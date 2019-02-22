Прогноз погоды в Якутии на выходные

Сегодня в Якутске утром слабый снег, ветер переменный 1-4 м/с, температура воздуха ночью -31-33, днем -21-23°, сообщает ЯУГМС. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 23-24 февраля 2019 г. На юге, юго-западе небольшой и умеренный снег, местами поземки при западном ветре до 8-13 м/с. Температура воздуха 23 февраля ночью и днем -3-8, местами -11-16, 24 февраля ночью -12-17, при прояснении -17-22, днем -7-12. На остальной территории местами небольшой снег, на побережье метели при ветре 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -25-30, при прояснении -33-38, на северо-востоке -38-43, в котловинах -45-50, днем -18-23, на севере -28-33, на северо-востоке -33-38°. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.

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