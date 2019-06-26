Прогноз погоды на завтра

По сведениям Гидрометцентра завтра днем в Якутске ожидается небольшой кратковременный дождь, ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, температура воздуха ночью +10+12, днем +26+28°.

Погода в районах Якутии прогнозируется с опережением, на два дня вперед.

28-29 июня на юге, северо-востоке, местами на западе центральных районов, северо-западе будут небольшие и умеренные кратковременные дожди, в отдельных местах грозы, ливни, при грозах и на побережье порывистый ветер до 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью +13+18, в низинах и в горах +3+8, днем +25+30, на западе до +33, на севере и при дождях +16+21°.