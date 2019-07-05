Прогноз погоды на завтра

Ночью в Якутске пройдет небольшой дождь, утром и днем кратковременные дожди, возможны грозы, ветер ночью юго-восточный, днем западный 4-9 м/с, днем порывы 9-14 м/с, температура воздуха ночью +12+14, днем +18+20°.

В Якутии 7-8 июля ожидаются на северо-востоке, западе, местами в центральных районах небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы, ветер при грозах и на побережье порывистый до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +10+15, на западе до +18, на севере +5+10, днем +25+30, при дожде +20+25, на севере, северо-востоке +15+20, на юго-западе, юге до +34°.