, обеспечить людям старшего возраста возможность поддержать и укрепить здоровье, убежден Григорьев, и в этом с ним сложно не согласиться.

Рабочих мест больше, «деревяшек» меньше

Амбициозными, но при этом реалистичными, выглядят планы кандидата по поддержке предпринимательства и созданию 8-ми тысяч новых рабочих мест. Рост занятости запланирован в малом и среднем бизнесе – IT, всех направлениях креативной экономики, туризме, сервисе. Но и в общественном секторе также появятся сотни новых рабочих мест за счет строительства десятков объектов образования, культуры, спорта, здравоохранения. С вводом моста через Лену вырастет кадровая потребность в сфере логистики и транспортного обслуживания. А масштабные планы дорожного, жилищного и социального строительства обеспечат ежегодный прирост рабочей силы на инфраструктурных объектах.

2 года Евгений Григорьев курировал в мэрии направление по сносу аварийного жилья и расселению граждан. Это вселяет дополнительную уверенность в том, что заявленные в программе снос и расселение 300 деревянных домов будут исполнены. Из них около половины – по республиканской программе, оставшаяся часть – за счет реализации муниципальной программы переселения, а также договоров развития застроенных территорий с частными застройщиками. Тысячи семей получат новое жилье. Безусловно, таких результатов можно достигнуть только при грамотной и эффективной работе профильных структурных подразделений мэрии, снижении административных барьеров для бизнеса. В этом направлении важные шаги – реформа градостроительного и земельного блока администрации – Григорьевым уже сделаны.

В разделе, посвященном безопасности горожан, Григорьев акцентировал внимание не повышении эффективности мер по борьбе с безнадзорными животными. Кроме того, он намерен обеспечить повсеместную установку противопожарных сигнализаций в деревянном жилом фонде, а также развернуть масштабные работы по берегоукреплению и строительству защитных дамб на территориях пригородных сел.

Под контролем горожан

Оценивая обозначенные приоритеты программы Евгения Григорьева в целом, можно сказать, что предложенный им план развития города отличают внутреннее единство и проработанность. Что особенно важно, в ней учтены многие пожелания горожан, прозвучавшие на встречах с кандидатом; закреплены планы, индикаторы и даже локации по решению конкретных проблем и задач. Это является сильной и привлекательной для избирателя стороной.

Видно, что за два года работы в администрации города под руководством народного мэра Сарданы Авксентьевой, Евгений Григорьев не только четко усвоил, кто является настоящим «работодателем» для городских чиновников, но выявил и систематизировал все болевые точки развития города.

Теперь Григорьев сформировал и предлагает на наше рассмотрение собственный план их решения – вместе с нами, горожанами, и под нашим контролем. И можно быть уверенным, что эта связка будет работать действительно эффективно.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы городского округа «город Якутск» Григорьева Е.Н.