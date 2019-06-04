Прогноз погоды на завтра

Якутский гидрометцентр сообщает о погоде на завтра, 5 июня.

В Якутске ожидается погода без осадков, ветер восточный 2-7 м/с, температура воздуха ночью +9+11, днем +25+27°.

В Якутии на западе, юге, востоке небольшие и умеренные дожди, местами грозы, 5 июня в Мирнинском районе местами ливни, на побережье, северо-востоке местами мокрый снег. Ветер при грозах, на севере порывистый до 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью +6+11, на западе +3+8, на севере -3,+2°. Днем в центральных районах, на юге, по Вилюю +23+28, на западе, востоке +18+23, при дожде +12+17, на севере, северо-востоке +3+8°.

6 июня на юге, в центральных районах местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +8+13, днем +24+29°. На западе небольшие и умеренные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +4+9, днем +18+23, при дождях +13+18°. В Арктических районах, в низовье Индигирки, Колымы местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью 0,+5, при прояснении -1-6, днем +3+8, на побережье -2,+3°. Ветер умеренный при грозах на побережье и северо-востоке порывистый до 12-17 м/с.