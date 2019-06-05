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Прогноз погоды на завтра

Якутский гидрометцентр сообщает о погоде на завтра, 6 июня.

В Якутске ожидается погода без осадков, ветер северный 3-8 м/с, температура воздуха ночью +11+13, днем +24+26°.

В Якутии 6 июня на юге, в центральных районах местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +8+13, днем +24+29°. На западе небольшие и умеренные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +4+9, днем +18+23, при дождях +13+18°. В Арктических районах, в низовье Индигирки, Колымы местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью 0,+5, при прояснении -1-6, днем +3+8, на побережье -2,+3°. Ветер умеренный при грозах на побережье и северо-востоке порывистый до 12-17 м/с.

7-8 июня на западе, юго-востоке, северо-востоке небольшие, местами умеренные дожди в низовье Индигирки и Колымы местами небольшой мокрый снег, на юге небольшие кратковременные дожди. На западе и юге местами грозы с порывистым ветром 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+13, на западе, севере +3+8, при прояснении на северо-востоке до -1-4°. Днем +23+28, на западе, востоке +14+19, на северо-востоке местами +3+8, на побережье 0,+5°.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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