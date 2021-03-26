Проголосовать за мэра можно и на дому

В Якутске выбирают нового главу. Чтобы сделать свой выбор, горожане могут не только посетить избирательный участок по месту своего жительства, но и пригласить комиссию прямо к себе домой! Для этого нужно позвонить в участок и сообщить о том, что по уважительной причине (например, по состоянию здоровья) вы не можете посетить свой участок.

Перечень участков города Якутска: http://yagtik.ru/uik/perechen-uik/

Почетный гражданин города, член совета старейшин республики Юрий Коркин: