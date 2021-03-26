26.03.2021
18:12
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Политика

Проголосовать за мэра можно и на дому

В Якутске выбирают нового главу. Чтобы сделать свой выбор, горожане могут не только посетить избирательный участок по месту своего жительства, но и пригласить комиссию прямо к себе домой! Для этого нужно позвонить в участок и сообщить о том, что по уважительной причине (например, по состоянию здоровья) вы не можете посетить свой участок.

Перечень участков города Якутска: http://yagtik.ru/uik/perechen-uik/

Почетный гражданин города, член совета старейшин республики Юрий Коркин:

На днях мне исполнилось 90 лет. Я нахожусь на самоизоляции, врачи просили строго соблюдать режим. Поэтому я обратился в участковую комиссию, чтобы мне дали возможность проголосовать на квартире. Там внимательно отнеслись к просьбе, уже сегодня ко мне привезли урну для голосования, и я выполнил свой гражданский долг.

Источник: Наталья Николаева
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