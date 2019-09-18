Проголосуй за Якутию в конкурсе National Geographic

Идет голосование за премию в области туризма и отдыха National Geographic Traveler Awards. Сейчас в онлайн-голосовании за лучшие регионы России для экологического отдыха лидирует Забайкалье. В пятерку регионов-лидеров входят Якутия, Приморье, Астраханская и Вологодская области.

Голосование на интернет-сайте National Geographic по адресу https://ngtawards2019.nat-geo.ru/ продлится до 12 октября. Поддержим родную республику своим голосом!

Онлайн-голосование пройдет включительно в 24 основных номинациях: «Российский приключенческий отдых», «Российский этнический отдых», «Российский экскурсионный отдых», «Российский экологический отдых», «Российский горнолыжный отдых», «Российский оздоровительный отдых», «Российский гастрономический туризм», «Российский курортный отель», «Лучшая российская авиакомпания», «Пляжный отдых», «Семейный отдых», «Экскурсионный отдых», «Горнолыжный отдых», «Гастрономический туризм», «Приключенческий отдых», «Открытие года», «Оздоровительный отдых», «Экзотический отдых», «Лучшая международная авиакомпания», «Лучший курортный отель», «Лучшие круизы», «Лучший тревел-сервис», «Лучшая передача о путешествиях» и «Лучшие тревел-блогеры».