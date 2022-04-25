Программа «1000 дворов» охватит в этом году 37 муниципалитетов Якутии

В 2022 году в Якутии по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» будут благоустроены 124 дворовые территории и мини-парка в 37 муниципальных образованиях республики. В конкурсном отборе, который состоял из двух этапов, приняли участие более 140 тысяч якутян. Об этом рассказала руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе республики Ирина Алексеева.

Напомним, что программа благоустройства дворов в дальневосточных городах реализуется по поручению вице-премьера – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева.

В Якутии дворы будут благоустроены в Кобяйском, Сунтарском, Намском, Мегино-Кангаласском, Усть-Майском, Таттинском, Усть-Алданском, Хангаласском, Амгинском, Нюрбинском, Томпонском, Оймяконском, Верхневилюйском, Нерюнгринском, Олекминском, Мирнинском, Ленском, Горном, Чурапчинском, Алданском, Вилюйском районах, в поселке Жатай и в городе Якутске. Уже в мае начнутся строительные работы. Сейчас на завершающем этапе согласование проектно-сметной документации.

На первом этапе по итогам голосования жителей были сформированы 83 заявки от муниципальных образований на обустройство 157 дворов и мини-парков и направлены на рассмотрение межведомственной комиссии. По итогам заседания межведомственной комиссии проекта «Родные города и села» утвержден адресный перечень территорий, в который вошли 124 территории. Работы по благоустройству должны быть завершены до 1 ноября 2022 года.

Управлением архитектуры разработаны типовые решения, минимальные требования по проектированию и сметным решениям. Совместно с Центром компетенций проведены консультации и согласованы дизайн-проекты благоустройства территорий. Даны типовые решения и подобран перечень детского и спортивного оборудования.

В проектах предусмотрены достаточное освещение и озеленение, создание безбарьерной среды для маломобильных граждан, зоны с оборудованием для игр и занятий спортом. Кроме того, учтены климатические особенности региона, поскольку дворы будут расположены не только в городах и крупных сёлах, но и в небольших труднодоступных населённых пунктах.

Управлением архитектуры и Центром компетенций по вопросам городской среды РС (Я) «LETO» подобраны типовые решения дворов и мини-парков, минимальные требования и сметные решения. Так, определены три типа территорий с подбором примерного оборудования в зависимости от наполнения и функциональных форм выбранной территории.

Первый тип — это небольшие дворовые территории с минимальным игровым оборудованием. Второй тип рассчитан на средние дворовые территории с добавлением спортивной зоны и воркаут тренажеров.

Третий тип предусматривает, кроме воркаут зон, оборудование для активных видов спорта и комплексное игровое оборудование.

Среди планируемых к вводу объектов — мини-парк в селе Магарас Горного улуса и парк «Күҥкү» в селе Андреевский Верхневилюйского улуса. Также будут благоустроены дворовые территории в поселке Сангар Кобяйского улуса, в городе Ленске, парк культуры и отдыха в селе Булгунняхтах Хангаласского улуса.