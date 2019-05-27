Прогноз погоды на завтра

Завтра, 28 мая, в Якутске ожидается небольшой кратковременный дождь, воздух прогреется до +20 градусов по Цельсию.

«Днем небольшой кратковременный дождь, ветер западный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +5+7, днем +18 +20°», сообщает Якутское УГМС.

В районах республики, на большей части, пройдут небольшие дожди, на юге, в центральных районах и на востоке 30 мая местами умеренные дожди, на побережье небольшой мокрый снег, на юге и востоке местами грозы, ветер при грозах на побережье порывистый до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +4 +9, на западе 0, +5, на севере -3, +2, на побережье -4 -9°. Днем +15 +20, при дождях +9 +14, на севере +3 +8°.