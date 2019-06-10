Прогноз погоды на завтра

В Якутске ожидается погода без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с, температура воздуха ночью +7+9, днем +24+26°.

В республике на западе, юге, 13 июня в центральных районах и по нижней Лене небольшие и умеренные дожди, местами с грозами, 12 июня на западе и юге местами ливни, грозы. Ветер при грозах до 15-20 м/с, на северо-западе, по Вилюю до 18-23 м/с. На северо-востоке местами небольшие дожди.

Температура воздуха ночью +9+14, на северо-востоке +4+9, на западе при прояснении +2+7, на северо-западе до 0°. Днем +17+22, на северо-востоке 12 июня в центральных и южных районах +22+27, 13 июня на северо-западе +9+14, на побережье +2+7°.