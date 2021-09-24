Программа Дня государственности

В рамках празднования Дня государственности Республики Саха (Якутия) с 23 по 30 сентября по всей республике запланировано проведение ряда торжественных мероприятий.

Во всех муниципальных образованиях и городских округах пройдут уроки гражданственности, тематические и патриотические вечера, конкурсы, викторины, выставки, флешмобы.

В музеях республики запланированы Дни открытых дверей и экскурсии. В Музее государственности Республики Саха (Якутия) имени И.Н. Барахова в селе Харбалах Верхневилюйского улуса в эти дни проходят тематические экскурсии «Николаев М.Е. – Первый Президент» и «История государственности». Тематические экскурсии по истории государственности Якутии проходят в музейном комплексе «Россия – моя история».

С 25 по 27 сентября Дни открытых дверей пройдут в музеях государственности Республики Саха (Якутия) в сёлах Хатырык Намского улуса, Харбалах Верхневилюйского улуса, Черкех Таттинского улуса.

Арт-галерея «Ургел» организует онлайн рубрику «История одной картины», в рамках которой будут показаны портреты выдающихся деятелей Якутии. Автор – народный художник РС (Я), залуженный учитель РС (Я) Гавриил Петров. Якутский объединённый музей истории и культуры народов Севера проведёт виртуальную выставку ко Дню государственности Республики Саха (Якутия). В Республиканском музее истории государственности РС (Я) имени М.К. Аммосова в селе Хатырык Намского улуса откроется выставка «27 сентября – День государственности Республики Саха (Якутия). В музейном комплексе «Россия – моя история» откроется выставка, посвящённая 125-летию видного государственного деятеля Ильи Винокурова. В селе Чапаево Хангаласского улуса в Библиотеке-архиве Первого Президента Якутии будет организована выездная мультимедийная выставка «История государственности». Там же пройдёт Межрегиональная научно-практическая конференция «История народа саха и развитие государственности Якутии в составе России».

Национальная библиотека РС (Я) представит книжную выставку «Моя Республика». Национальный архив РС (Я) на своём официальном сайте организует виртуальную выставку архивных документов «Имена в истории государственности Якутии: Степан Васильев, Степан Гоголев».

Министерство по делам молодёжи и социальным коммуникациям в рамках празднования Дня государственности на своей странице в инстаграм организует флешмоб. Кроме того министерство совместно с муниципальными образованиями и городскими округами республики организует подготовку видеоролика о автопробеге с флагом Республики Саха (Якутия) на странице инстаграм.

Музей и Центр хомуса народов мира презентует Каталог музейных предметов «Хомусы народа саха».

27 сентября по традиции пройдут торжественные церемонии возложения живых цветов к памятникам выдающихся общественных и политических деятелей республики – Платону Ойунскому, Максиму Аммосову, Исидору Барахову, Илье Винокурову, Алексею Кулаковскому, Василию Никифорову – Кюлюмнюру, Степану Васильеву, Степану Аржакову, Владимиру Ларионову, бюстам — Гаврилу Чиряеву, Юрию Прокопьеву, мемориальной доске Степану Аржакову с участием руководства и правительства республики.

В городе Якутске запланировано открытие памятника Семёну и Софрону Даниловым. В Мегино-Кангаласском улусе состоится открытие межпоселенческой централизованной библиотечной системы имени И.М. Сосина.

В этот день в школах республики пройдут уроки гражданственности. В Якутской кадетской школе-интернате состоится торжественное вступление кадетов в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Также состоится Единый день торжественных открытий Центров образования естественно-научной и технологической направленности» «Точка роста».

В Якутском государственном литературном музее пройдёт круглый стол «Роль Степана Аржакова в установлении государственности Республики».

На сайте Национальной библиотеки РС (Я) пройдёт медиаурок ко Дню государственности на основе интервью из проекта «100 интервью о будущем Якутии». На инстаграм странице музейного комплекса «Россия – моя история» пройдёт онлайн лекция «История принятия декларации. Предпосылки и ход событий».

Кроме этого, 27 сентября в 19.00 часов в музейном комплексе «Россия – моя история» состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню государственности Якутии и 30-летию Международной организации северных регионов «Северный Форум».

С 27 по 30 сентября в Общественном центре РС (Я) пройдёт III Международный «Северный форум по устойчивому развитию» на тему: «Изменение климата и реакция многолетней мерзлоты».