Прогноз Вильфанда о прохождения паводка в Якутии

Прохождение паводка в Якутии будет близко к многолетним характеристикам, но избежать подтопления ряда населенных пунктов, куда всегда приходит большая вода, не удастся, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Максимальные уровни воды, выше многолетних, прогнозируются на реках Алдан, Алга и Анадырь. Сложное половодье прогнозируется на Лене в пределах Ленского, Олекминского, Хангаласского, Намского, Кобяйского района и Якутска», сообщает тгк t.me/ulusmedia

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Клубу Регионов» сказал, что повторения катастрофического паводка 2001 года в республике опасаться не стоит. Напомним, тогда вышедшая из берегов река Лена почти полностью затопила город Ленск и буквально смыла поселки Бордой и Салдыкель. Вильфанд уточнил, что к той ситуации привело быстрое таяние снега в горах соседнего региона – Иркутской области. В текущем году, по его словам, прохождение паводка в Якутии будет близко к многолетним характеристикам, но избежать подтопления ряда населенных пунктов, куда всегда приходит большая вода, не удастся, сообщает ulusmedia.