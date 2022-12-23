Программа Дальневосточной ипотеки продлена до 2030 года. Она остается самым выгодным ипотечным предложением на рынке

Правительство России продлило программу Дальневосточной ипотеки до конца 2030 года, эта информация была официально подтверждена 8 декабря. В Якутии интерес к ДВИ держится на стабильно высоком уровне с самого начала ее запуска. В нашем материале эксперт АЭБ Василий Анисимов объясняет, почему она остается лучшим ипотечным предложением на территории страны.

Есть и спрос, и предложение

Ранее программа ДВИ была рассчитана до 2024 года, но в связи с ее большой востребованностью и эффективностью принято решение продлить возможность получения Дальневосточной ипотеки до 2030 года. На реализацию программы в бюджете РФ на ближайшие 3 года предусмотрено порядка 70 млрд рублей, из них 20 млрд – на следующий 2023 год.

По информации Правительства республики, Якутия занимает на сегодняшний день второе место после Приморского края по числу выданных ипотечных кредитов по программе ДВИ. Поэтому новость о продлении программы, направленной на облегчение возможности приобретения нового жилья, только радует якутян.

«В Алмазэргиэнбанке общая сумма выданной ДВИ составило практически 2,5 млрд рублей. С момента старта программы Банком выдано 582 дальневосточных ипотечных кредита, из них 193 – оформлены за неполный 2022 год. Эти данные говорят о том, что спрос на приобретение жилья через программу ДВИ в Якутии не ослабевает, в целом несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране и в мире», – проинформировал Начальник отдела ипотечного кредитования Департамента розничного бизнеса АЭБ Василий Анисимов.

При этом нельзя сказать, что в регионе ощущается недостаток предложения на первичном рынке недвижимости. По оперативным данным Министерства строительства РС (Я), в 2022 году планируется ввести 580 тысяч кв. метров жилья. За 11 месяцев в Якутии введено свыше 460 тысяч кв. метров жилья.

Выгода, развернутая на детали

Практически каждому сразу понятно, что условия кредита по Дальневосточной ипотеке являются крайне привлекательными и выгодными. Это достаточно простая арифметика. Нужно взять любой ипотечный калькулятор и только сравнить условия.

Например, условно при оформлении ипотечного кредита в размере 3 млн рублей сроком на 20 лет по ставке 10% годовых размер ежемесячного платежа составит около 28 950 тысяч рублей, при этом сумма переплаты составит 3 млн 948 тысяч рублей. При получении аналогичной суммы на тот же срок по ставке 1,5% годовых размер платежа уже будет выходить по 14 476 тысяч рублей при переплате – 474 326 рублей.

Многим известна простая истина, что инвестиции в недвижимость являются одним из наименее рисковых способов сохранения и приумножения своих сбережений. Люди испокон веков продолжают стремиться вкладываться в недвижимость. Но подавляющее большинство россиян не обладают достаточными средствами, чтобы покупать квартиры и земельные участки без обращения к ипотечным предложениям.

«Покупка квартиры через Дальневосточную ипотеку – это, можно сказать, финансовая инвестиция из-за ее очень низкой ставки. С достаточно высокой уверенностью можно предсказать, что через 20 лет в связи с постоянным ростом цен на рынке недвижимости стоимость приобретенной квартиры сильно превысит размер уплаченной переплаты по ипотечным процентам», – отметил Василий Анисимов.

Кроме того, если годовая инфляция будет выше процентной ставки по ипотеке, то она становится еще выгоднее и привлекательнее с точки зрения инвестирования. Согласно оценке Минэкономразвития РФ, по итогам 2022 года темп роста потребительских цен составит 12,4%. По базовому варианту прогноза ведомства уровень инфляции в 2023 году составит 5,5%, а в 2024-2025 годах она должна выйти на целевой уровень Банка России – 4,0%. Но даже в этом случае уровень инфляции в стране будет превышать максимальную ставку по ДВИ, которая составляет 2%.

Не стоит также забывать о том, что заемщики, которые берут ДВИ, могут в качестве выплаты первоначального взноса использовать средства материнского капитала. Также получатели ДВИ могут оформить налоговые вычеты после покупки недвижимости. Эти факторы делают Дальневосточную ипотеку еще выгоднее.

Строить частный дом – предпочтительнее?

Ипотечный эксперт АЭБ Василий Анисимов отметил, что в Якутии многие предпочитают брать ДВИ именно на строительство частного дома.

«С начала программы ДВИ на цели индивидуального жилищного строительства в Алмазэргиэнбанке выданы всего 381 ипотечных кредита, построены жилые дома общей площадью – 37 683 кв. метров. Между тем на приобретение жилых помещений взят всего 201 кредит, общая площадь квартир составила 9 062 кв. метра», – такие данные привел он.

Программа «Дальневосточная ипотека» сподвигла многие молодые семьи решиться на строительство своего жилья, к тому же с учетом низкой процентной ставки возможность решить жилищный вопрос появилась у многих. Тем более сейчас госпрограмма доступна и для работников медицинских и образовательных организаций.

Несмотря на то, что в 2022 году произошло заметное увеличение цен на стройматериалы, все равно для многих, особенно в сельской местности, выгоднее остается покупка земельного участка и постройка на нем своего дома. Это решение исходит от соображений, что за стоимость условной квартиры в новостройке можно купить целый участок и построить дом с большей квадратурой, а также с гаражом и дополнительными постройками.

Условия по ДВИ в АЭБ

Как сообщил Василий Анисимов, в Алмазэргиэнбанке можно оформить «Дальневосточную ипотеку» на покупку или строительство дома по ставке от 1,5% годовых. Льготный кредит также можно направить на покупку жилья (квартиры и дома) в новостройке и на вторичном рынке в сельском населенном пункте, в городе — только в новостройке (квартира может быть в строящемся доме или уже сданном, также это может быть жилое помещение в таунхаусе). На вторичном рынке квартиру можно купить в моногородах – г. Нерюнгри, г. Мирный, г. Удачный, пос. Нижний Куранах, пос. Мохсоголлох, пос. Айхал.

Взять «Дальневосточную ипотеку» могут: молодые семьи до 36 лет включительно; учителя и медики любого возраста и семейного положения, которые проработали по своим специальностям на Дальнем Востоке не менее 5 лет; обладатели дальневосточного гектара; участники программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

Минимальная ставка 1,5% годовых доступна в АЭБ при покупке объекта недвижимости в ЖК «Билибино» в Якутске, застройщик ООО «Мегаполис». Кроме того, такую ставку до 31 декабря 2022 года могут получить медики и учителя при условии перевода заработной платы на Карту жителя Якутии.

Сумма кредита по ДВИ составляет от 300 000 до 6 000 000 рублей; срок – от 3 до 20 лет; первоначальный взнос – от 15%, можно использовать сертификат на материнский капитал.

Василий Анисимов отметил, что для удобства клиентов Алмазэргиэнбанк запустил новый портал ipoteka.albank.ru, где любой желающий может подать заявку на программу ипотечного кредитования с господдержкой через личный кабинет.

Подробнее с условиями ипотечного продукта можно ознакомиться на сайте Алмазэргиэнбанка.