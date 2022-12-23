Программа Дальневосточной ипотеки продлена до 2030 года
Программа Дальневосточной ипотеки продлена до 2030 года. Она остается самым выгодным ипотечным предложением на рынке
Правительство России продлило программу Дальневосточной ипотеки до конца 2030 года, эта информация была официально подтверждена 8 декабря. В Якутии интерес к ДВИ держится на стабильно высоком уровне с самого начала ее запуска. В нашем материале эксперт АЭБ Василий Анисимов объясняет, почему она остается лучшим ипотечным предложением на территории страны.
Есть и спрос, и предложение
Ранее программа ДВИ была рассчитана до 2024 года, но в связи с ее большой востребованностью и эффективностью принято решение продлить возможность получения Дальневосточной ипотеки до 2030 года. На реализацию программы в бюджете РФ на ближайшие 3 года предусмотрено порядка 70 млрд рублей, из них 20 млрд – на следующий 2023 год.
По информации Правительства республики, Якутия занимает на сегодняшний день второе место после Приморского края по числу выданных ипотечных кредитов по программе ДВИ. Поэтому новость о продлении программы, направленной на облегчение возможности приобретения нового жилья, только радует якутян.
«В Алмазэргиэнбанке общая сумма выданной ДВИ составило практически 2,5 млрд рублей. С момента старта программы Банком выдано 582 дальневосточных ипотечных кредита, из них 193 – оформлены за неполный 2022 год. Эти данные говорят о том, что спрос на приобретение жилья через программу ДВИ в Якутии не ослабевает, в целом несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране и в мире», – проинформировал Начальник отдела ипотечного кредитования Департамента розничного бизнеса АЭБ Василий Анисимов.
При этом нельзя сказать, что в регионе ощущается недостаток предложения на первичном рынке недвижимости. По оперативным данным Министерства строительства РС (Я), в 2022 году планируется ввести 580 тысяч кв. метров жилья. За 11 месяцев в Якутии введено свыше 460 тысяч кв. метров жилья.
Выгода, развернутая на детали
Практически каждому сразу понятно, что условия кредита по Дальневосточной ипотеке являются крайне привлекательными и выгодными. Это достаточно простая арифметика. Нужно взять любой ипотечный калькулятор и только сравнить условия.
Например, условно при оформлении ипотечного кредита в размере 3 млн рублей сроком на 20 лет по ставке 10% годовых размер ежемесячного платежа составит около 28 950 тысяч рублей, при этом сумма переплаты составит 3 млн 948 тысяч рублей. При получении аналогичной суммы на тот же срок по ставке 1,5% годовых размер платежа уже будет выходить по 14 476 тысяч рублей при переплате – 474 326 рублей.
Многим известна простая истина, что инвестиции в недвижимость являются одним из наименее рисковых способов сохранения и приумножения своих сбережений. Люди испокон веков продолжают стремиться вкладываться в недвижимость. Но подавляющее большинство россиян не обладают достаточными средствами, чтобы покупать квартиры и земельные участки без обращения к ипотечным предложениям.
«Покупка квартиры через Дальневосточную ипотеку – это, можно сказать, финансовая инвестиция из-за ее очень низкой ставки. С достаточно высокой уверенностью можно предсказать, что через 20 лет в связи с постоянным ростом цен на рынке недвижимости стоимость приобретенной квартиры сильно превысит размер уплаченной переплаты по ипотечным процентам», – отметил Василий Анисимов.
Кроме того, если годовая инфляция будет выше процентной ставки по ипотеке, то она становится еще выгоднее и привлекательнее с точки зрения инвестирования. Согласно оценке Минэкономразвития РФ, по итогам 2022 года темп роста потребительских цен составит 12,4%. По базовому варианту прогноза ведомства уровень инфляции в 2023 году составит 5,5%, а в 2024-2025 годах она должна выйти на целевой уровень Банка России – 4,0%. Но даже в этом случае уровень инфляции в стране будет превышать максимальную ставку по ДВИ, которая составляет 2%.
Не стоит также забывать о том, что заемщики, которые берут ДВИ, могут в качестве выплаты первоначального взноса использовать средства материнского капитала. Также получатели ДВИ могут оформить налоговые вычеты после покупки недвижимости. Эти факторы делают Дальневосточную ипотеку еще выгоднее.
Строить частный дом – предпочтительнее?
Ипотечный эксперт АЭБ Василий Анисимов отметил, что в Якутии многие предпочитают брать ДВИ именно на строительство частного дома.
«С начала программы ДВИ на цели индивидуального жилищного строительства в Алмазэргиэнбанке выданы всего 381 ипотечных кредита, построены жилые дома общей площадью – 37 683 кв. метров. Между тем на приобретение жилых помещений взят всего 201 кредит, общая площадь квартир составила 9 062 кв. метра», – такие данные привел он.
Программа «Дальневосточная ипотека» сподвигла многие молодые семьи решиться на строительство своего жилья, к тому же с учетом низкой процентной ставки возможность решить жилищный вопрос появилась у многих. Тем более сейчас госпрограмма доступна и для работников медицинских и образовательных организаций.
Несмотря на то, что в 2022 году произошло заметное увеличение цен на стройматериалы, все равно для многих, особенно в сельской местности, выгоднее остается покупка земельного участка и постройка на нем своего дома. Это решение исходит от соображений, что за стоимость условной квартиры в новостройке можно купить целый участок и построить дом с большей квадратурой, а также с гаражом и дополнительными постройками.
Условия по ДВИ в АЭБ
Как сообщил Василий Анисимов, в Алмазэргиэнбанке можно оформить «Дальневосточную ипотеку» на покупку или строительство дома по ставке от 1,5% годовых. Льготный кредит также можно направить на покупку жилья (квартиры и дома) в новостройке и на вторичном рынке в сельском населенном пункте, в городе — только в новостройке (квартира может быть в строящемся доме или уже сданном, также это может быть жилое помещение в таунхаусе). На вторичном рынке квартиру можно купить в моногородах – г. Нерюнгри, г. Мирный, г. Удачный, пос. Нижний Куранах, пос. Мохсоголлох, пос. Айхал.
Взять «Дальневосточную ипотеку» могут: молодые семьи до 36 лет включительно; учителя и медики любого возраста и семейного положения, которые проработали по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее 5 лет; обладатели дальневосточного гектара; участники программы повышения мобильности трудовых ресурсов.
Минимальная ставка 1,5% годовых доступна в АЭБ при покупке объекта недвижимости в ЖК «Билибино» в Якутске, застройщик ООО «Мегаполис». Кроме того, такую ставку до 31 декабря 2022 года могут получить медики и учителя при условии перевода заработной платы на Карту жителя Якутии.
Сумма кредита по ДВИ составляет от 300 000 до 6 000 000 рублей; срок – от 3 до 20 лет; первоначальный взнос – от 15%, можно использовать сертификат на материнский капитал.
Василий Анисимов отметил, что для удобства клиентов Алмазэргиэнбанк запустил новый портал ipoteka.albank.ru, где любой желающий может подать заявку на программу ипотечного кредитования с господдержкой через личный кабинет.
Подробнее с условиями ипотечного продукта можно ознакомиться на сайте Алмазэргиэнбанка.
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